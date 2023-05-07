Рік за кордоном: як українські діти провчились у Польщі
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Варшава, Польща – Майже півмільйона українських дітей шкільного віку перебувають за кордоном. Такі дані у січні 2023 року оприлюднило Міністерство освіти та науки України. Чимало з них навчаються на дві країни — Україну та державу, яка надала тимчасовий прихисток. Найбільше таких школярів — у Польщі. Яким був цей навчальний рік для дітей з України? Чи вдалось українським школярам інтегруватись? Якими були відносини зі школою вдома? І, власне, які плани на майбутнє? Про це — у статті RFI.
Тетяна: перестала сварити дітей через домашні завдання
У Тетяни Іванської двоє синів — 10 та 13 років. Коли торік у березні приїхали до Польщі, відразу пішли до польської початкової школи — у підготовчий клас. Там навчались не лише українські діти, але й інших національностей:
— Це був клас, де вчили спілкуватись польською мовою. Діти приходили туди не разом з усією школою на 8 ранку, а на 9.00-9.15. У них були уроки польської мови, польської історії, малювання, пластика, фізкультура. Це було по 4-5 уроків щоденно. З ними завжди, крім їхнього основного вчителя, був перекладач — пані з України, яка усе пояснювала. Головна мета цього підготовчого класу — щоб діти адаптувались і мінімально почали розмовляти польською мовою, почали розуміти, де вони перебувають, і почали неагресивно повертатись у навчальний процес.
Влітку жінка сама займалась із синами польською мовою, яку добре знає. Тож восени прийшла до директорки з проханням, аби діти почали ходити до звичайних класів, а не підготовчого:
— Першого вересня я пішла до директорки і сказала, що мої діти можуть вчитись разом з іншими школярами. Я не хочу, щоб вони відставали. Вона їх викликала, поговорила з ними, побачила, що вони говорять польською — можуть тримати діалог та трохи писати. І їх перевели до звичайних класів. У нас були діти, які ще на рік залишались у підготовчому класі. Батьки казали, мовляв, хай вони краще зосередяться на українській дистанційній освіті. Але я бачу, що у тих дітей нема соціалізації з польськими однолітками. Моїм дітям було десь важче на початку, але зараз вони абсолютно соціалізовані, беруть участь у житті школи, мають друзів.
Тетяна зізнається, що їй до вподоби польська система освіти. Не виключає, що це через те, що їм пощастило і зі школою, і з викладачами. Але мати двох школярів розповідає, що тепер її спілкування з дітьми — чотирикласником та шестикласником — стало набагато спокійнішим, вона перестала сваритись на них через домашні завдання:
— Школа не завантажує дітей домашніми завданнями. Польські вчителі розуміють: вдома домашку із дитиною роблять або хтось із батьків, або вона сама абияк. Тому у нас у школі більше часу приділяють комунікації вчителями із дітьми. У нас мінімум домашньої роботи. Тому діти приходять зі школи, їдять і вони вже вільні.
Тетяна чує нарікання деяких мам на дещо слабшу навчальну програму у Польщі ніж в Україні. Однак її саму все влаштовує, бо діти ходять до школи із задоволенням:
— У них намагаються усі предмети показувати з якимось інтерактивом. Те, на що у наших викладачів часто не вистачає часу через написання купи звітів та планів. У нашій школі діти можуть друкувати на 3D-принтері на інформатиці. На уроках історії їм дають в руках потримати якісь артефакти, розмовляючи про ту чи іншу добу. Відповідно, дітей це дуже зацікавлює. На музиці вчать музики, тут вчать ноти, тут вчать грати на сопілці. І малювання так само — не оцінюють, як чітко дитина намалювала, а як вона старається і скільки вона вклада.
