Рік за кордоном: як українські діти провчились у Польщі

навчання за кордоном

Варшава, Польща – Майже півмільйона українських дітей шкільного віку перебувають за кордоном. Такі дані у січні 2023 року оприлюднило Міністерство освіти та науки України. Чимало з них навчаються на дві країни — Україну та державу, яка надала тимчасовий прихисток. Найбільше таких школярів — у Польщі. Яким був цей навчальний рік для дітей з України? Чи вдалось українським школярам інтегруватись? Якими були відносини зі школою вдома? І, власне, які плани на майбутнє? Про це — у статті RFI.

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Тетяна: перестала сварити дітей через домашні завдання

У Тетяни Іванської двоє синів — 10 та 13 років. Коли торік у березні приїхали до Польщі, відразу пішли до польської початкової школи — у підготовчий клас. Там навчались не лише українські діти, але й інших національностей:

Діти Тетяни Іванської максимально швидко адаптувались до польської школи © Тетяна Іванська

— Це був клас, де вчили спілкуватись польською мовою. Діти приходили туди не разом з усією школою на 8 ранку, а на 9.00-9.15. У них були уроки польської мови, польської історії, малювання, пластика, фізкультура. Це було по 4-5 уроків щоденно. З ними завжди, крім їхнього основного вчителя, був перекладач — пані з України, яка усе пояснювала. Головна мета цього підготовчого класу — щоб діти адаптувались і мінімально почали розмовляти польською мовою, почали розуміти, де вони перебувають, і почали неагресивно повертатись у навчальний процес.

Діти Тетяни Іванської достатньо швидко вивчили польську мову © Тетяна Іванська

Влітку жінка сама займалась із синами польською мовою, яку добре знає. Тож восени прийшла до директорки з проханням, аби діти почали ходити до звичайних класів, а не підготовчого:

— Першого вересня я пішла до директорки і сказала, що мої діти можуть вчитись разом з іншими школярами. Я не хочу, щоб вони відставали. Вона їх викликала, поговорила з ними, побачила, що вони говорять польською — можуть тримати діалог та трохи писати. І їх перевели до звичайних класів. У нас були діти, які ще на рік залишались у підготовчому класі. Батьки казали, мовляв, хай вони краще зосередяться на українській дистанційній освіті. Але я бачу, що у тих дітей нема соціалізації з польськими однолітками. Моїм дітям було десь важче на початку, але зараз вони абсолютно соціалізовані, беруть участь у житті школи, мають друзів.

Тетяна Іванська зі своїми синами © Тетяна Іванська

Тетяна зізнається, що їй до вподоби польська система освіти. Не виключає, що це через те, що їм пощастило і зі школою, і з викладачами. Але мати двох школярів розповідає, що тепер її спілкування з дітьми — чотирикласником та шестикласником — стало набагато спокійнішим, вона перестала сваритись на них через домашні завдання:

Іванська: у польській системі освіти мінімум домашніх завдань © Тетяна Іванська

— Школа не завантажує дітей домашніми завданнями. Польські вчителі розуміють: вдома домашку із дитиною роблять або хтось із батьків, або вона сама абияк. Тому у нас у школі більше часу приділяють комунікації вчителями із дітьми. У нас мінімум домашньої роботи. Тому діти приходять зі школи, їдять і вони вже вільні.

Тетяна чує нарікання деяких мам на дещо слабшу навчальну програму у Польщі ніж в Україні. Однак її саму все влаштовує, бо діти ходять до школи із задоволенням:

— У них намагаються усі предмети показувати з якимось інтерактивом. Те, на що у наших викладачів часто не вистачає часу через написання купи звітів та планів. У нашій школі діти можуть друкувати на 3D-принтері на інформатиці. На уроках історії їм дають в руках потримати якісь артефакти, розмовляючи про ту чи іншу добу. Відповідно, дітей це дуже зацікавлює. На музиці вчать музики, тут вчать ноти, тут вчать грати на сопілці. І малювання так само — не оцінюють, як чітко дитина намалювала, а як вона старається і скільки вона вклада.

