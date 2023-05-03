Важливі голоси: українці в США лобіюють притягнення РФ до відповідальності

Підтримка діаспори

Українська діаспора закликає визнати угруповання «Вагнера» терористичною організацією, а уряд Росії покарати за воєнні злочини. Такі ініціативи мають значну підтримку в конгресменів, але є і противники.

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«У Конгресі, за винятком кількох відсотків, Україна має значну підтримку — із двох сторін. Є невелика група республіканців, які не підтримують і хочуть, щоб Україна йшла на перемир’я», — розповідає Наталія Брандафі, учасниця громадських організацій Ukrainian American professionals and business people та Союз українок Америки.

Цьогоріч у Саміті на підтримку України у Вашингтоні взяли участь 58 українсько-американських організацій. Це адвокаційний захід, створений американською коаліцією.

Саміт на підтримку України. США, квітень, 2023 рік. © Facebook/Natalia Brandafi

Під час нього українці пояснюють конгресменам важливість підтримки, адже бажання допомагати Україні грошима не є абсолютним.

Напередодні Саміту, у квітні, 19 сенаторів та конгресменів з Республіканської партії підписали лист президентові Байдену з вимогою припинити «необмежену допомогу Україні».

«Хочуть зупинити фінансовий потік. Роблять ці заяви, зокрема, ті, хто балотується в президенти США. Це, звичайно, нас лякає. Отже, українсько-американська діаспора організовує заходи, щоб спілкуватися з представниками, лобіювати інтереси України», — каже Наталія.

В американському Конгресі голосуватимуть за три важливі резолюції щодо російського вторгнення.

Перша — це «HARM Act» (Holding Accountable Russian Mercenaries Act — «Закон про притягнення російських найманців до відповідальності», — ред.). Документ закликає визнати угруповання «Вагнера» іноземною терористичною організацією. Таким чином, російських найманців хочуть притягнути до відповідальності.

«Група "Вагнера", яка вчиняє військові дії та підривні операції за вказівкою уряду Російської Федерації, займається «тероризмом», який є «навмисним, політично вмотивованим насильством, вчиненим проти некомбатантів субнаціональними групами або таємними агентами», — йдеться в резолюції.

Резолюцію подали 25 січня, а вже наступного дня американський Мінфін визнав ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією.

Центр ПВК «Вагнер» у Росії. © AP

Друга резолюція закликає назвати дії Росії в Україні — геноцидом. Документ повторно внесли на розгляд в лютому 2023 року, і його вже підготували до голосування в Сенаті. За словами авторів, він має притягнути російських політичних лідерів і військових до відповідальності за агресивну війну і воєнні злочини.

Це стосується і третьої резолюції — про незаконне вивезення дітей із України до РФ. Саме за це Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордер на арешт президента Путіна.

Проте, окрім покарати найманців та їхніх керівників, українська діаспора також хоче ефективно використати іноземні російські активи.

«Четверте питання, яке ми обговорювали, це вже не резолюція. Це питання, яке стосується саме адміністрації Байдена — передача заморожених російських державних активів Україні. На сьогодні нам називали цифру в 300 мільярдів, заморожених G7. Ми обговорювали, що ці гроші необхідно передати Україні для того, щоб інвестувати в економіку та насамперед в українську армію», — пояснює Брандафі.

Представники української діаспори та українсько-американських організації на Саміті у Вашингтоні. © Facebook/Natalia Brandafi

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення локальний бізнес дійсно відчув додаткове навантаження, але з часом більшість компаній перелаштувались. Якщо раніше магазини торгували просто з РФ, то зараз це можуть робити через Вірменію, Казахстан чи Грузію. Адже в США не відстежують кінцевого отримувача.

З проблемами впорався навіть бізнес, цілком орієнтований на український ринок. Наприклад, логістичні компанії, з однією з яких співпрацювала Наталія.

У перші два місяці фірма втратила 80% всього доходу. Перельоти стали дуже витратними, проте до складу компанії не припинявся потік відправлень.

«Двері на нашому складі не зачинялися. Нам везли гуманітарну допомогу для доставки в Україну. Як американці, так і українці. До нас приходили о шостій вечора, після своєї робити, фактично щодня сортували, пакували цю гуманітарну допомогу, аби її можна було безпечно відправити літаком. Те, що відбувалося на складі, було неймовірно», — згадує Наталія.

Гуманітарка швидко заповнювала склад, але коштів на її відсилання бракувало. Тоді українська діаспора звернулася до фондів.

«Я отримувала дзвінки навіть від незнайомих організацій. Подзвонили зранку і сказали: "Ми сьогодні маємо голосування Ради директорів і можемо дати вам на відправку гуманітарної допомоги 20 тисяч доларів". Я відправила відповідного листа, і вже ввечері, коли їхала додому, подзвонив той самий представник і сказав: "Ми одноголосно прийняли рішення надати вам 100 тисяч доларів". Це рішення прийняли в процесі дня американці, які не мають відношення до України», — пояснює пані Брандафі.

У травні логістичній компанії вдалося повернути прибуток і відновити бізнес. Проте обсяги гуманітарної допомоги Україні вже значно менші. Якщо в перші місяці російського вторгнення громадська організації відправляла до 150 тонн вантажу щотижня, то зараз — близько 10 тонн.

Зменшення також пояснюється зміною підходу до відправлення. Раніше надсилали все, що могли, а тепер — за окремими запитами.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті © AP / Ohad Zwigenberg

Попри фінансові складнощі ані діаспора, ані Конгрес не планують припиняти підтримку України. Навіть у Республіканській партії, деякі конгресмени якої виступили проти нових пакетів допомоги, переважна більшість має проукраїнську позицію. Так, спікер Палати представників Конгресу і лідер республіканців Кевін Маккарті у травні виступив за подальшу підтримку України та заявив, що РФ має піти з окупованих територій.

Незважаючи на значну політичну підтримку, пояснює Брандафі, українська діаспора бореться за кожен голос і проводить постійні зустрічі з конгресменами.

Окрім трьох зазначених резолюцій, американська Палата представників розгляне ще одну — «Перемога України». У ній передбачено деокупацію територій до кордонів 1991 року, притягнення представників російської влади до відповідальності та «встановлення справедливості» для жертв злочинів Росії.