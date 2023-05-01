Власна справа у Польщі: як українці долають бізнесові кордони

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Варшава, Польща – У 2022 році українські громадяни відкрили у Польщі майже 21 тисячу компаній. Більшість із них оформлена як ФОП — 15,9 тисяч, решта — 4,8 тисяч — це різного виду компанії. Після початку повномасштабного вторгнення Польща не лише прийняла у себе найбільшу кількість українських переселенців, але й максимально спростила доступ до ринку праці. Частка українських підприємств серед усіх створених у 2022 році у сусідній країні наближається до 10%.

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Катерина: хоче заробляти улюбленою справою у Польщі

Катерина Момот у Польщі від першого дня війни. Переїхала сюди разом із родиною. У Києві була HR у рекламному агентстві. Але мала хобі, яке стало не просто її захопленням, а й бізнесом.

Фотографиня Катерина Момот © Катерина Момот

Катерина заробляла гроші фотографією — робила дитячі та сімейні фотосесії. Для цього оформила ФОП в Україні.

В Україні Катерина заробляла на життя фотографією © Катерина Момот

У Варшаві, де вже більше року проживає Катерина, вона продовжила займатись улюбленою справою. Але гроші на цьому не заробляла — дарувала свої фотографії українцям, які теж, як і вона, вимушені переселенці.

Фоторобота Катерини Момот © Катерина Момот

Зараз перед родиною Катерини стоїть вибір — повернення додому, до України, переїзд в іншу країну через роботу чоловіка чи й надалі залишатись у Польщі. Якщо переважить останній варіант, то жінка хотіла б відкрити ФОП:

— Я хочу сплачувати податки у Польщі, якщо вирішимо тут залишитися. Тому буду розмірковую над відкриттям ФОП. Я вивчила це питання. У Польщі це нескладно зробити. Податки вищі, ніж в Україні, але це все можливо. Єдине, чому я ще не оформила ФОП, це те, що я не знаю, чи залишатимемось тут.

У портфоліо Катерини сімейні та дитячі фотосесії © Катерина Момот

Катерина хоче легально працювати не лише з українськими, але й польськими клієнтами:

— Конкуренція серед фотографів у Польщі дуже висока. Тим паче, що приїхало багато ще й українських фотографів, — розповідає жінка, але її це не лякає.

Катерина хоче відкрити ФОП і підкорити польський ринок © Катерина Момот

Ірина: війна сприяла відкриттю довгоочікуваного ФОП

Ірина Кирильчук живе у Варшаві уже 5 років. Вона — професійна перукарка. Весь час працювала як найманий працівник. І неодноразово стикалась із недобросовістністю роботодавців, які, зокрема, не вчасно виплачували зарплати, не оплачували відпустки та лікарняні.

Ірина давно мріяла про відкриття ФОП у Польщі © RFI

Завжди мріяла працювати на себе, втім відкрити свій бізнес у Польщі було складно:

— Польща не дозволяла людям без громадянства, без карти постійного побиту (дозвіл на проживання іноземця, — ред.) чи резидентства відкривати ФОП. Тому все відкладалось і відкладалось.

Завдяки спрощеній системі для українців Ірина змогла відкрити ФОП © RFI

Як не парадоксально, але саме війна дала змогу жінці розпочати справу свого життя — відкрити свій салон і працювати як приватний підприємець. Завдяки спецзакону, ухваленому польським Сеймом, громадяни України отримали змогу здійснювати підприємницьку діяльність у будь-якій із доступних форм у Польщі, у тому числі, й як ФОП.

Ірина пів року сплачувала податки за пільговою системою © RFI

— ФОП відкривається дуже швидко, через Інтернет — буквально протягом півгодини приходить відповідь електронною поштою, що ваш ФОП відкритий. Спочатку це пільгові умови — пів року пільгові умови оподаткування. Польська влада дає змогу так би мовити піднятись з колін. Мінімальний платіж у 2022 році становив десь 270 злотих (приблизно 2400 гривень) щомісяця, після пільгових півроку і до двох років я плачу 645 злотих на місяць. При цьому ти обов'язково повинен мати бухгалтера, якому сам платиш, але він повністю веде твою діяльність, — розповідає Ірина.

