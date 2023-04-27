Українці в Канаді: допомоги менше, а потік біженців не припиняється

Підтримка союзників

Центральний блок Парламентського пагорбу підсвічується українськими кольорами під час річниці російського вторгнення в Україну. Канада, Оттава, 24 лютого 2023 року.

В Оттаві продовжили на рік програму для українців, які рятуються від війни. Волонтери проводять для них психологічні семінари. Багато хто з українських біженців переживає синдром уцілілого, невиправдані надії та сумує за батьківщиною.

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«Вони мають великий стрес через те, що всіх залишили і приїхали сюди. Розуміють, що через дітей, щоб вони не чули вибухів. Зокрема, і ті, хто втратив усе. Такі теж тут є. Багато з них долучаються до нас, питають “чим ми можемо допомогти», — розповідає Надія Яшан, волонтерка і президентка Business Woman PRO Canada Corporation.

Тисячі людей мітингують на підтримку України біля законодавчого органу Манітоби у Вінніпезі. 26 лютого 2022 р. AP - John Woods

Місцеві українці в Канаді допомагають новоприбулим адаптуватися, проводять мовні курси. За словами Яшан, більшість біженців не володіють англійською зовсім або мають психологічні бар’єри, які заважають спілкуванню. Подолати це допомагає постійна практика, наприклад на роботі.

Але без англійської працевлаштуватися вкрай складно, тож виникає замкнуте коло.

Щоб його розірвати, волонтери влаштовують ярмарки вакансій. Деяким українцям вдається працювати в групах, наприклад у супермаркетах. І вже в процесі роботи вони здобувають базові мовні знання.

«Я розмовляла з директором відділу кадрів. Він каже: «Усе добре, але люди не знають англійської, як ми будемо їм пояснювати?» Тоді в мене з’явилася ідея, яку він підтримав. Кажу, ви можете взяти декілька українців, які не знають англійської, але серед них одного, який буде добре знати. Як адміністратора», — розповідає волонтерка.

Біженці прибувають до Канади за візовою програмою CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Спрощений переїзд мав діяти до 31 березня 2023 року. Але потім строк приймання заяв продовжили до 15 липня. А ті, хто отримав візу CUAET, мають змогу в'їхати до Канади до кінця березня наступного року.

Українські біженці сідають на літак перед вильотом до Канади з аеропорту у Варшаві, Польща, 4 липня 2022 р. AP - Michal Dyjuk

«Коли тільки відкрили цю програму, ми дуже зраділи, що є велика кількість українців, які зможуть переїхати до Канади і перечекати цю війну. Але з іншого боку, — це велика небезпека», — вважає Надія Яшан.

На її думку, чимало людей сприйняли це як можливість без проблем переїхати жити до Канади. Інші ж спокусилися грошима.

«Вирішили, якщо в Канаді дають три тисячі доларів кожному, хто приїжджає, то це дуже великі гроші. І вони сюди збирали гроші на квиток, а коли приїхали, стикнулися з великою проблемою, що треба сплачувати за житло і за все інше. Багато шукали можливість повернутися», — згадує Надія Яшан.

Також вона розповідає про випадки, коли з українськими паспортами приїжджають росіяни або коли російськомовні українці зовсім не говорять рідною мовою. Представникам діаспори та канадцям така позиція не зрозуміла.

«У громаді одразу відмовляються підтримувати таких людей, навіть спілкуватися. Якщо людина тікає від війни, яку почала Росія, і продовжує говорити російською в Канаді, вони цього не розуміють. Ми не знаємо, коли людина говорить російською, чи то справжній українець. Мовне питання складне і в Україні, і в Канаді, що стосується російської», — каже Надія Яшан.

За її словами, у волонтерів зараз більше навантаження, ніж торік. Адже, окрім українських біженців, вони допомагають військовим на фронті.

Українські волонтери у Канаді придбали чотири квадроцикли для ЗСУ. Канада, квітень, 2023 рік. © Мarina Zadorojna

Водночас підтримки від іноземних компаній стало менше. Зокрема, це відчувається в питаннях логістики.

«Допомагали різні організації з відправки літаком. Це досить коштовна справа. Збирати було легше, і була можливість відправляти. Зараз лягло більше на плечі волонтерів. Великі організації, які фінансували ці перельоти, наразі не допомагають фінансово. Тому дуже велика кількість (рейсів,— ред.) скоротилася», — пояснює Надія Яшан.

Через це різні організації об’єднують свої гуманітарні вантажі в одній відправці. Чергова запланована на травень.

Зниження активності канадських організацій Яшан пояснює не тільки загальною втомою від війни, а й інформацією про корупційні скандали. Наприклад, коли на Львівщині детективи Бюро економічної безпеки знайшли склад, заповнений гуманітаркою.

«У Канаді на це реагують досить гостро. Попри те, що люди мусять працювати, вони ще й вкладають свій час, щоб організувати, знайти, скооперуватися. І коли ти звертаєшся до когось, а тобі кажуть: "Там є проблема". Зрозуміло, що війна, але дуже великі є питання. І тому набагато складніше, ніж було», — розповідає волонтерка.

До того ж закінчився контракт, за яким Червоний Хрест надавав біженцям тимчасове житло. Тепер цим займається українська організація при канадському конгресі.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо виступає на мітингу з нагоди річниці вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2023 року в Торонто. AP - Cole Burston

Уряд Канади попри навантаження підтримує українців та, за потреби, може продовжити програму.

Також біженці мають шанс закріпитися в країні, отримавши посвідку на проживання, але такі думки мало хто озвучує.

«Ніхто не каже: “Усе, я не хочу жити в Україні”. Українці — патріоти своєї держави. Я би сказала, що більшість із тих, з ким ми спілкуємось, — це люди, які мріють повернутися в Україну», — каже Надія Яшан.