Тетянині діти дуже швидко інтегрувались у польське середовище. Але, наголошує жінка, не останню роль зіграло керівництво школи:
— У нас чудова директорка. Першого вересня на загальній лінійці вона звернулась не до батьків, а саме до дітей: “У день, коли багато років тому нацисти напали на Польщу, у нас в школі є діти з України, з війни. І я дуже вірю, що ви зробите усе, аби вони почувались тут, як вдома”. Спочатку був заклик до дітей, а потім до батьків. У нас нема жодного булінгу. Мого старшого сина, навпаки, дуже тепло прийняли. Він тільки підійшов до класу, його відразу почали підтримувати, знайомитись. Але все залежить від керівництва школи і від батьків.
Разом із польською школою діти продовжують навчання у навчальному закладі в Україні — на сімейній формі. Попри те, що асиміляція відбулась дуже швидко, Тетянині сини на перше місце ставлять саме українську школу. І атестати про закінчення навчального закладу вони хочуть отримати саме в Україні, а не в Польщі. А потім вступати до українських вишів. Старший син Тетяни, зокрема, уже визначився — буде навчатись у Києво-Могилянській академії:
— Поєднувати, чесно кажучи, важко. Але я розумію, що в польській школі не буде таких предметів, як українська мова, українська література, історія України — а це основні предмети для ЗНО. Так чи інакше, ми хочемо повертатись додому, вони не будуть у Польщі закінчувати школу. Я розумію, що ми багато пропустили, — і через коронавірус, і через війну — і все одно треба буде брати репетиторів. Але навіть цей відеозв’язок з українськими вчителями він дуже потрібен — і дітям стає легше. У них теж є моменти певних розчарувань, зневіри. Вчитись важко. Раз на місяць ми звіряємо “хвости”: що не зроблено, вони доробляють.
Данило: кинув польський ліцей заради української школи
Данило Тягнирядно приїхав до Польщі, до Варшави, торік у березні. 15-річний підліток навчався дистанційно у своїй київській школі. Про вступ до польського навчального закладу не йшлось. З одного боку, була надія на швидке повернення додому, з іншого — повне незнання польської мови робило неможливим навчання у варшавській школі. Та й у хлопця не було особливого бажання поринати у нове шкільне життя за кордоном:
— Я до Варшави приїхав з мамою, молодшим братом та собакою. Ми не будували ніяких планів на Польщу, бо були певні, що уже у травні, максимум у червні повернемось додому. Однак цього не сталось. Але й у мене не було жодного бажання йти вчитись разом з польськими однолітками.
Коли ж сім'я хлопця вирішила залишитися у Варшаві, таки постало питання навчання у польській школі. Данило зізнається, що ініціатором був не він, а його мама — вона дуже хотіла для нього соціалізації. Втім польська система освіти суттєво відрізняється від української. Початкова школа — до 8 класу. Потім учні складають так званий «іспит восьмикласника» — і вже з його результатами вступають до ліцеїв чи технікумів (це вже післяпочаткова освіта). Для таких дітей, як Данило, окрема процедура — його кандидатуру розглядатимуть лише після відбору всіх інших дітей, які закінчили 8 класів:
— Якщо чесно, я цим взагалі не переймався. І якби мене не взяли до ліцею, то нічого страшного не сталось. Я продовжував би навчання у своїй школі. Але мама знайшла один ліцей, де мені запропонували скласти англійську мову як вступний іспит. І я це зробив — найкраще за всіх.
Зрештою Данила взяли до ліцею. Але не в 11 клас, тобто на третій з чотирьох курсів ліцею, а на перший. Це ніби український 9-й клас. За літо парубок підівчив польську мову, але цього було недостатньо для того, щоб розуміти викладання предметів:
— Я розмовляв англійською. Зрештою, мій ліцей — двомовний. Інколи, коли якісь викладачі не розуміли англійську, я просив своїх однокласників перекладати з моєї англійської на польську для вчителя.
Однак разом із польською школою Данило продовжував навчання в українській школі. Батьки перевели його на екстернат у приватну онлайн-школу:
— Але поєднувати два навчальний заклади я не міг. Це фізично складно, не говорячи вже про інші аспекти. Уявіть, я виїжджав з дому о 7 ранку, а останній урок — 9-й — закінчувався десь близько 17-ї. Яка українська школа? Треба ще доїхати додому, зробити якесь домашнє — добре, що їх у Польщі не багато задавали.
