Без успішного успіху: як українські пенсіонери намагаються адаптуватися за кордоном

Українці за кордоном

Через повномасштабне вторгнення за кордон були вимушені виїхати мільйони українців. І серед них — літні люди, яким уже важко швидко пристосуватися до нового життя.

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Що довше триватиме війна, то більше українців знайдуть роботу за кордоном та пристосуються до нового життя там. І варто визнати, що за рік повномасштабного вторгнення багато хто дійсно зміг звикнути: люди влаштувалися на роботу, віддали дітей до дитсадків та шкіл, знайшли нових друзів та кохання. А хтось навіть розпочав власну справу.

Проте, на жаль, не всі історії українців за кордоном успішні. Не всі можуть або хочуть звикати до нового життя. І причина часом полягає не у відсутності бажання, а у віці — за кордоном через війну опинилося чимало літніх людей.

Згідно з дослідженням аналітиків Центру економічної стратегії, саме ця категорія українців найбільше схильна повертатися додому.

«Ми думали, що приїхали на кілька тижнів»

Світлана приїхала до Польщі у квітні 2022 року та спочатку навіть не шукала роботи:

— По-перше, ми думали, що приїхали на кілька тижнів, а по-друге — мені вже 65 років.

Українські біженці на прикордонному переході в Медиці (Польща) © AP / Sergei Grits

До повномасштабного вторгнення вона працювала в медичній лабораторії та за два місяці до 24 лютого вийшла на пенсію. Проте в Польщі на таку роботу розраховувати Світлана не могла і через вік, і через потребу нострифікувати диплом:

— Десь за пів року я зрозуміла, що війна не закінчиться швидко та почала шукати роботу. Усі казали, що це просто, що в Польщі роботи багато. І я в це вірила, але насправді виявилося, що майже ніхто не хоче брати пенсіонерів. Навіть якщо в них ще є сили повноцінно працювати. Хіба що на підробіток.

Згодом Світлана дійсно знайшла підробіток: вона влаштувалася прибиральницею в місцевий торговельний центр. Проте протрималася там лише три місяці, згадує вона, жартуючи: «Вісім годин зі шваброю витримає не кожна молода дівчина, що вже казати про таких поважних пані, як я».

Світлана зазначає, що їй ще пощастило. Вони з чоловіком живуть в одному з польських готелів, які приймають біженців, тож за житло та харчування можна не переживати. І хоча Польща змінила програму підтримки для українців, особи або організації, які забезпечують проживання або харчування літніх людей (жінок від 60 років та чоловіків від 65 років, — ред.), досі можуть отримувати компенсацію від держави. Проте, як зазначає Світлана, усі розуміють, що це не триватиме вічно, а Польща не зобов’язана пожиттєво утримувати громадян чужої країни.

Українці на акції протесту біля посольства Росії у Варшаві © AP / Czarek Sokolowski

— Що буде далі? Якщо допомогу скасують, то доведеться повернутися до Запоріжжя. Більше немає куди. Там хоча б є власне житло. Поки що є.

«Я повернуся додому, до Маріуполя»

Проте не всім є куди повертатися. «Русcкій мір» стер із поверхні землі кілька українських міст: у Маріуполі, Бахмуті, Мар’їнці, Сєвєродонецьку, Ізюмі, Соледарі зруйновано понад 60% будинків. Частина пошкоджених міст перебуває в окупації, частина — під постійними обстрілами. Тож остаточний масштаб руйнувань складно передбачити. А за певні міста, зокрема Бахмут, ідуть важкі бої. І навіть зараз уже зрозуміло: відбудовуватимуть не все. Проте в кожному з цих міст жили тисячі людей. І це не просто цифри — за ними стоять понівечені долі.

Маріуполь після приходу «русского міру» © AP / Alexei Alexandrov

60-річній Ларисі вдалося виїхати з Маріуполя на початку травня 2022 року. Шлях був непростим: їй довелося вибиратися із захопленого російською армією міста через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а потім — Росії. Звідти вона потрапила до Латвії, а далі — до Ірландії.

Лариса згадує:

— Якщо чесно, то це була випадковість. Я не думала їхати так далеко від дому. Але зі мною виїжджали люди, які їхали до Ірландії, і я подумала, що чому б не поїхати з ними? Все одно я сама.

Так вона опинилася в мальовничому містечку Роскарбері на півдні Ірландії. Спочатку головне було — отямитися й трохи відновитися, а вже потім вирішувати, як жити далі. Майже одразу Лариса пішла на безплатні мовні курси, щоби відволіктися від сумних думок та почати розуміти, що говорять місцеві:

— Це мені дуже допомогло. Для того щоб влаштуватися тут на роботу, потрібно хоча б трохи говорити англійською. Ірландці дуже добрі до українців, але постійно нянькатися та намагатися жестами пояснити, що ти маєш робити, теж ніхто не буде.