«Чорноморка»: український бізнес, який щодня вражає поляків

«Стільки риби Варшава ще не бачила» — із таким гаслом у грудні 2022 року відкрилась перша «Чорноморка» у Варшаві. Зараз у польській столиці працює уже два таких заклади.

У Варшаві працює дві «Чорноморки» © RFI

Як і в Україні, у ресторані представлений найширший асортимент свіжої риби та морепродуктів, які лежать на відкритій вітрині. Кожен відвідувач підходить й обирає, що йому більше до смаку.

Вітрина зі свіжою рибою та морепродуктами © RFI

Рибна вітрина «Чорноморки» © RFI

У варшавських «Чорноморках», на відміну від українських, нема офіціантів — розповідає Ірина Зарицька, менеджер з відкриття ресторанів мережі в Європі:

Ірина Зарицька, менеджер з відкриття ресторанів «Чорноморка» в Європі © RFI

— Коли ми почали робити штатний розклад із нашим керівництвом, то зрозуміли, що ми не можемо працювати так, як в Україні. Вдома у нас на три столики один офіціант. У наших варшавських ресторанах self service. Чому так? Бо у більшості випадків ми не можемо платити людям, бо у Польщі інакше оцінюють працю людей й інші зарплати. Якби ми працювали, як в Україні, то ми не змогли б триматись на плаву. Більше половини того, що ми заробляємо, йшло б на зарплатний фонд. Але зараз у нас відкриваються тераси, а це дуже багато людей.

Літня тераса «Чорноморки» в одному з ресторанів у Варшаві © RFI

Літній майданчик © RFI

І всі клієнти не зможуть стояти біля вітрини і обирати собі рибу. Тому у нас виникла ідея — у ресторані працюватимуть «експерти» — це людина, яка знає про рибу все, зможе проконсультувати абсолютно про все. Їх буде небагато. Це не людина, яка обслуговує ваш стіл, це людина, яка по черзі консультує кожен стіл. На місці пробиває замовлення, а виносять його у зал уже ранери.

Ресторан «Чорноморка» у Варшаві © RFI

Під польського клієнта адаптували й меню. Пропонували журек —традиційну страву для поляків, але з рибною інтерпретацією, розповідає Ірина Зарицька:

— Коли ми приїхали до Польщі, то зрозуміли, що всі люблять і їдять журек. Він, до речі, посідає друге місце серед найкращих супів у світі. І наша керівниця Ольга (Ольга Копилова - засновниця «Чорноморок» — ред.) сказала: “Давайте тоді робити журек, але рибний”. Ми приготували дуже смачний журек із тріскою — і гостям він сподобався. На теплий період ми прибрали його з меню. Але ми придумали, якою іншою польською стравою його замінити — традиційними пирогами (варениками — ред.) з рибою. Зараз шеф-кухар працює над цим.

Устриці від «Чорноморки» © RFI

Басейни з устрицями в «Чорноморці» © RFI

Однак головна фішка «Чорноморок» — це саме найсвіжіша риба та морепродукти у закладі. В Україні було простіше, бо був свій вилов і доставка прямо з Чорного моря. Але й у польських закладах є чорноморська риба. Її доставляють з Болгарії.

Рибу до «Чорноморки» у Варшаві звозять з різних морів, у тому числі, й з Чорного © RFI

— У нас налагоджені логістичні шляхи з Болгарією. Наші постачальники возять найсвіжішу рибу. Три дні тому прибули корюшка та ряпушка, ми відразу її розклали на вітрині. Є у нас й атлантична риба. Для нас важливо, щоб це була шокова заморозка, а не риба з брилами льоду. Нам є, чим похвалитись. Ми викладаємо на вітрину барабульку, ставриду, сарган. Люди у Польщі навіть не чули про таку рибу.

«Чорноморка» вражає польського клієнта своїм вибором найсвіжішої риби © RFI

Ми проводимо навчання з персоналом, щоб вони могли пояснити, що таке барабулька, сарган. Коли поляки бачать цю дрібну рибку, вони думають — а як же її їсти. І ми просто вчимо їх, як правильно їсти цю рибу. У нас є експерти у ресторані, які буквально покажуть — цю барабульку можна їсти з головою, ця трішки більше - її треба без голови, але можна з кістками, — додає Ірина Зарицька.

