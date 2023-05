Україна в Каннах: важливий крок та стратегічна присутність

Каннський міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – Україна, яка вже другий рік поспіль обороняє свою території, нагадує світові про важливість боротьби у творчому просторі. Участь у міжнародному фестивалі має стати гідною відповіддю на численні твердження про повну відсутність кіновиробництва в країні через повномасштабну війну.

Серед ключових заходів, заявлених українською делегацією, — панельні дискусії в американському павільйоні 18 травня на теми «Кіноіндустрія України крізь війну: ризики та можливості» та «Скасування російської кіноіндустрії: від касових зборів до фінансування міжнародного тероризму».

Доповідачами заходу є голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв, сео-фахівець FILM.UA Group та виконавча директорка Української кіноасоціації Вікторія Ярмощук, засновник і співвласник компанії «Solar Media Entertainment» Сергій Лавренюк. У заході візьмуть участь продюсер Андрій Фесяк, Поліна Толмачова, а також генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі.

Учасники обговорюватимуть унікальний досвід фільмування під час повномасштабного вторгнення, перспективи розвитку українського кінематографу, а також проблеми легального кінопрокату в Росії, що фактично фінансує тероризм, і відеопіратства.

Український павільйон на Каннському міжнародному кінофестивалі. 16 травня 2023 року © RFI

19 травня під час організованого в партнерстві з «Creative Europe» заходу «Cannes Next» запрошені експерти обговорюватимуть питання розбудови українського кінематографу та підтримки України.

21 травня український павільйон організовує захід «Жінки на війні в Україні». Він покликаний висвітлити роль жінок у зонах конфлікту на прикладі особистих історій боротьби українок із життєвими випробуваннями. У зустрічі від Лариси Гутаревич братимуть участь Марг'є де Конінг, художній керівник фестивалю «Movies that Matter», українські режисерки Анастасія Солоневич та Аліса Коваленко.

22 травня павільйон «Les Cinémas du Monde»проводитиме пітчинг-сесію (презентація проєктів для пошуку інвесторів, — ред.) «Україна у фокусі» в партнерстві з Українським інститутом, Європейським фондом солідарності з українськими фільмами (ESFUF), CNC, EFAD Association, Göteborg Film Fund, Institut Français, LIM | Less is More, Movies that Matter та Tatino Films.

Довгоочікувана прем'єра короткометражки «Як це було» («As it was») української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура запланована на передостанній день фестивалю — 26 травня.

Підготовка до офіційного відкриття, Каннський міжнародний кінофестиваль, 16 травня 2023 © RFI