Іванська: у польській школі максимум інтерактиву © Тетяна Іванська

Тетянині діти дуже швидко інтегрувались у польське середовище. Але, наголошує жінка, не останню роль зіграло керівництво школи:

— У нас чудова директорка. Першого вересня на загальній лінійці вона звернулась не до батьків, а саме до дітей: “У день, коли багато років тому нацисти напали на Польщу, у нас в школі є діти з України, з війни. І я дуже вірю, що ви зробите усе, аби вони почувались тут, як вдома”. Спочатку був заклик до дітей, а потім до батьків. У нас нема жодного булінгу. Мого старшого сина, навпаки, дуже тепло прийняли. Він тільки підійшов до класу, його відразу почали підтримувати, знайомитись. Але все залежить від керівництва школи і від батьків.

Тетяна Іванська зі старшим сином © Тетяна Іванська

Разом із польською школою діти продовжують навчання у навчальному закладі в Україні — на сімейній формі. Попри те, що асиміляція відбулась дуже швидко, Тетянині сини на перше місце ставлять саме українську школу. І атестати про закінчення навчального закладу вони хочуть отримати саме в Україні, а не в Польщі. А потім вступати до українських вишів. Старший син Тетяни, зокрема, уже визначився — буде навчатись у Києво-Могилянській академії:

— Поєднувати, чесно кажучи, важко. Але я розумію, що в польській школі не буде таких предметів, як українська мова, українська література, історія України — а це основні предмети для ЗНО. Так чи інакше, ми хочемо повертатись додому, вони не будуть у Польщі закінчувати школу. Я розумію, що ми багато пропустили, — і через коронавірус, і через війну — і все одно треба буде брати репетиторів. Але навіть цей відеозв’язок з українськими вчителями він дуже потрібен — і дітям стає легше. У них теж є моменти певних розчарувань, зневіри. Вчитись важко. Раз на місяць ми звіряємо “хвости”: що не зроблено, вони доробляють.

Данило: кинув польський ліцей заради української школи

Данило Тягнирядно приїхав до Польщі, до Варшави, торік у березні. 15-річний підліток навчався дистанційно у своїй київській школі. Про вступ до польського навчального закладу не йшлось. З одного боку, була надія на швидке повернення додому, з іншого — повне незнання польської мови робило неможливим навчання у варшавській школі. Та й у хлопця не було особливого бажання поринати у нове шкільне життя за кордоном:

— Я до Варшави приїхав з мамою, молодшим братом та собакою. Ми не будували ніяких планів на Польщу, бо були певні, що уже у травні, максимум у червні повернемось додому. Однак цього не сталось. Але й у мене не було жодного бажання йти вчитись разом з польськими однолітками.

Данило не планував вступати у польську школу © Данило Тягнирядно

Коли ж сім'я хлопця вирішила залишитися у Варшаві, таки постало питання навчання у польській школі. Данило зізнається, що ініціатором був не він, а його мама — вона дуже хотіла для нього соціалізації. Втім польська система освіти суттєво відрізняється від української. Початкова школа — до 8 класу. Потім учні складають так званий «іспит восьмикласника» — і вже з його результатами вступають до ліцеїв чи технікумів (це вже післяпочаткова освіта). Для таких дітей, як Данило, окрема процедура — його кандидатуру розглядатимуть лише після відбору всіх інших дітей, які закінчили 8 класів:

— Якщо чесно, я цим взагалі не переймався. І якби мене не взяли до ліцею, то нічого страшного не сталось. Я продовжував би навчання у своїй школі. Але мама знайшла один ліцей, де мені запропонували скласти англійську мову як вступний іспит. І я це зробив — найкраще за всіх.

Зрештою Данила взяли до ліцею. Але не в 11 клас, тобто на третій з чотирьох курсів ліцею, а на перший. Це ніби український 9-й клас. За літо парубок підівчив польську мову, але цього було недостатньо для того, щоб розуміти викладання предметів:

— Я розмовляв англійською. Зрештою, мій ліцей — двомовний. Інколи, коли якісь викладачі не розуміли англійську, я просив своїх однокласників перекладати з моєї англійської на польську для вчителя.

