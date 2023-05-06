Історична подія: у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ та Камілли

6 травня світ захоплено спостерігає за справді історичною подією: коронацією короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.
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Чарльз ІІІ став сороковим монархом, коронованим саме у Вестмінстерському абатстві. На першу у ХХІ столітті коронацію з'їхалися представники королівських сімей та лідери держав із усього світу.
Серед запрошених близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, зірки, а також талановиті учні шкіл та університетів.
Процесія розпочалась о 12:20 (за київським часом) із урочистої ходи. Монархи вирушили з Букінгемського палацу до абатства на розкішній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку королева Єлизавета свого часу отримала у подарунок. Маршрут монархів до Вестмінстерського абатства становив майже два кілометри.
Коли монархи прибули до абатства, розпочалася церемонія коронації. Миропомазання, благословення та освячення Чарльза ІІІ вів архієпископ Кентерберійський.
Цікавий факт: король Чарльз ІІІ вирішив внести зміни до церемонії коронації, зокрема — значно скоротити її. Так, він поїхав до Вестмінстерського абатства іншим маршрутом, який зайняв усього 2 км (маршрут його матері, королеви Єлизавети ІІ, становив 8 км).
Крім того, під час церемонії монарху мали по черзі принести клятви вірності від священнослужителів, перів і членів власної родини. Проте було вирішено, що клятву особисто принесе лише принц Вільям. Усі інші принесли клятву хором.