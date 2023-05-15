Особлива дитина та війна: втеча з окупації та реабілітація в Німеччині

ОСОБЛИВЕ ЖИТТЯ

Владиславу Абаєву лише одинадцять років. За цей час хлопчик двічі втрачав домівку через війну. Уперше 2014 року він із батьками переїхав із Донецька до Сум. Саме тоді лікарі діагностували в нього аутизм. Тепер Владислав живе в Німеччині. Про те, як створила реабілітаційний центр заради сина, як особлива дитина реагує на війну та чим відрізняються корекційні підходи в Німеччині та Україні — мама Владика Олена Абаєва розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.

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Центр «Щасливі діти» — простір, де тебе приймають

Усе своє життя Олена Абаєва прожила в Донецьку. Тут вийшла заміж та ростила двох дітей. 2014 року, коли в місто ввійшли росіяни, родина вирішила на кілька місяців поїхати в Суми «перечекати», але залишилися там на вісім років.

Відразу після переїзду Олена з чоловіком дізналися, що в їхнього дворічного сина аутизм:

— Одночасно почалася наша адаптація в новому місті та лікування Владика. У той момент ще не були так розвинені корекційні послуги для дітей із психічною недостатністю. У Сумах взагалі не було таких центрів. Був тільки державний, який на той момент ще не мав прогресивних методик, щоб повноцінно займатися реабілітацією.

Після численних поїздок Україною у пошуках допомоги родина вирішила спробувати відкрити заради сина реабілітаційний центр у Сумах:

— Ми використовували і традиційну, і нетрадиційну медицину, але нічого не допомогло. Тому ми прийняли рішення спробувати відкрити свій центр у Сумах.

Задля стартового капіталу Олена з чоловіком продали автівку та квартиру в Донецьку. Ще частину грошей на реалізацію задуму отримали завдяки грантовій програмі для переселенців. Так у Сумах з’явився центр «Щасливі діти», який за вісім років існування допоміг майже тисячі сімей. Олена згадує:

— Перший переїзд був не такий болючий для мене. Як переселенець я цього не відчувала. Усе відійшло на другий план, тому що першою задачею було врятувати сина.

Олена з сином займаються у центрі «Щасливі діти» у Сумах © Фото з особистого архіву

З часом центр став одним із кращих в Україні. Частина дітей займалися тут постійно, а частина — час від часу приїздила з інших міст, щоб отримати допомогу:

— Я туди вклала душу. Я спеціально здобула другу освіту з корекційної педагогіки. Усіх спеціалістів, які до нас приходили працювати, я відправляла на навчання. Усі підвищували кваліфікацію, відвідували міжнародні конференції та конференції всередині країни. Центр постійно був у розвитку.

Влад Абаєв займається у центрі зі спеціалістом © Фото з особистого архіву

Двічі переселенці

У ніч на 24 лютого Владик довго не хотів йти до ліжка, тому Олена змогла заснути лише о пів на п’яту, а вже за кілька хвилин розпочалося повномасштабне вторгнення РФ:

— Ми до останнього не вірили, що це велика війна. Сподівалися, що це має закінчитися.

Тоді родина жила в будинку, який побудувала на околицях Сум. Саме поряд із ним росіяни облаштували свій блокпост:

— Почалися перебої з продуктами, зі світлом. Будинок за містом повністю залежав від електрики. У нас рашисти поставили блокпост. І щоб потрапити в магазин, нам доводилося постійно їздити через нього. Це було дуже страшно.

Так родина змогла прожити кілька тижнів. Маленький Владислав майже нічого не розумів, тому не боявся гучних звуків. Скільки б ще витримала родина в евакуації — невідомо. Але одного дня, розповідає Олена, у сина стався епілептичний напад:

— Ми почали викликати швидку, але лікарі нам сказали: «Ми намагатимемося приїхати, якщо зможемо проїхати через блокпост російський, але не обіцяємо». У мене була паніка, бо дитина задихалась у мене на очах.

Після тягучих хвилин очікування родина Абаєвих таки побачила швидку. Лікарі прибули вчасно, згадує Олена, щоб врятувати Владислава:

— Я настільки вдячна нашим медикам. Швидка лісами, полями, обхідними шляхами приїхала до нас, аби забрати в лікарню. Вони казали, що буквально ще п'ять-сім хвилин — і дитина б померла. Ми приїхали в реанімацію. І тільки його привели до тями, як почався обстріл. І мій Владик на каталці, із крапельницею, ледве дихаючи мав спускатися у підвал. Це було настільки моторошно, що ми вирішили їхати.

Влад та Олена у лікарні © Фото з особистого архіву

Кілька днів родина чекала на «зелений коридор», але він так і не з’явився, тому їхати з міста довелося манівцями. На виїзді з міста Абаєви змогли проскочити повз колону російської техніки. Так розпочалася п’ятиденна «подорож» до кордону з Польщею:

— Я дуже боялася їхати, бо для дітей з аутизмом будь-яка зміна — це великий стрес. Моя дитина дуже тривожна. Ми в магазин заходили з криками, у будь-яке нове місце — із криками. І тут ми у дорозі п'ять днів, не виходячи з машини. Я не знаю, як це пояснити з наукової точки зору, як фахівець. Мабуть, це диво. У Владика не було в цей період жодної істерики, жодного нападу. Таке враження, що він все розумів, він зібрався і допоміг нам.

