Фоторепортаж

Історична подія: у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ та Камілли

Опубліковано:

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла © AP - Frank Augstein
Автор тексту: Олена Дячук
7 хв

6 травня світ захоплено спостерігає за справді історичною подією: коронацією короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Реклама

Чарльз ІІІ став сороковим монархом, коронованим саме у Вестмінстерському абатстві. На першу у ХХІ столітті коронацію з'їхалися представники королівських сімей та лідери держав із усього світу.

Серед запрошених близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, зірки, а також талановиті учні шкіл та університетів. 

Тисячі людей спостерігають за коронацією
Тисячі людей спостерігають за коронацією © REUTERS - YARA NARDI
У Вестмінстерському абатстві зібралося понад 2000 гостей
У Вестмінстерському абатстві зібралося понад 2000 гостей © via REUTERS - POOL
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною © REUTERS - DYLAN MARTINEZ
Україну на коронації представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Україну на коронації представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль © via REUTERS - POOL
На коронації була присутня вся королівська родина
На коронації була присутня вся королівська родина © via REUTERS - POOL
Принц та принцеса Уельські
Принц та принцеса Уельські © via REUTERS - POOL
Принц Луї та принцеса Шарлотта на коронації свого дідуся
Принц Луї та принцеса Шарлотта на коронації свого дідуся © via REUTERS - POOL
Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці разом із принцем Гаррі (він приїхав без Меган Маркл)
Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці разом із принцем Гаррі (він приїхав без Меган Маркл) © via REUTERS - POOL

Процесія розпочалась о 12:20 (за київським часом) із урочистої ходи. Монархи вирушили з Букінгемського палацу до абатства на розкішній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку королева Єлизавета свого часу отримала у подарунок. Маршрут монархів до Вестмінстерського абатства становив майже два кілометри. 

Король та королева прибули до Вестмінстерського абатства в розкішній кареті
Король та королева прибули до Вестмінстерського абатства в розкішній кареті © via REUTERS - POOL
Король Чарльз ІІІ та королева Камілла дорогою до Вестмінстерського абатства
Король Чарльз ІІІ та королева Камілла дорогою до Вестмінстерського абатства REUTERS - MAJA SMIEJKOWSKA
Серед пажів, які прислужували королю Чарльзу ІІІ під час коронації, був принц Джордж, який наразі другий в черзі на престол
Серед пажів, які прислужували королю Чарльзу ІІІ під час коронації, був принц Джордж, який наразі другий в черзі на престол © AP - Jamie Lorriman
Королева Камілла прибула на церемонію коронації
Королева Камілла прибула на церемонію коронації © via REUTERS - POOL
Король Чарльз ІІІ входить до Вестмінстерського абатства
Король Чарльз ІІІ входить до Вестмінстерського абатства © via REUTERS - POOL

Коли монархи прибули до абатства, розпочалася церемонія коронації. Миропомазання, благословення та освячення Чарльза ІІІ вів архієпископ Кентерберійський. 

Корона святого Едуарда, якою коронують британських монархів
Корона святого Едуарда, якою коронують британських монархів © via REUTERS - POOL
Король Чарльз ІІІ під час церемонії коронації
Король Чарльз ІІІ під час церемонії коронації © via REUTERS - POOL
Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі коронував короля Чарльза III короною святого Едуарда
Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі коронував короля Чарльза III короною святого Едуарда © AP - Victoria Jones
Королева-консорт Камілла під час церемонії коронації
Королева-консорт Камілла під час церемонії коронації © via REUTERS - POOL

Цікавий факт: король Чарльз ІІІ вирішив внести зміни до церемонії коронації, зокрема — значно скоротити її. Так, він поїхав до Вестмінстерського абатства іншим маршрутом, який зайняв усього 2 км (маршрут його матері, королеви Єлизавети ІІ, становив 8 км). 

Крім того, під час церемонії монарху мали по черзі принести клятви вірності від священнослужителів, перів і членів власної родини. Проте було вирішено, що клятву особисто принесе лише принц Вільям. Усі інші принесли клятву хором.

Принц Вільям торкається корони святого Едуарда на голові короля Чарльза III під час церемонії коронації
Принц Вільям торкається корони святого Едуарда на голові короля Чарльза III під час церемонії коронації © AP - Yui Mok
Після завершення церемонії король Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу
Після завершення церемонії король Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу © REUTERS - MATTHEW CHILDS
За ними прослідували й інші члени королівської родини
За ними прослідували й інші члени королівської родини © REUTERS - LISI NIESNER
До Букінгемського палацу монархів супроводжували 4000 військових
До Букінгемського палацу монархів супроводжували 4000 військових © REUTERS - ANDREW BOYERS
Король та королева вийшли на балкон Букінгемського палацу для традиційного привітання
Король та королева вийшли на балкон Букінгемського палацу для традиційного привітання © REUTERS - HANNAH MCKAY
Разом із ними вийшли інші члени королівської родини
Разом із ними вийшли інші члени королівської родини © REUTERS - MATTHEW CHILDS
Нехай живе король!
Нехай живе король! © AP - Frank Augstein

Завантажити додаток

Читайте також про таке: