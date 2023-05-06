Історична подія: у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ та Камілли

Фоторепортаж

6 травня світ захоплено спостерігає за справді історичною подією: коронацією короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

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Чарльз ІІІ став сороковим монархом, коронованим саме у Вестмінстерському абатстві. На першу у ХХІ столітті коронацію з'їхалися представники королівських сімей та лідери держав із усього світу.

Серед запрошених близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, зірки, а також талановиті учні шкіл та університетів.

Тисячі людей спостерігають за коронацією © REUTERS - YARA NARDI

У Вестмінстерському абатстві зібралося понад 2000 гостей © via REUTERS - POOL

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною © REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Україну на коронації представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль © via REUTERS - POOL

На коронації була присутня вся королівська родина © via REUTERS - POOL

Принц та принцеса Уельські © via REUTERS - POOL

Принц Луї та принцеса Шарлотта на коронації свого дідуся © via REUTERS - POOL

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці разом із принцем Гаррі (він приїхав без Меган Маркл) © via REUTERS - POOL

Процесія розпочалась о 12:20 (за київським часом) із урочистої ходи. Монархи вирушили з Букінгемського палацу до абатства на розкішній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку королева Єлизавета свого часу отримала у подарунок. Маршрут монархів до Вестмінстерського абатства становив майже два кілометри.

Король та королева прибули до Вестмінстерського абатства в розкішній кареті © via REUTERS - POOL

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла дорогою до Вестмінстерського абатства REUTERS - MAJA SMIEJKOWSKA

Серед пажів, які прислужували королю Чарльзу ІІІ під час коронації, був принц Джордж, який наразі другий в черзі на престол © AP - Jamie Lorriman

Королева Камілла прибула на церемонію коронації © via REUTERS - POOL

Король Чарльз ІІІ входить до Вестмінстерського абатства © via REUTERS - POOL

Коли монархи прибули до абатства, розпочалася церемонія коронації. Миропомазання, благословення та освячення Чарльза ІІІ вів архієпископ Кентерберійський.

Корона святого Едуарда, якою коронують британських монархів © via REUTERS - POOL

Король Чарльз ІІІ під час церемонії коронації © via REUTERS - POOL

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі коронував короля Чарльза III короною святого Едуарда © AP - Victoria Jones

Королева-консорт Камілла під час церемонії коронації © via REUTERS - POOL

Цікавий факт: король Чарльз ІІІ вирішив внести зміни до церемонії коронації, зокрема — значно скоротити її. Так, він поїхав до Вестмінстерського абатства іншим маршрутом, який зайняв усього 2 км (маршрут його матері, королеви Єлизавети ІІ, становив 8 км).

Крім того, під час церемонії монарху мали по черзі принести клятви вірності від священнослужителів, перів і членів власної родини. Проте було вирішено, що клятву особисто принесе лише принц Вільям. Усі інші принесли клятву хором.

Принц Вільям торкається корони святого Едуарда на голові короля Чарльза III під час церемонії коронації © AP - Yui Mok

Після завершення церемонії король Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу © REUTERS - MATTHEW CHILDS

За ними прослідували й інші члени королівської родини © REUTERS - LISI NIESNER

До Букінгемського палацу монархів супроводжували 4000 військових © REUTERS - ANDREW BOYERS

Король та королева вийшли на балкон Букінгемського палацу для традиційного привітання © REUTERS - HANNAH MCKAY

Разом із ними вийшли інші члени королівської родини © REUTERS - MATTHEW CHILDS

Нехай живе король! © AP - Frank Augstein