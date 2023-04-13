Спроба самоспалення у Кракові: постраждалий українець перебуває у важкому стані

подробиці інциденту

Краків, Польща – 63-річний чоловік підпалив себе біля Генерального консульства України у Кракові. Зараз він — у лікарні. За життя чоловіка борються медики.

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Усе сталось о 7.50 ранку за місцевим часом. Біля генконсульства стояла черга із кількох людей. Чоловік із рюкзаком підійшов до співвітчизників.

Момент горіння чоловіка у Кракові © Polsat News

«Він раптово почав поводитись ірраціонально, вигукнув кілька гасел українською мовою, після чого облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив», — розповів Себастьян Глен, речник Головного управління поліції Кракова.

Рюкзак, в якому чоловік приніс легкозаймисту рідину © Wyborcza.pl

Первісно повідомлялось, що чоловік закликав українців, щоб вони повернулися на батьківщину та захищали країну від росіян.

Територію довкола генконсульства України у Кракові обмежили для проходу та проїзду © Wyborcza.pl

Однак згодом свідки розповіли, що 63-річний постраждалий ні про війну, ні про Україну нічого не кричав. Він говорив про те, що йому нема за що жити і мав особисті претензії до дипломатичної установи.

Місце самопідпалу українця у Кракові © Wyborcza.pl

Коли одяг українця зайнявся, йому на допомогу прийшли поліцейські, які патрулювали територію генконсульства, а також люди, котрі перебували у черзі до дипустанови. Чоловіка швидко загасили вогнегасниками.

Місце інциденту © Wyborcza.pl

Першу допомогу надали правоохоронці. У тяжкому стані постраждалого госпіталізували. Про це повідомили в МЗС України.

Поліцейські гасили чоловіка © Gazeta Krakowska

Чоловік перебуває в Опіковому центрі (Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne — ред.) у Кракові. Його стан оцінюють як надважкий. Лікарі розповіли, що постраждалий був одягнений пуховик, який швидко загорівся, потім вогонь перекинувся на штани.

Територія біля генконсульства України у Кракові © Gazeta Krakowska

«Команда Опікового центру бореться за його життя. Чоловіка прооперували. Стан критичний», — повідомила Едіта Пжибильська, речниця спеціалізованої лікарні Людвіка Ридигєра в Кракові, до якої належить опікове відділення.

Огороджена територія біля генконсульства у Кракові © Wyborcza.pl

Генеральне консульство України взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.

«Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлюють зв‘язок із його рідними», – підкреслив Олег Ніколенко, речник МЗС України.

Будівля Генконсульства України у Кракові, де стався інцидент © Gazeta Krakowska

Станом на зараз невідомі мотиви, які підштовхнули чоловіка до самоспалення. Польська поліція порушила кримінальну справу за статтею 160 частиною першою Кримінального кодексу Польщі — «Нараження на небезпеку». Згідно з нею, три роки загрожує тим, хто довів людину до можливої втрати життя чи тяжких поранень.