Влад та Олена у машині © Фото з особистого архіву

Дорогою Абаєви зупинялися на ночівлю у різних центрах та хостелах. Допомогу шукали здебільшого серед знайомих у фейсбуці. Після сімнадцяти годин очікування на кордоні родина дізналася — вони не можуть їхати далі через прострочені документи, які підтверджують інвалідність:

— Є такий ідіотизм. Аутизм не лікується, проте його потрібно постійно підтверджувати. 26 лютого у Владика закінчився термін інвалідності. Напередодні я якраз подала документи на продовження. Звичайно, ми не встигли. Тож на кордоні я дала старі документи, тому нас не випустили. Тобто, ми могли поїхати, але тато не міг їхати з нами.

Знайти місце для ночівлі цього дня Абаєвим не вдалося, тож родина заночувала в автівці.

— Удень я оббігла всі лікарні, просила екстерном продовжити інвалідність, ніхто цього зробити не міг. І ми вирішили, що чоловік залишиться в Україні, а я сама з дітьми їду до Європи. Але це було б надзвичайно важко. Я була б за кермом, Владик позаду. Просто не уявляю.

Наступного дня, знову відстоявши чергу, Абаєви вирішили ризикнути та ще раз спробували перетнути кордон зі старими документами. Цього разу спрацював людський чинник. Документи в родини прийняли — та всіх разом випустили до Польщі.

Життя в Німеччині

З Донецька мені було легко їхати, але зараз я почуваюся так, наче мене вирвали з коренем

Після перетину кордону родина почала вирішувати, куди їхати далі. Тут Олена згадала про незнайомця, який писав їй у фейсбуці відразу після початку повномасштабного вторгнення:

— Я вела свій ютуб-канал з реабілітації, і його, як виявилося, дивився німець. І коли почалася війна, він мені написав: «Я вас дивлюся, ви мене не знаєте, не лякайтеся, але я хочу вам допомогти. Я маю великий будинок і хотів би вас запросити до себе». Я подумала, що пропозиція дивна, тому подякувала, але відмовилася.

Але оскільки після перетину кордону іншого варіанта Абаєви не мали, на пропозицію незнайомця вирішили погодитися:

— Ми досі живемо в цього чоловіка. Він власник фірми, яка створює деталі для медичного обладнання. До того ж у нього є громадська організація, яка рятує їжаків. Він їх лікує та відпускає на волю. Це дуже добра людина.

Їжак © AP / Bill Green

У Німеччині Владик почав відвідувати спеціалізовану школу. Заняття в ній тривають три години на день. Основна відмінність занять у Німеччині — орієнтованість на соціалізацію дітей:

— Для кожної дитини вони знаходять свій підхід та намагаються індивідуально донести інформацію. Тут мета школи не здобути академічні знання, а більше соціалізувати. Це саме те, за що я боролася в Україні та з чим виступала на всіх конференціях. Ми не повинні хвилюватися, щоб діти знали цифри. Наша мета — щоб вони були соціалізовані, розвивалися і могли самостійно знаходитися в цьому світі.

Окрім того, розповідає Олена, у Німеччині взагалі інше ставлення до реабілітації особливих дітей:

— Як такої корекції немає взагалі. В Україні конкретні методики вирішують конкретні завдання: існують певні рамки, вимоги, структура тощо. Ми дитину організовуємо, можливо, навіть із якимось тиском, аби вона зрозуміла. У Німеччині — проти таких підходів. Якщо прибрати фахівця і включити маму, то мені це подобається. У них настільки безумовна любов до дітей. Якщо дитина на уроці хоче лягти на підлогу, вони їй не забороняють. Для нас це дико. Діти тут почуваються вільними як особистість. Тут їм дають виявлятися.

Олена та Влад Абаєви © Фото з особистого архіву

Удома Владик щодня займався у реабілітаційному центрі по шість годин щодня. У Німеччині Олена має займатися з хлопчиком самостійно:

— Це дуже велике навантаження. На жаль, тут є дефіцит таких послуг. Раз на тиждень ми отримуємо терапію, але цього мало.

У майбутньому Олена мріє повернутися в Україну та поновити роботу власного центру, але планувати на довго боїться:

— У мене зникло бажання щось створювати, бо маю страх, що це відберуть. Вдруге — це страшно.

Олена та Влад Адаєви © Фото з особистого архіву

Зараз Олена майже весь свій час приділяє сину. Вільні години, допоки Влад у школі, вона займається новою улюбленою справою. Нещодавно Олена Абаєва створила кулінарний ютуб-канал і ділиться своїми знаннями з кулінарії:

— Я довго думала, що я можу створити таке, що мені подобалося б і що не могли в мене забрати. До того ж у мене дуже мало часу — лише три години на день, допоки синок у школі. Тож я вирішила створити кулінарний ютуб-канал. Я завжди мріяла про кафе. Я вмію готувати. У мене це непогано виходить.Тому я запустила кулінарний канал. Він мені нічого не приносять, але це приносить мені задоволення.

Олена Абаєва © Фото з особистого архіву

Наприкінці розмови Олена наголошує:

Якщо ви знаєте дитину з аутизмом, ви знаєте одну дитину з аутизмом

— Усі дітки абсолютно індивідуальні, і до кожного має бути свій підхід. Наприклад, для мого Владика важливо, щоб мати була поруч і мати була спокійна. Це його світ, і тоді він комфортний. А є дітки, для яких війна — це найжахливіший стрес. Для них це катастрофа. Вони втратили відразу все, що здобували роками в реабілітації. І це колосальна шкода для життя і стану. Це боляче.