Робота в Ірландії є, наголошує Лариса, просто не всі українці її шукають. Поки що держава оплачує проживання українців у спеціальних центрах для біженців (в одному з них і живе Лариса) та виплачує допомогу з безробіття:

— Якщо ти живеш у такому центрі та отримуєш допомогу (по безробіттю — ред.), то загалом можна і потягнути з пошуком роботи. Але я не могла сидіти на місці. У червні мої сусіди, яким вдалося виїхати з Маріуполя, сказали, що наш будинок сильно пошкоджено. А якщо немає куди повертатися, то треба якось жити тут, правильно?

Пані Лариса зараз працює в супермаркеті сусіднього міста — розставляти продукти на полицях. Проблем із влаштуванням на роботу через вік не було жодних. Ірландські жінки йдуть на пенсію в 66 років, тож за мірками країни, Ларисі ще працювати й працювати.

Українці на акції в Ірландії © The Times

— Робота не дуже важка. Просто незвична. Я все життя працювала вихователькою в дитсадку, а тепер йогурти розставляю. До такого складно звикнути.

Проте, як зізнається Лариса, згодом зрозуміла, що залишатися на чужині назавжди не буде, та й ірландської пенсії їй не заробити. До того ж вона дуже сумує за Батьківщиною:

— Я повернуся додому, до Маріуполя. Не хочу жити в іншому місті. Так, будинок пошкоджено, але ж не зруйновано. І давайте чесно: я не в тому віці, щоб так змінювати життя.

«В Україні я вже пенсіонерка, а тут люди мого віку ще працюють»

62-річна Галина із чоловіком, дочкою та онуком приїхала до Німеччини на початку березня 2022 року. Їм пощастило виїхати з Ірпеня саме за день до того, як там почалося справжнє пекло. У Німеччині волонтери направили родину до невеличкого містечка, де, за іронією долі, колись базувалися радянські війська. В одному з будинків, де колись жили військові з родинами, їх і поселили.

Українські біженці на головному залізничному вокзалі Берліна © AP / Michael Sohn

Галина ділиться враженнями:

— Німці дуже допомагають. Особливо сильно допомогли спочатку: і житло, і речі, і продукти, і соціальна допомога. Багато хто з моїх знайомих, які лишилися в Україні, вважають, що ми тут, як у раю. Німці багато дають, але ж ми всі розуміємо, що не просто так.

Одне з завдань біженців — стати на облік у джобцентр (місцевий центр зайнятості, — ред.) та піти на курси німецької мови. Галина розповідає:

— На словах у джобцентрі можуть навіть запропонувати роботу. Мені так пропонували піти працювати на завод із виробництва фарби в сусідньому місті. Але тоді, звісно, втрачаєш виплати, та й за квартиру маєш платити сам (зараз вартість житла покриває держава, — ред.). Із моїх знайомих тут ніхто не погодився на таке, а у джобцентрі й не наполягали.

Проте, визнає жінка, усі розуміють, що це тимчасово. Згодом, коли курси завершаться, таки доведеться йти працювати:

— В Україні я вже пенсіонерка, а тут люди мого віку ще працюють. До виходу на пенсію я працювала в соціальній службі, спеціально питала німців, чи не знайдеться для мене такої робити, так вони лише посміхаються.

Також Галина розповіла, що дехто з її знайомих пенсійного віку офіційно відмовився від курсів німецької, але водночас втратив виплати від джобцентру. Проте люди погоджуються на це, аби в майбутньому їх не змусили йти на роботу.

Українці відвідують ярмарок вакансій у Дрездені © AP / Sebastian Kahnert

— Та робота, на яку нас можуть взяти, важка для літньої людини. А наші пенсіонери не такі активні та здорові як німецькі, ви ж розумієте. Багато хто говорить, що якщо таки змушуватимуть йти працювати, то вони просто поїдуть додому. Ми з чоловіком, мабуть, теж. Це для молодих тут ще є можливості, а нам уже що?

Зараз, протягом року повномасштабного вторгнення Росії до України, українські біженці балансують на межі невизначеності. Літні люди нерідко не бачать подальших перспектив для себе. На жаль, поки що країни ЄС не пропонують дієвої стратегії підтримки такої категорії біженців. Тож чи не єдине, на що вони сподіваються, — подальша фінансова допомога до повернення в Україну.