Хлопець відверто закинув українську школу у першому півріччі. Однак згодом вирішив для себе: він повинен закінчити 11-й клас в Україні і отримати атестат:
— В якийсь момент я розставив пріоритети. Я не збираюсь 4 роки вчитись у польському ліцеї. Я буду закінчувати українську школу, а тому вирішив кинути ліцей і повністю зосередитись на екстернаті. У мене купа контрольних робіт і попереду — Національний мультипредметний тест, до якого мені треба ретельно приготуватись. Якщо я вчився б у ліцеї, то нічого не вийшло. Мама була у шоці. Повному. Ну що ж, буває.
Незабаром хлопець повертається додому. Уже за місяць він складатиме мультитест і отримає атестат про закінчену середню освіту. Потім вирішив нікуди не вступати, спробувати щось нове, зрозуміти, чого найбільше прагне і до чого схильний — і вже за рік, коли йому буде повних 17 років, вступати — в Україні чи за кордоном.
Марія: польська школа допомогла сину впоратись із депресією
Коли киянка Марія Лубчук приїхала до Варшави, її сину на той момент виповнилось 15 років. У Києві він мав закінчувати 9-й клас. Три місяці, що залишались до кінця навчального року, провчився дистанційно. Але це було непросто, зізнається Марія:
— Ми оселились за 30 кілометрів від Варшави — у будинку у мальовничому лісі. Однак сину було погано. Він на кордоні підхопив якийсь вірус, лежав із температурою 40 десь тиждень, потім у нього депресія почалась. Він продовжував навчання в українській школі, якось тягнув, я навіть не знаю, як його перевели до 10-го класу.
До польської школи відразу не віддала сина, бо той, по-перше, не знав мови, по-друге, поруч і не було ліцею, а лише початкова школа, а возити до Варшави щодня — не вихід. Влітку Марія записала свою дитину до найрізноманітніших таборів, аби у хлопця була комунікація з однолітками. Вирішила, що восени син піде до польського навчального закладу — родина якраз переїхала у невелике містечко під Варшавою:
— Ми пішли до ліцею, директорка подивилась українські оцінки сина, побачила, що у нього високі бали за географію, тому сама запропонувала географічний клас. Коля, звісно, спочатку нічого не хотів, впирався, але сказала: “Ми просто запишемось, а далі буде видно”. Він сприйняв це з полегшенням. І коли син пішов до ліцею, він побачив, настільки цей заклад відрізняється від українського. По-перше, майже нема домашнього завдання. По-друге, шестибальна система — ти отримуєш двійку, але це не та двійка, що за 12-бальною системою. По-третє, всі діти адекватні, нема такого, що хтось поводиться зухвало. І що я зараз бачу — мій син став спокійнішим, більш впевненим у собі, у нього з'явилися друзі, у тому числі, поляки. І заради них, до речі, він почав вчити мову.
Спочатку син паралельно зі звичайним класом ходив до підготовчого: частину уроків підліток сидів зі своїми польськими однокласниками, а потім їх об'єднували з іншими українськими дітьми у школі — і їм викладали польську мову:
— Я називаю цей підготовчий клас неефективним. Тому що він йому нічого не дав. Діти мали вчити там мову, але син каже, що вони не вчили її. Вони просто спілкувались — ні правил, нічого. Вчителька їм щось розповідала, а вони їй — це все. Син нічого не розумів. І цей підготовчий клас йому не зайшов. Йому було складно, він переживав. Але я йому сказала — не переживай. Чуєш і розпізнаєш якесь слово — і радій. І це йому допомогло. Бо я йому відразу знизила планку.