Однак при відкритті ресторану у Польщі було чимало нюансів, які суттєво відрізняються від українських. Якщо в Україні на відкриття закладу нам потрібно два місяці, то в Польщі це 4-6 місяців. Усе через велику кількість документів та ліцензій, які потрібно отримати. Зокрема, розповідає Ірина, заклад зіштовхнувся із тим, що на вітрину не можна класти нечищену рибу, як це було в Україні:

Вітрина «Чорноморки» © RFI

— Вітрина, до якої підходять гості, — це серце «Чорноморок». То тут ми зіштовхнулись із тим, як нам зробити так, щоб ми могли її показувати людям. Спочатку нам просто заборонили викладати рибу, не пояснюючи. Потім, коли ми вже покопались, то зрозуміли, що можемо викласти тільки чищений продукт. Як було в Україні? До нас приїхала машина з рибою, ми її виклали на вітрину, люди приходять і забирають. То тут ні — рибу, уже почищену, треба занести через чорний вхід, ми її навіть чистити не можемо у ресторані. Ми домовились із постачальниками, щоб вони чистили рибу і привозили нам.

У Польщі на вітринах «Чорноморки» має бути лише почищена риба © RFI

Так само треба було узгодити усі нюанси і з місцевими мешканцями, у будинку яких відкривається ресторан. Так, в одній із «Чорноморок», наприклад, музика може грати у закладі лише до 21.30. Хоча, за польськими законами, дозволено до 22.00. Однак такі умови висунули сусіди ресторану — місцеві мешканці. І бізнес має до них прислухатись.

При відкритті ресторанів обов'язково враховується думка жителів будинку, де розташований заклад © RFI

Ще одне із побоювань, яке було при відкритті «Чорноморок» у Варшаві, — це конкуренція:

— Ми розуміли, що українців у польській столиці не вистачить на наші ресторани. І ми робили величезну ставку на поляків. І ми дуже переживали, якщо вони не прийдуть. Довкола багато ресторанів, вони інші, але ми переживали, щоб не було такої ударної хвилі конкуренції. Люди бувають різні, за якими правилами вони будуть грати — але нам дуже пощастило з нашими ресторанними сусідами. І, не дивлячись на те, що через пару ресторанів є рибний заклад, але ми зовсім різні і з іншим підходом. У нас свої гості, і них — свої.

У «Чорноморці» переживали, як польський клієнт сприйме їхній ресторан © RFI

До кінця року «Чорноморка» планує відкрити 25 ресторанів у Польщі © RFI

Зараз загалом за кордоном працює чотири заклади «Чорноморки». До кінця 2023 року мережа хоче відкрити 25 закладів лише у Польщі.

Польський ринок для українців: деталі

Найбільше приватних підприємців з числа українців з'явилися у Польщі у квітні 2022 року. Про це йдеться у звіті «Українські компанії в Польщі після початку війни у ​​2022 році», проведеного Польським економічним інститутом — повідомляє Business Insider Polska. Якщо за місяць до початку великої війни частка ФОП, створених українцями, становила менше 1%, то вже у вересні йшлось про 8,5%, а у грудні 2022 року — 9,2%. Серед новоствореного іноземного бізнесу у Польщі у 2022 році частка українських приватних підприємців становить 54%.

Що стосується 4,8 тисяч компаній з українським капіталом, то вони становлять 41% від усіх фірм з іноземними коштами, які були створені торік у Польщі.

Найбільше фірм, заснованих українцями у сусідній країні, займаються будівництвом, а саме, виконанням будівельно-оздоблювальних робіт, також суттєва частка припадає на ІТ-компанії. На третьому місці — транспортні та логістичні компанії. Зокрема, створені поблизу українського кордону.

Поки що нема конкретних даних, який вплив компанії, створені українцями у Польщі, мали на польське ВВП, однак місцеві експерти зауважують: йдеться однозначно про позитивну динаміку.