Хлопцю було складно поєднувати польську та українську школи © Данило Тягнирядно

Однак разом із польською школою Данило продовжував навчання в українській школі. Батьки перевели його на екстернат у приватну онлайн-школу:

— Але поєднувати два навчальний заклади я не міг. Це фізично складно, не говорячи вже про інші аспекти. Уявіть, я виїжджав з дому о 7 ранку, а останній урок — 9-й — закінчувався десь близько 17-ї. Яка українська школа? Треба ще доїхати додому, зробити якесь домашнє — добре, що їх у Польщі не багато задавали.

Хлопець відверто закинув українську школу у першому півріччі. Однак згодом вирішив для себе: він повинен закінчити 11-й клас в Україні і отримати атестат:

— В якийсь момент я розставив пріоритети. Я не збираюсь 4 роки вчитись у польському ліцеї. Я буду закінчувати українську школу, а тому вирішив кинути ліцей і повністю зосередитись на екстернаті. У мене купа контрольних робіт і попереду — Національний мультипредметний тест, до якого мені треба ретельно приготуватись. Якщо я вчився б у ліцеї, то нічого не вийшло. Мама була у шоці. Повному. Ну що ж, буває.

Незабаром хлопець повертається додому. Уже за місяць він складатиме мультитест і отримає атестат про закінчену середню освіту. Потім вирішив нікуди не вступати, спробувати щось нове, зрозуміти, чого найбільше прагне і до чого схильний — і вже за рік, коли йому буде повних 17 років, вступати — в Україні чи за кордоном.

Марія: польська школа допомогла сину впоратись із депресією

Коли киянка Марія Лубчук приїхала до Варшави, її сину на той момент виповнилось 15 років. У Києві він мав закінчувати 9-й клас. Три місяці, що залишались до кінця навчального року, провчився дистанційно. Але це було непросто, зізнається Марія:

— Ми оселились за 30 кілометрів від Варшави — у будинку у мальовничому лісі. Однак сину було погано. Він на кордоні підхопив якийсь вірус, лежав із температурою 40 десь тиждень, потім у нього депресія почалась. Він продовжував навчання в українській школі, якось тягнув, я навіть не знаю, як його перевели до 10-го класу.

Син Марії спочатку навчався лише дистанційно в Україні © Марія Лубчук

До польської школи відразу не віддала сина, бо той, по-перше, не знав мови, по-друге, поруч і не було ліцею, а лише початкова школа, а возити до Варшави щодня — не вихід. Влітку Марія записала свою дитину до найрізноманітніших таборів, аби у хлопця була комунікація з однолітками. Вирішила, що восени син піде до польського навчального закладу — родина якраз переїхала у невелике містечко під Варшавою:

— Ми пішли до ліцею, директорка подивилась українські оцінки сина, побачила, що у нього високі бали за географію, тому сама запропонувала географічний клас. Коля, звісно, спочатку нічого не хотів, впирався, але сказала: “Ми просто запишемось, а далі буде видно”. Він сприйняв це з полегшенням. І коли син пішов до ліцею, він побачив, настільки цей заклад відрізняється від українського. По-перше, майже нема домашнього завдання. По-друге, шестибальна система — ти отримуєш двійку, але це не та двійка, що за 12-бальною системою. По-третє, всі діти адекватні, нема такого, що хтось поводиться зухвало. І що я зараз бачу — мій син став спокійнішим, більш впевненим у собі, у нього з'явилися друзі, у тому числі, поляки. І заради них, до речі, він почав вчити мову.

Спочатку син паралельно зі звичайним класом ходив до підготовчого: частину уроків підліток сидів зі своїми польськими однокласниками, а потім їх об'єднували з іншими українськими дітьми у школі — і їм викладали польську мову:

— Я називаю цей підготовчий клас неефективним. Тому що він йому нічого не дав. Діти мали вчити там мову, але син каже, що вони не вчили її. Вони просто спілкувались — ні правил, нічого. Вчителька їм щось розповідала, а вони їй — це все. Син нічого не розумів. І цей підготовчий клас йому не зайшов. Йому було складно, він переживав. Але я йому сказала — не переживай. Чуєш і розпізнаєш якесь слово — і радій. І це йому допомогло. Бо я йому відразу знизила планку.

