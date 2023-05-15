Що для тебе дім: у Ліверпулі відкрилася виставка української фотографії

Мова мистецтва

У межах цьогорічного Євробачення в Ліверпулі запустили проєкт «Home». Його мета — показати іноземній аудиторії, що зараз означає для українців поняття «дім». RFI поспілкувалося з кураторами проєкту — Вікторією Бавикіною та Максимом Горбацьким.

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— Коли всі дізналися, що Євробачення прийматиме Ліверпуль, то Сара, директорка галереї «Open Eye Gallery», одразу запропонувала зробити разом проєкт про українську фотографію, — пригадує Вікторія Бавикіна.

Куратори виставки Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький на відкритті © Rob Battersby Photography

Згодом стало відомо, що British Council разом із Українським інститутом та Liverpool City Council оголошують конкурс проєктів від британських та українських культурних інституцій, які будуть представлені в Ліверпулі під час Євробачення. Заявок було дуже багато, розповідає Вікторія, близько 600, але виграло лише 24 проєкти, зокрема проєкт «Home»:

— Треба подякувати Великій Британії та Ліверпулю, адже вони дійсно захотіли привернути увагу до України. Їм було дуже важливо, щоб Ліверпуль не просто приймав Євробачення замість України, а щоб у Ліверпулі було багато України. Вони насправді були зацікавлені не просто зробити якусь формальну програму про українців. Вони жили цим останні пів року разом із нами.

Переосмислення поняття про дім

Програма покликана віднайти відповіді на питання, що для українців сьогодні означає поняття «дім», і містить різноманітні культурні події Це і головна виставка в «Open Eye Gallery», і п'ять менших тематичних виставок у різних районах Ліверпуля.

Спеціально для проєкту команда Ліверпульського університету розробила мобільний застосунок. Він показував гостям Євробачення 5 цікавих маршрутів, де на них чекали 5 фотографічних колекцій, присвячених 5 різним аспектам відчуття дому.

Відкриття виставки «Home. Perspectives» («Дім. Перспективи») © Rob Battersby Photography

Теми маршрутів, які презентує проєкт: Земля, Опір, Свобода, Конструювання, Оточення. Загалом 25 локацій — кафе, крамниці, музеї та галереї. У кожній із них розміщено роботи українських фотографів, а також листівки із їхніми зображеннями (їх, до речі, можуть придбати всі охочі). Спеціально до події було надруковано фотокнигу «Home» і знято фільм, у якому українські куратори та фотографи розповідають про те, що для них означає «дім».

Максим Горбацький розповідає:

— Одразу було розуміння, що ми показуємо українську фотографію та орієнтуємось на різні аудиторії, які будуть (в Ліверпулі — ред.) під час Євробачення. І нам прийшла тема дому. І ми зрозуміли, що це найбільше, напевно, актуальний, загальний, універсальний концепт, над яким можна працювати, який може вмістити різні сенси, різні підходи і може допомогти розповісти про Україну. У результаті програма отримала назву «Home».

«Home. Perspectives» («Дім. Перспективи») — основна виставка проєкту. Для її створення запросили шістьох кураторів, які представляють різні культурні інституції Великої Британії та Європи. Вони обрали та інтерпретували роботи українських фотографів. Таким чином, головна виставка збирає різні погляди на українське фотомистецтво і на Україну.

Фотокнига «Home», створена спеціально для проєкту © Rob Battersby Photography

— Таким чином, ми намагаємося будувати горизонтальний діалог із партнерами з різних місць. Ми залучаємо всіх до розмови про Україну, про українську фотографію, — пояснює Максим Горбацький.

Ще одним цікавим проєктом, як зауважує Максим Горбацький, є поетичні рефлексії відомих шести британських поетів на світлини українських митців, у яких розкривається тема дому:

— Те, що вони написали, було дуже влучно і дуже чутливо щодо того, що вони побачили. І поготів ми ще просили всіх авторів, які зробили фотографії, написати про те, чому вони зробили саму таку світлину, про її історію, про їхнє відчуття дому зараз. Гадаю, це дуже допомогло.

Фото було розміщено в різних локаціях Ліверпуля © Максим Горбацький

Як визначають куратори, таке поєднання є чудовим діалогом митців, коли поезія підсилює фотографію та навпаки.

Розповісти про війну в Україні через мистецтво

Організація такої виставки — складне завдання. Адже хоча Ліверпуль і багатий на різноманітні мистецькі інституції, але українська фотографія у Великій Британії фактично не представлена. Як наголошує Вікторія Бавикіна, аудиторія знає про неї мало:

— Ми мали, звісно, розповісти про війну в Україні. Але ми від початку вирішили, що не будемо говорити про війну традиційними світлинами. Там не буде ніякої «жесті», бо це все тут люди і так бачать в газетах.

Виставка Home. Perspectives © Rob Battersby Photography

Виставка привернула неабияку увагу як мешканців Ліверпуля, так і гостей Євробачення. Тут стало в пригоді і вигідне розташування «Open Eye Gallery поруч із головною фан-зоною фестивалю. Вікторія Бавикіна розповідає, як була здивована, коли побачила ці роботи у великому просторі:

— Це ще такий незвичний досвід, коли ти йдеш центральною вулицею і просто бачиш гігантські роботи українських авторів. І майже всі роботи спрацювали надзвичайно круто, бо вони такі дуже чуттєві. І видно, що це якийсь дуже інтимний досвід, що говорять автори, їм дуже важливо. Бо кожен говорить чи про свій дім, чи про те, як вони переживають війну, чи про свій досвід. Як на мене, вони всі вражають, навіть якщо людина, може, спочатку не знає, про що це робота, з якого контексту.

У цих роботах і біль, і любов, і про Україну, і взагалі загальнолюдські цінності, — говорить Вікторія Бавикіна. — І думаю, що вони мають бути близькими кожному. А монументальність цих робіт ще більше вражає

Такі проєкти — ще одна можливість нагадати світу про війну, що розв'язала Росія в Україні © Максим Горбацький

Подібні мистецькі акції надзвичайно важливі, зауважують куратори, адже далеко не кожен постійно слідкує за світовими новинами та добре знає, що відбувається в Україні. До того ж так чи інакше тема російсько-української війни піднімається в місцевих медіа вже не так часто, як навіть пів року тому, пояснює Вікторія:

— Дуже важко бути політично свідомим, коли в твоїй країні все добре. Можливо, треба мати цей гіркий досвід, щоб стати більш чутливим до таких подій. Тому і потрібні, напевно, більш мистецькі проєкти — лекції, читання, театри, виставки — щоб людям нагадувати про це. Щоб говорити з ними про це, але, звісно, вже не в такій шокуючій формі.

Виставка триватиме до 21 травня, але на цьому, як сподіваються куратори, її історія не завершиться. Так, вони сподіваються показати Home в інших містах Великої Британії, а потім — вирушити у світове турне.

Виставка Home. Perspectives © Rob Battersby Photography