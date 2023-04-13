В адміністрації президента Литви працюють три громадянки України

Українці за кордоном

Глава країни Ґітанас Науседа опублікував із ними спільну світлину у соцмережі та розповів над якими проєктами українки зараз працюють.

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«Зустрічайте Катерину, Вікторію та Ксенію з України. Зараз вони працюють у моїй адміністрації над проектами, спрямованими на сприяння інтеграції українців, які втекли від війни в Литву та збереження української культурної ідентичності», — розповів у Twitter президент.

Науседа також додав, що з початку повномасштабної війни РФ проти України свій дім у Литві знайшли понад 70 тисяч українців.

Нагадаємо, 6 квітня Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо офіційного запрошення України приєднатися до НАТО.

До цього в Литві призупинили прийом заявок на громадянство від росіян та білорусів. Крім того, від громадян РФ та Білорусі призупинили прийом заяв на отримання віз, ВНЖ та заборонити їм і купівлю нерухомості в країні.