Карта побиту: скільки українців повернуться додому з Польщі?

легалізація мігрантів

Варшава, Польща – З квітня українські переселенці можуть отримати дозвіл на тимчасове проживання у Польщі. Так визначено польським спеціальним законом, який регулює перебування громадян України у сусідній країні. Однак отримати цей дозвіл можуть лише ті, хто офіційно працевлаштований, мають свій бізнес чи виконують високопрофесійну роботу, наприклад, інженери чи працівники IT-сектору.

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Карта побиту — впевненість у завтрашньому дні?

Альона Маркіна — психолог із Кривого Рогу. У рідному місті мала свою приватну практику та клієнтів. Повномасштабна війна змусила тікати від обстрілів до Польщі. Разом із 6-річною донькою жінка зупинилась у Варшаві, куди прибула торік у березні. Півроку шукала роботу — і зрештою офіційно влаштувалась психологом у варшавський Центр освіти та розвитку (польською Centrum Edukacji i Rozwoju, — ред.), який, серед іншого, надає безкоштовну психологічну допомогу українським переселенцям.

Психолог з України Альона Маркіна © Альона Маркіна

Альона, як і багато інших громадян України, перебуває у Польщі на підставі польського спецзакону про допомогу українцям. Згідно з ним, всі українці, які прибули до сусідньої країни після повномасштабного вторгнення, можуть легально перебувати тут до 24 серпня 2023 року. На карту побиту збирається подаватись, бо не розуміє, що ж відбуватиметься після серпня — польська влада поки не повідомила, чи продовжуватиме тимчасовий прихисток для українців.

«Піднімається рівень тривоги, бо закінчується термін легального перебування. І ось, власне, через це треба робити карту побиту. Хоча здоровий глузд говорить: якщо продовжуватиметься війна, то навряд чи нас хтось відправить у воєнні дії, якщо ми вже мали тимчасовий прихисток у Польщі», — розповідає Альона.

Альона Маркіна робитиме карту побиту, якщо не продовжать тимчасовий прихисток у Польщі © Альона Маркіна

Вона уже консультувалась з юристами щодо карти побиту. Однак подаватиме документи ближче до літа, мовляв, хай перша хвиля подасть, щоб побачити, що й до чого. Однак якщо до того часу польська влада оголосить про продовження тимчасового прихистку, Альона, яка має всі підстави для подачі на карту побиту, не буде цього робити:

«Я би не робила карту побиту, якщо буду точно знати, що нам продовжують легальне перебування. Карта побиту — це лише про плани перебути тут, у Польщі, а не про плани залишитись».

Карта побиту: що треба знати?

Альона Маркіна — входить до 82% українських переселенців, які змогли працевлаштуватись у Польщі. Про це свідчать дані опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Українські вимушені переселенці. Березень 2022 року © AP / Darko Vojinovic

«Наразі 82% українських біженців знайшли роботу у Польщі, а також влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Тому після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоби завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну. Для цих громадян України карта побиту також є гарантією легального перебування. Як і для тих біженців, які після закінчення війни вичікуватимуть, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і можна повертатися», — розповідає керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

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Саме працевлаштування є основою для подачі документів на карту побиту. Тобто статус UKR, який дає підстави легально перебувати всім українцям на території Польщі, не є аргументом для подачі документів на дозвіл на тимчасове проживання у Польщі. Польський законодавець виділяє три категорії громадян України, які можуть претендувати на карту побиту:

🔻офіційно працевлаштовані громадяни України;

🔻ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT тощо);

🔻громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Зразок карти тимчасового побиту © gov.pl

«У цій ситуації не можуть подати документів ані діти громадян України, які могли б податись на підставі, наприклад, возз'єднання з сім'єю, ані там чоловік і дружина, ані студенти. Щодо останніх, то маємо дуже цікаву ситуацію, адже їх дуже багато — як раніше, так і тепер багато громадян України приїхали на навчання, вчились і мають підставу для перебування у Польщі. Однак зараз це не є підставою для подачі на карту побиту», — розповідає координаторка інфолінії та консультаційного пункту «Українського дому» (Варшава, Польща) Олександра Пустова.

У Польщі є кілька видів на проживання у Польщі:

🔻Карта тимчасового побиту (Karta czasоwego pоbytu — ред.). Дає тимчасовий дозвіл на проживання в Польщі. Видається не більше ніж 3 роки.

🔻Карта постійного побиту (Karta stałego pobytu — ред.) — дає право на постійне місце проживання і видається безстроково. Головна умова видачі — проживати у країні 5 років на основі тимчасової посвідки або за наявності Карти поляка.

🔻Карта довгострокового резидента ЄС (Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) — можна отримати після 5 років легального безперервного проживання у Польщі. Діє 5 років.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і мають статус UKR (він дає розширені права на перебування українців у Польщі — ред.), можуть подаватись саме на карту тимчасового побиту.

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«Є певний пакет документів від особи, яка подається на карту побиту — заява, фотографія, копія паспорта, оплата, підтвердження попередніх працевлаштувань, підтвердження того, що немає податкового боргу, а також підтвердження, що людина працює легально. Також є великий пакет від роботодавця, який треба подати. Зокрема, йдеться про додаток до заяви, де роботодавець чітко розписує, на якій посаді людина буде працювати, яку матиме зарплату, що входить до обов'язків працівника, дані роботодавця, на який термін він влаштовує людину. До речі, навіть якщо договір на рік, у цьому додатку можна вписати термін до трьох років — тобто роботодавець буде продовжувати далі робочу угоду. Таким чином людина отримує шанс отримати карту побиту на максимальний термін — три роки. Також від роботодавця має бути підписаний договір та документи, які підтверджують, що він оплачує податки, виділяє кошти на страхування працівників, підтвердження, скільки має робітників, річний розрахунок податків. Отже, має бути пакет документів від працівника і пакет документів від роботодавця», — розповідає Олександра Пустова.

