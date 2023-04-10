Як живуть та адаптуються українські біженці в Ірландії

Ірландська підтримка

25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну, Ірландія відкрила свої кордони для українців. Натепер їх тут проживає близько 70 тисяч. Це майже 1,5% від загальної кількості мешканців країни.

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Ірландія на початку не дуже розуміла, скільки людей може приїхати та як довго триватиме війна, пояснює Ада Фаркош. Вона вимушено поїхала з України та вже майже рік живе в Ірландії:

Тут велика проблема з нерухомістю, дуже складно знайти житло навіть ірландцям, не говорячи вже про українців. Та й зараз система перевантажена, наприклад, документи офомлюють значно довше, а процес розселення затягується. Та тим не менш, вони молодці: і система, і люди

Ірландська влада дійсно доклала максимум зусиль для того, аби допомогти українським біженцям: їх приймали, надавали тимчасовий захист, житло та грошову допомогу. Вона становила 208 євро на тиждень на дорослу людину.

Зараз ситуація трохи змінилася: як і в багатьох країнах ЄС, в Ірландії вирішили переглянути програму допомоги. Українцям виплачують ту саму допомогу з безробіття, що й ірландцям, але одночасно перевіряють, наскільки ти знаєш англійську, та спонукають шукати роботу.

Фінансова допомога тут і справді доволі значна. Проте якщо раніше для того, щоб її отримати, потрібно було докласти мінімум зусиль, то тепер вимоги стануть суворішими.

«Ірландці бачать схожість своєї та нашої історії»

Українці — виняток для Ірландії. Їм виплачують гроші (допомогу по безробіттю, — ред.), дають житло. На відміну від тих же сирійців, до них ставлення інше, — розповідає Ада Фаркош. — У Дубліні були навіть протести біженців із Сирії, яким, наприклад, дають 30 євро на тиждень і вони самі платять за харчування

Ірландці бачать схожість своєї та нашої історії, пояснює Ада, тож і розуміють нас краще. Адже Ірландія теж дуже довго була колонією Великої Британії. І хоча тут понад 100 років не було війни, але боротьба за незалежність, за свою історію, за свої традиції досі триває. Ірландці й зараз мають доводити, що вони — окремий народ. Тож не дивно, що вони чудово розуміють ситуацію, у якій зараз опинилися українці.

Ірландці з розумінням ставляться до українців © Brian Lawless / PA Wire

«У якому місті я би не була тут, я зустрічаю українців»

Українців в Ірландії справді чимало, особливо якщо враховувати скромні розміри країни. Вони в Ірландії живуть переважно у готелях, таборах, гуртожитках або в приватних будинках, власники яких отримують за це компенсацію від влади.

Ада Фаркош розповідає, як влаштувалася менеджеркою до Irish Ukrainian Refugee Centre Rosscarbery, де жили українські біженці. Її завданням стала допомога співвітчизникам. Вона не лише вела документацію центру та стежила за комфортом мешканців, а й допомагала з перекладом, із оформленням документів, із візитами до лікарів тощо. Інколи доводилося надавати й психологічну підтримку.

Сім місяців я фактично жила їхнім життям. Постійно, у будь-який час дня чи ночі. Були, звісно, ситуації, коли мені телефонували вночі і я допомагала. Але все ж мені доводилося говорити, що якщо це не ситуація, коли, наприклад, треба викликати швидку, то в мене є свій час для відпочинку

В інших схожих центрах, розповідає Ада, працювали тільки ірландці. І біженцям, які здебільшого погано володіють англійською, було важко спілкуватися, тож нерідко вони просто не зверталися до співробітників центру по допомогу.

У Irish Ukrainian Refugee Centre Rosscarbery проживало 45 українців, майже кожен мав окрему кімнату. Але, як наголошує Ада Фаркош, не всі потрапляють у такі умови, бо все залежить від власників таких центрів:

Це вже на совісті власників, як вони розпоряджатимуться грошима, отриманими від держави. Власники центру, у якому я працювала, намагалися робити все для людей: зробили ремонт, найняли українськомовних співробітників, організовували корисні лекції та заняття, навіть прикрашали приміщення на кожне свято

Українці живуть у центрі з травня 2022 року, уже майже рік. Тож за цей час усі потоваришували та стали справжньою родиною. «Інколи траплялися конфлікти, у яких мені доводилося бути медіаторкою, але поліцію жодного разу не викликали», — жартує Ада. Проте вона зізнається, що їй довелося докласти певних зусиль, щоб мешканці центру почали сприймати її серйозно. Майже всі українці в центрі були старші та не одразу повірили, що молода дівчина дійсно зможе їм допомогти.

Колишній монастир у місті Роскарбері (Ірландія), який перетворили на центр для українських біженців © Weddings by Franc

Люди, за спостереженнями дівчини, сприймають нову реальність по-різному. Хтось одразу намагався адаптуватися та записувався на мовні курси, а хтось просто був упевнений, що варто лише трохи почекати, і можна повертатися додому.

Як розповідає Ада, у центрі було багато людей із Харкова, Маріуполя. І вона мала бути поруч із ними в найважчі моменти, коли ті дізнавалися, наприклад, що втратили свої будинки. Так і її найліпша подруга, якій 60 років і яка втратила свій дім у Маріуполі. Тепер вона, за словами Ади, збирається повертатися додому, як і більшість людей із центру.

«Тут люди, які втратили все»

Величезна перевага для українців в Ірландії полягає в тому, що вони фактично мають ті самі права, що і громадяни країни: вони можуть працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу тощо. Українці здебільшого влаштовуються прибиральниками в готелі або на помічні роботи в супермаркети. Проте вакансії для тих, хто бажає працювати, завжди є. Хоча і не все просто, пояснює Ада Фаркош:

Щоб піти на роботу, потрібна здебільшого хоча б базова англійська. Але є безкоштовні курси. І це насправді такий показник: хто ходить на курси, той планує працювати та будувати життя і Ірландії

І варто розуміти, що біженці навряд можуть розраховувати на високий рівень оплати праці. Дівчина зізнається, що не знає нікого з українців, хто б отримував зарплату, вищу від мінімального рівня. Проте вона в Ірландії теж цілком гідна, тож на життя вистачає.

На півдні Ірландії здебільшого люди зі сходу України, які втратили все, наголошує Ада. Тож їхній стан і той факт, що вони не можуть працювати 24/7, іти на постійну роботу, але є й інша проблема:

Вони лишаються в цих проблемах, хочуть, щоб їм дали те, що в Україні в них відняли. Але, на жаль, не дивлячися на те, що вони пережили, просто так нічого не дадуть

Працювати із українськими біженцями було складно насамперед психологічно, зізнається Ада Фаркош. Але така робота тренує психічну стійкість та вчить виставляти кордони, а ще вона надзвичайно важлива. Адже ніхто так не розуміє українців, яким довелося тікати від війни, як такий самий утікач.