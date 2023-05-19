Польська волонтерка отримала нагороду від Залужного

відзнака для волонтерів

Варшава, Польща – Агнєшка Григєль із Варшави стала однією з перших іноземних волонтерок, яка отримала відзнаку «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ. Цією нагородою відзначили також американку Саллі Баєр. Агнєшка Григєль поділилась з RFI-Україна, яким був її шлях до волонтерства, а також розповіла, як це — отримати нагороду від самого Залужного.

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Польська волонтерка Агнєшка Григєль, яка отримала відзнаку від Валерія Залужного © З архіву Агнєшки Григєль

— 30 січня вам із американкою Саллі Баєр вручили нагрудні знаки «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На той момент ви були, мабуть, одними з перших іноземних волонтерів, яких нагородило командування ЗСУ. Як це було? Чи сподівались ви отримати таку важливу нагороду?

— Цю нагороду я не отримала особисто. Це був прямий ефір волонтерського штабу «Ангар», під час якого мені і повідомили про відзнаку від Залужного.

За місяць до цього керівниця волонтерської організації Ольга Валянік попросила мої дані, зокрема ідентифікаційний код. Мовляв, хочуть в Україні дати якусь подяку. І я взагалі не підозрювала, що то могло бути. І під час того прямого ефіру волонтерка повідомила, що має для нас — мене і Саллі Баєр — сюрприз. Я думала, що це буде якийсь диплом, якась локальна подяка (волонтерський штаб «Ангар» розташований у Луцьку, — ред.), щось від самого штабу чи від якогось з підрозділів. До «Ангару» приїхав військовий, який, власне, передав нам через українських волонтерів нагороди від Залужного, а також символічні українські стяги від командувача військ Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова.

Саллі Баєр з США та Агнєшка Григєль з Польщі отримали нагороди від Валерія Залужного © Волонтерський штаб АНГАР

Я ніяк не сподівалась, що це буде нагорода на такому високому рівні. Я була справді шокована. Я, моя родина, наші друзі — ми допомагаємо українським військовим не через нагороди, а від щирого серця. Я розумію, що багато людей у всьому світі роблять усе задля перемоги України. І я не розуміла, чим я така особлива. Але я була приємно здивована.

Нагорода від Залужного доїхала до Агнєшки у Варшаву © Волонтерський штаб АНГАР

— З чого почався ваш шлях як волонтера? Як ви вирішили надати свою квартиру переселенцям? Хто були ці люди?

— Ми всі пам'ятаємо ті величезні черги, які утворились на кордоні після початку повномасштабного вторгнення. Жінки з дітьми тікали від війни. Перший тиждень був справжнім шоком для нас. Ми постійно дивились новини по телевізору, слухали радіо. Ніхто не міг зосередитись на своїй роботі. Ми сподівались, що війна закінчиться так само швидко, як розпочалась. На жаль, це не так. Через тиждень після початку війни ми з чоловіком вирішили, що не можемо просто дивитись новини. Ми маємо щось робити. І так розпочалось наше волонтерство. Разом із чоловіком та дітьми — 21-річним сином та 18-річною донькою — ми почали їздити на залізничний вокзал у Варшаві, де перебувало дуже багато вимушених переселенців із України. Ми готували вдома чай, каву, бутерброди, купували пледи, якісь подушки і везли це все людям. Жінки з дітьми спали на холодній підлозі на вокзалі — лежали на якихось картонках. Поруч із ними були їхні тварини — коти та собаки. І після одного з візитів на залізничний вокзал ми з родиною вирішили якось допомогти тим людям. У нас є підвал, але не такий, де зберігають картоплю і моркву. Це повністю пристосований до життя підвал — є ванна та спальня. І ми прийняли там одну родину з України — українку з її чоловіком-китайцем та їхньої 4-місячною дитиною. Дівчина була без паспорта, тому робила всі папери, які дозволили б їй виїхати до Китаю. Вони у нас прожили три місяці. Зараз у них усе добре, вони з родиною перебувають у КНР.