Десь місяць-півтори її син нічого не розумів з польської. Потім цей підготовчий клас закрили і діти почали вчитись у нормальних класах цілий день. У сина Марії почали з'являтися друзі. І він сам прийшов до мами, аби просити найняти репетитора з польської. Однак якщо говорити про саму освіту, жінка каже: викладачі — розгублені, вони не готові були працювати з українськими дітьми:
— У нас є такий предмет як старопольська мова. І на ньому “погоріли” всі українці. Бо навіть самим полякам він важко йде. Ти не знаєш польську, а тут треба ще старопольську знати. У синових польських друзів теж проблеми з цим предметом. Про оцінки 5 чи 6 навіть не йдеться. Звичайно, у всіх українців одиниці. І ось ці викладачі розгублені, вони не знають, що робити: є купка українців, в яких у всіх стоять одиниці.
Але Марія задоволена загалом викладачами у ліцеї, бо вони ставлять об'єктивні оцінки:
— Коля в своїй українській школі нарікав на несправедливість оцінювання, то тут такого я такого не чула жодного разу. Він сам знає, де він “лажанув”. Якщо ти написав на 6, то тобі поставлять 6. Оця якась чесність, неупередженість підкупає мого сина.
Попри те, що багато українських мам жаліються на нижчий за український рівень освіти у Польщі, Марію все задовольняє. На фоні стресу через війну, розповідає, що її син погано вчився в українській школі, тому зараз є певне полегшення:
— Я видихнула. Може, хоч нормально дитина буде вчитись тут. Я б хотіла, щоб він у своїй київській гімназії був математиком, але за останній рік ми побачили, що не буде з нього математика. І ось тут таке полегшення завдань. Я не проти. Я — за. Чесно.
Разом із польською школою підліток навчається на екстернаті в своїй рідній школі у Києві. Марія зізнається: важко і сину, і їй. Тому вирішили «відпустити» ситуацію:
— У нас скоро іспити в українській школі, але вчителі так і не розповіли, яка це буде відбуватись. Чи тягне він? Ні, не тягне. Спочатку ми всією родиною вивчали цю гімназійну програму, а потім я побачила, що він не тягне. Він не розуміє, що там. І я це відпустила. Бо на це йшло дуже багато моїх сил, моєї мами. А це нічого не дає. Чесно кажучи, я воліла б, аби нас перевели в 11 клас, дали закінчити середню школу — з якими не було оцінками. Бо якщо сина не переведуть в 11 клас, я буду його влаштовувати тут, у Польщі.
Хоча Марія не хотіла б цього. Вона певна: по-маленьку, але всім треба вчитись на дві країни. Головне, щоб від дітей за кордоном не відвернулась рідна держава, через те, що вони в силу свого великого завантаження чогось там не встигають.
Проблеми українських школярів за кордоном
У Міністерстві освіти дуже чітко розуміють, з якими колосальним перенавантаженням стикаються українські школярі, навчаючись одночасно у двох чи більше школах — і в Україні, і в країні тимчасового прихистку. Оксен Лісовий, очільник відомства, наголосив: треба зменшити навантаження дітей, які вчаться за кордоном:
— Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити.
За останніми доступними даними, одночасно у двох школах навчаються 40% дітей, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Майже 35% опитаних батьків повідомили, що їхня дитина навчається дистанційно лише в українському закладі освіти. Водночас лише у закордонному закладі освіти вчаться 11% дітей.
Серед проблем, з якими найбільше стикаються українські діти за кордоном, твердять в освітнього омбудсмена, — це мовний бар'єр, російська мова, якою де-не-де викладають в інтеграційних класах та булінг.
Про останню проблему згадує й Міжнародна правозахисна група Amnesty International Polska у своєму звіті про навчання українських дітей на території Польщі. Правозахисники опитали як польських викладачів, так й українських батьків та їхніх дітей. Одна з мам розповіла, що до її 10-річної дитини, яка вчиться у передмісті Варшави, постійно чіпляються: «Я чула від свого сина, що інша дитина знущається над ним, весь час кажучи, що він повинен повернутися до України. А зараз, оскільки він живе в Польщі, повинен говорити лише польською, а не українською».
