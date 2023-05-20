ЖІНОЧА СОЛІДАРНІСТЬ

Грудне молоко для українських дітей: як працює донорська програма у Польщі

Євгенія Лошкарьова була на 7 місяці вагітності, коли правоохоронці виявили її непритомною у варшавській квартирі. У лікарні біженці з України терміново зробили кесарів розтин. Її син, Денис, важив лише півтора кілограма. Євгенія розповідає, що не могла самостійно вигодувати сина — на допомогу прийшов польський «молочний банк».

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Євгенія та її син Денис © REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Щомісяця до «молочного банку» у Польщі звертаються понад 300 матерів. Тут можна одержати психологічну підтримку та поради з лактації, а також грудне молоко для немовляти. Приблизно 20% мам, які сюди приходять — біженки з України.

«Це велика допомога як для здоров'я малюка, так і для психологічного комфорту мами. Коли дитина народжується передчасно, це завжди великий стрес, тому що щось пішло не так», — розповіла агентству «Ройтерз» Євгенія Лошкарова. Торік у вересні вона була змушена звернутися в молочний банк, що працює у Польщі за підтримки ЮНІСЕФ.

Заморожене грудне молоко © REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

«Це жінки, які переживають труднощі на початковому етапі материнства. Вони перебувають під сильним стресом, деякі з них пережили травму війни», — стверджує Олександра Весоловська, голова фонду «Банк донорського молока»:

Тому вони дійсно потребують порад щодо лактації та психологічної підтримки. Це дуже важливо. Молоко з банку — це, звичайно, їжа для дитини, але це також прояв жіночої солідарності

Денис, імовірно, одержав молоко 37-річної Кароліни Даб’як, колишньої польської працівниці сфери охорони здоров’я та безпеки. У серпні 2022 року, через два місяці після пологів, вона пожертвувала банку своє грудне молоко, адже мала його більше, ніж було потрібно її немовляті.

Кароліна використовує молоковідсмоктувач у своїй квартирі у Варшаві, Польща © REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

«Найважливіше для мене — це допомогти маленьким людям, які з’являються на світ у таких складних обставинах – недоношеним дітям», — наголосила Кароліна.

Керівниця клінічного відділення неонатології допомагає Олені Любимовій та її передчасно народженому синові у відділенні інтенсивної терапії, Польща © REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Українські лікарі порадили 36-річній Олені Любимовій перервати вагітність через міому матки, яка утворилася внаслідок стресу. Діставшись Польщі, у жінки почалися передчасні пологи. Її син, Олег, з'явився на світ «на межі викидня», - розповів чоловік Олени Олександр. «Лікарі попереджали, що дитина може не вижити, і життя Олени під загрозою».

Після народження Олега годували через зонд — молоком з банку. Пізніше його мама змогла годувати його грудьми самостійно.