Десь місяць-півтори її син нічого не розумів з польської. Потім цей підготовчий клас закрили і діти почали вчитись у нормальних класах цілий день. У сина Марії почали з'являтися друзі. І він сам прийшов до мами, аби просити найняти репетитора з польської. Однак якщо говорити про саму освіту, жінка каже: викладачі — розгублені, вони не готові були працювати з українськими дітьми:

— У нас є такий предмет як старопольська мова. І на ньому “погоріли” всі українці. Бо навіть самим полякам він важко йде. Ти не знаєш польську, а тут треба ще старопольську знати. У синових польських друзів теж проблеми з цим предметом. Про оцінки 5 чи 6 навіть не йдеться. Звичайно, у всіх українців одиниці. І ось ці викладачі розгублені, вони не знають, що робити: є купка українців, в яких у всіх стоять одиниці.

Але Марія задоволена загалом викладачами у ліцеї, бо вони ставлять об'єктивні оцінки:

— Коля в своїй українській школі нарікав на несправедливість оцінювання, то тут такого я такого не чула жодного разу. Він сам знає, де він “лажанув”. Якщо ти написав на 6, то тобі поставлять 6. Оця якась чесність, неупередженість підкупає мого сина.

Син Марії у захваті від неупередженості польських вчителів © Марія Лубчук

Попри те, що багато українських мам жаліються на нижчий за український рівень освіти у Польщі, Марію все задовольняє. На фоні стресу через війну, розповідає, що її син погано вчився в українській школі, тому зараз є певне полегшення:

— Я видихнула. Може, хоч нормально дитина буде вчитись тут. Я б хотіла, щоб він у своїй київській гімназії був математиком, але за останній рік ми побачили, що не буде з нього математика. І ось тут таке полегшення завдань. Я не проти. Я — за. Чесно.

Разом із польською школою підліток навчається на екстернаті в своїй рідній школі у Києві. Марія зізнається: важко і сину, і їй. Тому вирішили «відпустити» ситуацію:

— У нас скоро іспити в українській школі, але вчителі так і не розповіли, яка це буде відбуватись. Чи тягне він? Ні, не тягне. Спочатку ми всією родиною вивчали цю гімназійну програму, а потім я побачила, що він не тягне. Він не розуміє, що там. І я це відпустила. Бо на це йшло дуже багато моїх сил, моєї мами. А це нічого не дає. Чесно кажучи, я воліла б, аби нас перевели в 11 клас, дали закінчити середню школу — з якими не було оцінками. Бо якщо сина не переведуть в 11 клас, я буду його влаштовувати тут, у Польщі.

Хоча Марія не хотіла б цього. Вона певна: по-маленьку, але всім треба вчитись на дві країни. Головне, щоб від дітей за кордоном не відвернулась рідна держава, через те, що вони в силу свого великого завантаження чогось там не встигають.

Проблеми українських школярів за кордоном

У Міністерстві освіти дуже чітко розуміють, з якими колосальним перенавантаженням стикаються українські школярі, навчаючись одночасно у двох чи більше школах — і в Україні, і в країні тимчасового прихистку. Оксен Лісовий, очільник відомства, наголосив : треба зменшити навантаження дітей, які вчаться за кордоном:

— Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити.

Українські діти-переселенці. Березень 2022 року © Польське радіо

За останніми доступними даними , одночасно у двох школах навчаються 40% дітей, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Майже 35% опитаних батьків повідомили, що їхня дитина навчається дистанційно лише в українському закладі освіти. Водночас лише у закордонному закладі освіти вчаться 11% дітей.

Серед проблем, з якими найбільше стикаються українські діти за кордоном, твердять в освітнього омбудсмена, — це мовний бар'єр, російська мова, якою де-не-де викладають в інтеграційних класах та булінг.

В українських дітей за кордоном є чимало проблем у навчанні © AP / Andreea Alexandru

Про останню проблему згадує й Міжнародна правозахисна група Amnesty International Polska у своєму звіті про навчання українських дітей на території Польщі. Правозахисники опитали як польських викладачів, так й українських батьків та їхніх дітей. Одна з мам розповіла, що до її 10-річної дитини, яка вчиться у передмісті Варшави, постійно чіпляються: «Я чула від свого сина, що інша дитина знущається над ним, весь час кажучи, що він повинен повернутися до України. А зараз, оскільки він живе в Польщі, повинен говорити лише польською, а не українською».

