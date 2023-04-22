Дефіцит лікарів у Європі. Чим допоможуть українські медики

КАР'ЄРА В ЄС

Сфера охорони здоров'я європейських країн відчуває гостру нестачу кадрів. В одних країнах медпрацівники звільняються через втому та вигорання, з інших — вони їдуть, шукаючи кращого життя. Ці вакансії можуть заповнити українські лікарі та медсестри, які через війну опинились в європейських країнах. Про те, як за рік опанувати мову, скласти іспити та призвичаїтись на новому місці, — в інтерв'ю RFI розповіли українки, яким це вдалось.

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Шлях від санітарки до лікаря

Юлія Четверікова — одна з них. Зараз вона працює лікарем загальної практики в польському шпиталі. Терапевт-кардіолог має досвід роботи у харківських та київських лікарнях, зокрема в ковідній реанімації. А з 1 березня 2022 року вона мала очолити стаціонарне відділення терапії та кардіології в одній із харківських клінік. Але повномасштабне російське вторгнення змусило Юлію виїхати з країни — так вона опинилась у Польщі.

Юлія Четверікова вже працює в польській лікарні © Із особистого архіву Юлії Четверікової

«Тоді уся моя родина залишилась в окупації, а я опинилась сама в Польщі. Тут я теж не стала працювати лікарем відразу, адже знань мови — нуль. Не розуміла жодного слова», — пригадує Юлія.

Почала з роботи санітаркою, а паралельно вчила мову. Потім подала документи в Міністерство охорони здоров’я, щоб отримати ліцензію на роботу. Перша відповідь від урядовців прийшла лише за пів року. Із дозволом Юлія вирушила на співбесіду до лікарської палати (пол: izba lekarska, — ред.) в Куявсько-Поморському воєводстві.

«Ситуації у воєводствах різні. Усе індивідуально. Якщо ти орієнтуєшся в мові, то проблем не буде. Питають, хто ти, який досвід роботи, з якими випадками стикався на практиці. Це загальна розмова між лікарями, щоб вони мали уявлення про твій досвід і рівень володіння мовою», — розповідає Юлія.

А вчити є що, адже, навіть термінологія, якою послуговуються українські та польскі лікарі, суттєво відрізняється. Якщо в Україні зазвичай використовують латинську, то в Польщі переважають терміни польською.

«Я б не сказала, що було нестерпно важко. Якщо є бажання, то і гори можна звернути», — каже лікарка.

Юлія Четверікова розповідає, що бувають різні ситуації: комусь щастить із роботодавцем, але їй відомі випадки, коли в контрактах з українцями прописували не обговорювані раніше умови чи пункти про недодержки. Часом українські лікарі погоджуються на нижчі зарплати. Через це отримують від польских колег зауваження: мовляв, не варто знецінювати роботу медиків.

«Коли я почала працювати, то кожне моє призначення перевіряли, — пригадує Юлія. — Також не можна сказати, що в польских лікарів є велике бажання вчити наших медиків, тому легше адаптуватися тим, хто мав хоч якийсь досвід удома».

«Я веду пацієнтів по 3–4 тижні. Перший тиждень вони придивляються. Але якщо ти можеш пояснити, для чого ти це робиш, то все добре», — ділиться досвідом лікарка.

У Польщі молодший медичний персонал, санітарки, отримують зарплату від 2200 злотих (19 800 грн, — ред.). А в Україні, каже Юлія, це нормальна зарплата лікаря. І для того, щоб її отримати, наприклад, лікарю-сімейнику знадобиться близько 6–12 місяців, щоб укласти відповідну кількість декларацій. Мінімально лікар у Польщі заробляє 8224 злотих (74 000 грн, — ред.). Для українців це пристойні гроші, а польські лікарі за можливості шукають роботу в заможніших країнах з вищою винагородою.

Нездорова система охорони здоров'я

Дефіцит медпрацівників, із яким уже зіткнулись багато європейських країн, аналітики ВООЗ називають «бомбою уповільненої дії».

У 13 країнах, які надали організації звіти, 40% лікарів виповнилося 55 років і більше. До того ж у країнах суттєво відрізняються навантаження й заробітки медичних працівників.

Мінімальна зарплата в країнах Європи © RFI

У деяких країнах Східної та Північної Європи українських спеціалістів готові брати на роботу навіть без додаткового стажування та підтвердження диплома. Наприклад, у Латвії українських медиків працевлаштовують за прискореною процедурою — нею успішно скористались понад сотня фахівців.