«У Польщі немає системно прийнятої антидискримінаційної чи міжкультурної освіти», — наголошують в Amnesty International Polska.
Ще однією з проблем правозахисники називають брак вчителів, які готові були працювати з українськими дітьми, зокрема, в підготовчих класах. Та й самі ці інтеграційні класи стали справжньою проблемою для багатьох шкіл:
— Згідно з рекомендаціями польського Міністерства освіти, відвідувати звичайні, змішані класи, можуть ті українські діти, які володіють польською. Однак більшість школярів з України відвідують саме такі класи, але не тому, що вони добре знають польську мову, а тому, що підготовчих класів нема. На початок 2023 року у Польщі лише 15 тисяч українських дітей відвідували підготовчі класи. Більшість одразу зараховували у звичайний польський клас. Ще одна проблема — у багатьох школах нема інфраструктури, щоб створити ці підготовчі класи», — зазначають в Amnesty International Polska.
Крім цього, правозахисники наголошують, що українські школярі мають ще одну проблему у Польщі — недоступність навчання як такого. Про що йдеться? Зокрема, про так званий «іспит восьмикласника». Ще навесні 2022 року українські учні стикнулись із тим, що їм якимось чином треба надолужити за місяць-два всю польську програму і скласти екзамен — польську плюс іноземну мови, а також математику. Або йти свідомо у восьмий клас у Польщі, попри те, що закінчив його в Україні. Або чекати, що десь буде вільне місце — після того, як відберуть польських дітей.
В Amnesty International Polska наголошують: «іспит восьмикласника» в його нинішньому вигляді не відповідає принципу рівності в освіті, про що йдеться, зокрема, у Конституції Польщі.
Важко, але можливо: поради психолога
Українська психологиня Олена Шершньова наголошує: цей навчальний рік показав найголовніше: українські діти здатні адаптуватись набагато швидше до нових умов, ніж про це думають їхні батьки:
— Діти вкотре продемонстрували, що батьки зазвичай дуже сильно тривожаться. І у батьків набагато більше страхів. І у них, через вік, гірше і повільніше відбувається адаптація. Діти надзвичайно швидко це роблять, вчать мови, у них швидко формуються нейронні зв'язки — і це їм допомагає набагато швидше та ефективніше пристосуватись у нових колективах, нових країнах. Батьки переживають, що їхнім дітям важко на новому місці. Це так. Але їм легше, ніж про це думають батьки.
Одна з проблем, з якою стикаються українські діти за кордоном, це відсутність організованого позашкільного життя. І на це треба звернути увагу як викладачам, так і батькам, зауважує психологиня:
— Дітям бракує позакласного спілкування одне з одним. Навчальний процес організований, а от позакласний час залишається такою “чорною дірою” — дитина не знає, чим зайнятись. На цьому фоні ще одна проблема — діти часто живуть далеко від однокласників. Школярі, які в Україні в дворі граються з однокласниками разом, опинившись за кордоном, вони їздять до школи і, повертаючись додому, залишаються наодинці зі своїми батьками, не маючи змоги елементарно вийти поганяти м'яча з кимось. Тому на цей момент треба звертати увагу і організувати якісь позакласні, як у нас в Україні, гуртки. Те, що в нас це було, за кордоном у цьому є прогалина. І тому дітям важливо не лише навчатися, а й треба грамотно організувати їхній позакласний час, під час якого вони могли б максимально ефективно соціалізуватися.
Аби Україні не загрожувала демографічна криза, треба думати вже зараз, як повертати дітей з-за кордону додому — чим передусім стимулювати батьків:
— У мене є одна клієнтка у Словаччині. Вона у 9 класі, вона збирається вчити поглиблено мову, залишатися і продовжувати здобувати освіту саме в цій новій для себе країні. Нам загрожує демографічна криза. Треба думати, як зацікавити дітей, а точніше їхніх батьків, щоб вони верталися в Україну і там працювали, навчалися, зростали, жили на нашій землі.