Родина Агнєшки Григєль почала волонтерити з початком повномасштабного вторгнення © З архіву Агнєшки Григєль

Потім подзвонила моя подруга, що шукає помешкання на 2-3 тижні для родини з Луцька — для бабусі, матері та доньки. Вони хотіли зупинитись у Варшаві, бо робили візи для виїзду до Канади (у польській столиці є канадський візовий центр, — ред.). Спочатку ми відмовили, бо не мали, де їх розмістити. Але через день погодились. Вирішили, що розмістимо цю родину з трьох жінок у кабінеті. І то були дуже швидкі закупи в IKEA — якісь матраци, постіль, подушки. Я здружилась з Мар'яною, їй було 42 роки. Спочатку був мовний бар'єр, але я з того покоління, яке в початковій школі вивчало російську мову. Тож мені було трохи простіше розуміти її. Мар'яні було складніше, але я повільно говорила польською, вона українською — і ми почали розмовляти. І ось вона, власне, мені сказала, що якщо я хочу допомагати війську, то вона дасть мені адресу. Жінка розповіла, що абсолютно впевнена у тих волонтерах: кожен злотий буде витрачений на конкретні цілі. Бо є багато організацій, які збирають кошти, але куди ті гроші йдуть, ніхто не знає. Тож я взяла контакти Ольги Валянік із волонтерського штабу «Ангар». До речі, попри те, що ми є сусідами, я ніколи не була в Україні.

— І, власне, як і коли ви почали працювати з волонтерами з «Ангара»?

— У мого чоловіка є родина у США. І коли розпочалась велика війна, чоловікова двоюрідна сестра розпочала збирати там гроші. І вони назбирали три тисячі доларів серед своїх знайомих. І вони передали нам ті гроші, щоб ми їх витратили на потреби для України. Тоді я вперше написала до керівниці волонтерського штабу «Ангар», бо я бачила в інстаграмі, що вони потребують дуже багатьох речей для українських військових. Тож, власне, вона мені і сказала, що саме треба придбати. А на початку не вистачало всього: футболок для військових, білизни, шкарпеток, москітних сіток, шапок. Ми використали ті 3 тисячі доларів, також доклали ще свої гроші. І ми з чоловіком вирішили самотужки відвезти ту допомогу до Луцька на машині. Так і зробили. Уранці виїхали з Варшави, перетнули кордон, зустрілись із Ольгою Валянік, віддали всі речі і повернулись назад.

Агнєшка разом зі своїм чоловіком привезли допомогу до Луцька. Літо 2022 року © Волонтерський штаб АНГАР

Про цю поїздку не знав ніхто, крім наших дітей. Не хотіли, щоб наші родичі нервували. Бо моя і чоловікова мами в поважному віці. І ми не хотіли, щоб вони переживали, що ми їдемо в Україну, де триває війна. Їм складно пояснити було, що ми їхали не на фронт, а на Захід України. Але ніколи невідомо, де безпечно. Бо ніхто не знає, що там думають у Кремлі, куди наступного разу випустять ракети.

— Скільки в «Ангарі» було разом із вами іноземних волонтерів?

— Я точно знаю про Саллі Баєр з Нью-Йорка, яка теж отримала нагороду від Валерія Залужного. То була наша приватна ініціатива — допомагати українським військовим. Сама волонтерська організація співпрацювала ще з якимись волонтерами з-за кордону. Але більше як з організаціями.

— Що саме ви купували для ЗСУ?

— Це були різні речі, яких потребували військові. Узимку, зокрема, купували термобілизну, теплий одяг, наколінники.

Наколінники, передані Агнєшкою для українських військових © Волонтерський штаб АНГАР

Флісові кофти, які польська волонтерка відправила для ЗСУ © Волонтерський штаб АНГАР

— Що останнє передали українським солдатам?

— У березні цього року ми купили тепловізор, бо саме його потребували військові. Ми придбали один із них, а треба було два. Нам вдалось зібрати для цього десь 9 тисяч злотих (приблизно 80 тисяч гривень, — ред.). А перед Різдвом ми придбали автомобіль. Ми тоді теж мали 9 тисяч злотих. Я зв'язалась з Ольгою (керівниця «Ангара» — ред.), щоб спитати, що саме потрібно. Може, термобілизна, рукавиці, шапки. Вона сказала, що найбільше військові потребують машину. І я звернулась до своїх знайомих (а я не є особою публічною), і запропонувала зробити всім разом таку важливу річ. І нам вдалось. Коли сказала, що збираю на автомобіль, то люди приєднались. Загалом ми зібрали більше ніж 18 тисяч злотих (приблизно 160 тисяч гривень, — ред.). Цього було достатньо для купівлі кількарічною автівки. Але я її сама не купувала, а переслала гроші до «Ангара». На тому автомобілі розмістили польський прапор як символ того, що це від Агнєшки з Польщі.