«У Польщі немає системно прийнятої антидискримінаційної чи міжкультурної освіти», — наголошують в Amnesty International Polska.

Ще однією з проблем правозахисники називають брак вчителів, які готові були працювати з українськими дітьми, зокрема, в підготовчих класах. Та й самі ці інтеграційні класи стали справжньою проблемою для багатьох шкіл:

— Згідно з рекомендаціями польського Міністерства освіти, відвідувати звичайні, змішані класи, можуть ті українські діти, які володіють польською. Однак більшість школярів з України відвідують саме такі класи, але не тому, що вони добре знають польську мову, а тому, що підготовчих класів нема. На початок 2023 року у Польщі лише 15 тисяч українських дітей відвідували підготовчі класи. Більшість одразу зараховували у звичайний польський клас. Ще одна проблема — у багатьох школах нема інфраструктури, щоб створити ці підготовчі класи», — зазначають в Amnesty International Polska.

У багатьох школах за кордоном не вистачає викладачів для українських учнів © AP / Andreea Alexandru

Крім цього, правозахисники наголошують, що українські школярі мають ще одну проблему у Польщі — недоступність навчання як такого. Про що йдеться? Зокрема, про так званий «іспит восьмикласника». Ще навесні 2022 року українські учні стикнулись із тим, що їм якимось чином треба надолужити за місяць-два всю польську програму і скласти екзамен — польську плюс іноземну мови, а також математику. Або йти свідомо у восьмий клас у Польщі, попри те, що закінчив його в Україні. Або чекати, що десь буде вільне місце — після того, як відберуть польських дітей.

В Amnesty International Polska наголошують: «іспит восьмикласника» в його нинішньому вигляді не відповідає принципу рівності в освіті, про що йдеться, зокрема, у Конституції Польщі.

Важко, але можливо: поради психолога

Українська психологиня Олена Шершньова наголошує: цей навчальний рік показав найголовніше: українські діти здатні адаптуватись набагато швидше до нових умов, ніж про це думають їхні батьки:

— Діти вкотре продемонстрували, що батьки зазвичай дуже сильно тривожаться. І у батьків набагато більше страхів. І у них, через вік, гірше і повільніше відбувається адаптація. Діти надзвичайно швидко це роблять, вчать мови, у них швидко формуються нейронні зв'язки — і це їм допомагає набагато швидше та ефективніше пристосуватись у нових колективах, нових країнах. Батьки переживають, що їхнім дітям важко на новому місці. Це так. Але їм легше, ніж про це думають батьки.

Шершньова: діти швидше пристосовуються до нових реалій ніж батьки © AP / Czarek Sokolowski

Одна з проблем, з якою стикаються українські діти за кордоном, це відсутність організованого позашкільного життя. І на це треба звернути увагу як викладачам, так і батькам, зауважує психологиня:

— Дітям бракує позакласного спілкування одне з одним. Навчальний процес організований, а от позакласний час залишається такою “чорною дірою” — дитина не знає, чим зайнятись. На цьому фоні ще одна проблема — діти часто живуть далеко від однокласників. Школярі, які в Україні в дворі граються з однокласниками разом, опинившись за кордоном, вони їздять до школи і, повертаючись додому, залишаються наодинці зі своїми батьками, не маючи змоги елементарно вийти поганяти м'яча з кимось. Тому на цей момент треба звертати увагу і організувати якісь позакласні, як у нас в Україні, гуртки. Те, що в нас це було, за кордоном у цьому є прогалина. І тому дітям важливо не лише навчатися, а й треба грамотно організувати їхній позакласний час, під час якого вони могли б максимально ефективно соціалізуватися.

Аби Україні не загрожувала демографічна криза, треба думати вже зараз, як повертати дітей з-за кордону додому — чим передусім стимулювати батьків:

— У мене є одна клієнтка у Словаччині. Вона у 9 класі, вона збирається вчити поглиблено мову, залишатися і продовжувати здобувати освіту саме в цій новій для себе країні. Нам загрожує демографічна криза. Треба думати, як зацікавити дітей, а точніше їхніх батьків, щоб вони верталися в Україну і там працювали, навчалися, зростали, жили на нашій землі.