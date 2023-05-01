Українці в Румунії: залишаться лише ті, хто може працювати

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПІ

Українські біженці та економічні мігранти дедалі частіше обирають роботу в Румунії. Про це свідчать дослідження Міграційної платформи EWL. Її експерти запевняють: хоча зарплати в Румунії нижчі, ніж в інших країнах Європи, останні пів року громадяни України щораз більше цікавляться вакансіями тут.

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Привабливість ринку праці в Румунії пов’язана з умовами працевлаштування та розвитком місцевої економіки. Українцям тут здебільшого пропонують просту фізичну роботу, яка не потребує знання румунської мови та досвіду. Проте якщо біженець знайшов роботу за фахом — для підтвердження кваліфікації йому достатньо українських документів.

За даними платформи EWL, найчастіше українці тут працюють на автоконцернах, підприємствах харчової промисловості та швейних виробництвах. Заробітна плата в цих сферах коливається від 600 до 900 євро. Більше заробляють у Румунії українські механіки, електрики та зварювальники. Їхня середня заробітна плата становить близько 1000 євро.

Українські жінки-біженки працюють на кухні © AP / Czarek Sokolowski

За словами директорки департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціни Колодзейчик, Румунія має значні кадрові потреби, тому й використовує шанс знизити дефіцит працівників.

Станом на 16 квітня 2023 року, за даними агентства ООН у справах біженців, тимчасовий захист у Румунії отримали 126 711 українців. Із них, згідно з відомостями міністра праці Румунії Маріуса Будая, роботу знайшли лише 6 тисяч людей. Решта, зокрема діти та пенсіонери, проживали в Румунії за програмою підтримки українських біженців «50/20». Відповідно до неї, румуни, які надавали притулок українцям, отримували компенсацію — 50 лей за особу на добу. Ще 20 лей держава виплачувала на харчування кожної людини. Таким чином, українці отримували безплатне житло та гроші на їжу.

З 1 травня програму закрили. Її замінили на щомісячні виплати, які натомість отримати зможуть не всі українці.

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За новою системою, претендувати на щомісячні 2000 леїв (400 євро, — ред.) на оплату оренди житла в Румунії можна, якщо дорослі офіційно працевлаштовані, а діти — відвідують румунську школу або садок. Цю допомогу українці зможуть отримувати до кінця 2023 року.

Українська школа в Румунії © AP / Andreea Alexandru

Такі зміни спонукали частину українців залишити країну. У Міжнародній організації з міграції зазначають, що зараз спостерігається хвиля від'їздів через скасування програми. Назвати точну кількість людей, які виїхали чи лише збираються це зробити, неможливо.

Вирішила покинути Румунію, зокрема, ця родина з Одеси: Юля з чоловіком і трьома дітьми, а також її батько, який уже на пенсії. Тут вони перебувають із торішнього березня. За цей час глава родини так і не знайшов роботи: через стан здоров’я працювати фізично не може, а висококваліфіковані посади потребують знання мови.

Багатодітна мама Юлія розповідає:

— Ми приїхали майже відразу, як почалося повномасштабне вторгнення. Молодшому сину тоді було трохи більше ніж пів року, тому я навіть не думала про те, щоб вийти на роботу. Чоловік намагався щось знайти, але не вийшло через протипоказання лікарів. Він не може працювати вантажником, наприклад.

Українська родина у центрі для біженців у Бухаресті, Румунія © AP / Andreea Alexandru

Зараз родина збирає речі та повертається додому в Україну, бо жити в Румунії не зможуть:

— Господар сказав, аби ми звільнили житло, бо він уже кілька місяців не отримує компенсації. У нас троє маленьких дітей, та мій тато разом із нами. Нам потрібна велика квартира, а це дуже дорого. Ми просто не зможемо жити тут без підтримки держави, тому вирішили повернутися додому.

Про нову програму жінка чула, але каже, що цих грошей не вистачить на оренду квартири та поточні потреби. До того ж через складнощі з працевлаштуванням, з якими зіткнулася родина, цю допомогу вони отримати не зможуть:

— Добре, коли ти можеш працювати фізично, коли діти дорослі, а якщо інша ситуація. Як бути?

Українські біженці в Бухаресті, Румунія © AP / Alexandru Dobre

Румунські роботодавці намагаються зацікавити біженців із України вакансіями завдяки зміні підходів до працевлаштування. Деякі місцеві підприємства беруть на роботу жінок із України та надають житло їм та їхнім родинам. Таким чином вони намагаються заповнити вакансії та водночас дати біженцям роботу, зазначають в EWL.

«Крім того, їм видавали купони на безплатне харчування, зокрема і для дітей. Відповідно, навіть маючи зарплату 450-550 євро, жінки мали можливість заробити і заощадити на базових витратах. В інших країнах Європи їм би довелося орендувати житло для себе і дітей власним коштом і купувати продукти, а це додаткові витрати», — пояснює директорка департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За словами координаторки гуманітарної допомоги переселенцям у Румунії Мадаліни Турзи, наразі країна трансформує програми екстреної підтримки біженців на середньо- та довгостроковий механізм інтеграції:

— Інтеграція потребує зусиль обох учасників: держави, яка приймає, та осіб, які отримують захист. Тому що ми хочемо, щоб українські біженці були незалежні в нашій країні.