Український дім у Варшаві консультує і допомагає українським переселенцям © RFI

Координаторка «Українського дому» у Варшаві зауважує: карту побиту дадуть, навіть якщо будуть не всі документи. Єдине що — не на три роки, не на максимальний строк:

«Якщо буде недостатній пакет документів, то мають видавати на рік. Але це важко передбачити, бо ще нема такого досвіду, бо документи почали приймати лише першого квітня. Відмова, на мою думку, можлива лише у критичному випадку — недонесення найважливіших документів. Наприклад, людина надіслала документи поштою, її викликають, щоб вона показала оригінали. Але вона не з'являється. Це називається “брак формальний” — тобто відсутність тих документів, без яких справу навіть не починають розглядати. І це навіть не відмова — просто справу не беруть до роботи».

Зараз в українців, які приїхали до Польщі через російське вторгнення, є електронний документ Diia.pl. Він фактично є електронною картою побиту — дає дозвіл на проживання, на перетин кордону ЄС. Тобто станом на зараз — поки діє тимчасовий захист — жодних проблем із перебуванням українців у Польщі нема. Обидва документи — і Diia.pl, і карта тимчасового побиту — дають право на отримання соцвиплат на дітей (наприклад, 500 злотих на дитину у рамках програми «Сім’я 500+»), медичне обслуговування, право на працевлаштування. Щодо відмінностей, то, за документом Diia.pl, людина має право поїздок Шенгенською зоною та, наприклад, до України строком до 30 днів. Якщо ж перевищить цей термін, то втрачає статус UKR. Карта побиту дає право пересування країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів. А скасувати дозвіл на тимчасове перебування можуть за умови, якщо, власне, у людини не буде більше підстав для цього виду документу — тобто не матиме офіційного працевлаштування чи власного бізнесу. Глобальна ж відмінність — карта побиту дає впевненість у майбутньому. І це важливо для тих, хто будує свої плани тут, у Польщі.

«Найсуттєвіша відмінність для тих, хто планує тут залишитись. Багато хто вже ухвалив рішення, що поки що будуть у Польщі — знайшли тут роботу, діти ходять до садків чи шкіл. Тобто в їхній ситуації отримання карти побиту означатиме те, що вони у майбутньому зможуть подати на карту резидента. З тимчасовим захистом цього зробити не можна буде. Оскільки немає процедури врахування цього терміну перебування на території Польщі — цього просто не прописано у законі. А ось з картою тимчасового побиту все інакше — це враховуватиметься. Карту побиту можна отримати на три роки і мати впевненість у легальному перебуванні строком на три роки — можна будувати плани. З тимчасовим захистом такої впевненості нема — ніхто не розуміє, що буде далі. Тут спрацьовує такий психологічний фактор. Звичайно, якщо є куди повернутись, люди хочуть повернутись. Але є категорія людей, яким нема куди повернутись, або ті, які давно планували виїзд. Тобто вони орієнтуються на те, щоб залишитись тут довше, відповідно, карта побиту є кращим документом для подальшої легалізації», — наголошує Олександра Пустова.

Скільки українців залишаться за кордоном?

Зараз у Польщі, за даними ООН, перебуває 1,58 мільйонів українських тимчасових переселенців. Це ті, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Згідно із дослідженням «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеним EWL разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 45% біженців з України планують залишитися в Польщі — на рік або кілька років після закінчення війни.

Скільки українців не планують повертатись до України після закінчення війни © RFI

«Ми очікуємо, що саме ці громадяни України в першу чергу подаватимуть документи на карту побиту. Важко наразі оцінити, який саме відсоток офіційно працевлаштованих українців це зробить. Але ми бачимо зростання зацікавлення серед українців, які консультуються у нас у справах легалізації. Вони хочуть мати документи на довгострокове перебування для розуміння, скільки часу можуть залишатися в Польщі і як планувати своє життя. Карта побиту дає впевненість, що жодне законодавство, прийняте сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі», — розповідає Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL.

Водночас, згідно із даними дослідження EWL, на постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року.

Скільки громадян України збираються повертатись додому з ЄС © RFI

Якщо брати ситуацію загалом по Європі, то назад на батьківщину мають намір повернутись лише 36% з тих, хто виїхав. Такі дані оприлюднили в Українському інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future (UIF) — ред.). Відповіді надавали родичі та друзі тих, хто зараз перебуває за кордоном.

«Так от, лише 36% українців говорять, що їхні родичі мають однозначний намір повернутися в Україну. Ще 31% може повернутися, якщо матимуть роботу. 22% взагалі не планує повертатися. Якщо коротко, за найоптимістичніших обставин, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав (автоматично плюсувати 36+31, на жаль, некоректно)», — наголосив виконавчий директор UIF Вадим Денисенко.

Серед причин залишатись за кордоном — від життєвих перспектив в інших країнах до відсутності боротьби з корупцією в Україні.

Причини, через які українці не збираються повертатись додому після війни © RFI

Головне, на думку Вадима Денисенка, питанням поверненням вимушених мігрантів додому наразі ніхто не займається: «Поки держава взагалі не думає над цим питанням. Немає навіть бюрократичних рухів по типу створення нікому не потрібних координаційних рад. На жаль, прикриваючись війною, можна нічого не робити, адже головний принцип українського бюрократа на цей момент зводиться до фрази: "це не на часі"».

Польсько-український кордон. Квітень 2023 року © Twitter Straż Graniczna