Польща почала залучати до роботи іноземців ще 2020 року під час пандемії COVID. На лютий 2023-го в цій країні працевлаштувались 2300 українських лікарів, тисяча медсестер та 30 фельдшерів. Про це повідомив тамтешній міністр охорони здоров'я.

На гарячу лінію ВООЗ в Польщі щоденно надходить від 20 до 90 дзвінків від українців. Їм розказують, як подати заявку, отримати ліцензію, як буде тривати процес перевірки документів, рекомендують мовні курси, розповіла RFI представниця ВООЗ у Польщі Палома Кучі.

Голова польського офісу ВООЗ Палома Кучі © PAP / Tomasz Wojtasik

«Міністерство охорони здоров’я (Польщі, — ред.) надає можливість отримати тимчасову ліцензію на практику лікарям та стоматологам. Вона діє 5 років», — говорить Палома Кучі. За її словами, зараз працюють над системою підтвердження кваліфікації для медичних сестер.

«Головне, що лікарі можуть знайти роботу у своїй галузі... Але також ідея полягає в тому, щоб українські лікарі та професійні медсестри захотіли повернутися в Україну. Тому важливо, щоб вони зберегли свої навички, отримали тут знання, а потім забрали їх назад для відбудови України та її системи охорони здоров’я», — резюмує Палома Кучі.

Сербський досвід

Українка Юлія Степнова чекає дозволу на лікарську практику в Сербії. До 24 лютого 2022-го вона працювала у Харкові педіатром і паралельно навчалась в аспірантурі клінічної імунології в Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України. Зараз Юлія в академічній відпустці. Щоб повноцінно продовжувати наукову діяльність, їй треба бути фізично присутньою в інституті. Повернутись до Харкова вона поки що не може — її житло знищене внаслідок російських обстрілів.

Юлія Степнова чекає на ліцензію © News1 - Nenad Kostic

У Сербії разом із сином Юлія опинилась випадково. Розповідає, що не обирала країну, але побачила доброзичливе ставлення до українців і вирішила залишитись. За державною програмою допомоги біженцям Юлію відправили на південь країни до міста Вранє. Відтоді вони з сином проживають у таборі для біженців:

— Я приїхала і навіть слова сербською не знала і не чула. Екзамен по медицині склала сербською мовою. Пройшла одні курси, другі закінчила онлайн, сама паралельно сербською читала медичну літературу, їх протоколи. Мова, у принципі, схожа на українську.

Торік улітку харків’янка вже підтвердила свій український диплом, потім пройшла інтернатуру лікаря загальної практики:

— У Сербії відрізняється освіта лікаря. Якщо у нас я відразу після навчання та інтернатури отримала сертифікат педіатра, то тут вони спочатку отримують (диплом, — ред.) лікаря загальної практики, а після цього на спеціалізацію педіатрії витрачають іще чотири роки навчання. Трохи довший процес — імунологія. Оскільки у мене не було практики лікаря загальної практики, я пройшла тут заново інтернатуру. Шість місяців провела в лікарні, у всіх відділеннях.

У березні лікарка склала іспит в Міністерстві охорони здоров’я Сербії, отримала документ-підтвердження, подала його до спільноти лікарів (серб. lekarska komora, — ред.). Цей орган видає лікарські ліцензії. Юлія розповідає:

— За час проходження інтернатури я зрозуміла саму систему охорони здоров’я. У принципі, вона мало чим відрізняється від української: така сама поліклініка, лікарня, направлення, консультативний огляд вузьких спеціалістів.

Після того як ліцензія вже буде на руках, Юлія планує почати працювати в полікліниці в Сербії та хоче підтвердити сертифікат спочатку педіатра, а потім — імунолога. А поки чекає ліцензію, Юлія працює з українцями в таборі для біженців, натепер у неї сотня пацієнтів.

Дефіцит медичних кадрів є і в Сербії. Рівень життя там мало відрізняється від українського.

Лікарі первинної ланки отримують 800–900 євро, а спеціалісти — близько 1500 євро.

— Спеціалісти потрібні тут, та й в Україні вони будуть потрібні. У мене багато знайомих виїхало. Інше питання, чи буде куди повертатись. У мене це питання стоїть гостро: мені немає куди, — каже Юлія.

Полегшена процедура

У Кабінеті міністрів України вирішили полегшити верифікацію документів для роботи в Європі. Тепер медики можуть отримати підтвердження кваліфікації, перебуваючи за кордоном. Відповідну постанову Кабмін ухвалив у лютому. А схожу процедуру, кажуть урядовці, уже застосовують у різних країнах Європи.

Інфографіка © RFI