— Яким чином ви збирали гроші — як оголошували про збір? Скільки, якщо це можливо підрахувати, уже пішло на допомогу українському війську?

— Сумарно вдалось зібрати десь 60 тисяч злотих (приблизно 530 тисяч гривень, — ред.). Ця сума не є величезною, але її збирали люди лише з мого близького оточення. Якось пробувала збирати на польській краудфандинговій платформі zrzutka.pl. Але щоб це працювало добре, треба вкладатись у маркетинг. Мої знайомі пересилали гроші на мій рахунок, а потім я або сама купувала потрібне тут, у Польщі, або, як у випадку із автомобілем, пересилала кошти до українських волонтерів, із якими працювала.

Агнєшка з українськими волонтерками у Луцьку © Волонтерський штаб АНГАР

— Як ваші близькі ставляться до вашого волонтерства?

— Коли почала волонтерити, то нікому з родини не розповідала. Лише чоловік та діти були в курсі, бо ми разом ходили на вокзал і допомагали. Я не хотіла, щоб люди думали, що я цим вихваляюсь. Коли я прийняла одну сім'ю, а потім іншу, то я робила те, що підказувало мені серце, те, що хотіла робити. Коли мої знайомі дізнались, то хтось був у захваті, інші казали, що вони так ніколи в житті не зробили б, бо не довіряли б тим, кого треба приймати у своїх домівках. Але я ні з ким не дискутувала щодо цього, бо кожен робить, що хоче, і допомагає, як може. Хтось може прийняти у себе переселенців, хтось може дати гроші на купівлю потрібних речей. Кожна допомога є доброю. Я ані критикую, ані вихваляю жодну допомогу. Звісно, що зараз зменшились обсяги допомоги. Війна затягується. Люди у Польщі мають свої різні видатки. Крім того, у Європі економічна криза, інфляція сягнула 18%, ціни виросли. Але ми з чоловіком вирішили, що будемо щомісяця щось перераховувати. А раз на квартал будемо організовувати більший збір і долучатимемо наших близьких та знайомих.

— Як вдається поєднувати основну роботу і волонтерство?

— Це все просто, бо я і є керівником. Уже вісім років ми з чоловіком маємо свій невеликий бізнес — рекламну агенцію. Ми є господарями своєї долі і можемо керувати своїм часом, як вважаємо за потрібне. І це нам спростило завдання. Ми дуже зацікавлені в тому, щобдопомагати Україні.

— Багато хто за кордоном воліє забути про війну, мінімізувати її, не помічати. Чому так важливо не бути байдужим?

— У Польщі тема війни є у всіх ЗМІ. Бо ми, поляки, як ніхто в Європі, знаємо, що то значить війна і що то значить війна з таким великим агресором, як Росія. Бо наша історія з нею була дуже бурхлива і кривава. І ми точно знаємо, яку Росія несе загрозу. Треба жити далі, працювати і водночас не забувати про війну. Треба продовжувати допомагати, бо ми чи країни Балтії можемо стати наступними. Україна є вільною країною, яка сама вирішує, що їй робити, який напрямок розвитку обирати. Якщо хоче бути частиною вільної Європи, то ніхто не може відібрати у неї це право. Україна є суттєво меншою країною, як порівняти з Росією, тому треба допомагати їй. Це наш моральний обов'язок.

— Що для вас означає бути волонтером зараз, у військовий час, під час російської війни?

— Почалось усе з потреби серця, але стало нашим обов'язком. Може якісь країни допомагають Україні, щоб потім мати з того певний зиск. Але то велика політика, і я в те не лізу. А от щодо простих громадян, то вони повинні долучатись до підтримки українського народу, українських військових. І певна, усі, хто допомагає Україні, роблять це за покликом серця, як я і моя родина.