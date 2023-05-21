Канни, бізнес та кіно: нові можливості для українських талантів

Каннський міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – Під час Каннського міжнародного фестивалю відбулась презентація проєкту з підтримки українських талантів кіноіндустрії.

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Ініціативу «WorkedOnInUkraine» (WOIUA) представили компанія DIMfilmhouse та її співзасновниця, українська акторка Аліса Вознесенська.

Аліса Вознесенська під час презентації проєкту «Worked On In Ukraine» (WOIUA) в українському павільйоні на Каннському кінофестивалі, 20 травня 2023 © RFI

Кваліфіковані українські професіонали сьогодні зайняті у всіх аспектах кіно- тателевиробництвавід розробки допостпродакшна, — розповіла Аліса Вознесенська. Середзалученихталантів актори, знімальні групи та спеціалісти VFX:

— Головне завдання засновників — інтегрувати українські таланти в європейський ринок. Ми співпрацюємо наразі з CrewUnited, одною з найбільших платформ з пошуку проєктів, яка надає безплатний доступ усім українцям. І не тільки акторам, але й тим усім професіоналам, що залучені у знімальному процесі. Навіть українськікомпаніїмають змогу зареєструватись та надати посилання на свої матеріали. Соціальна ініціатива спрямована на те, щоб розповісти про можливість найняти українську студію або окремий талант тазалучитиїх до міжнародного проєкту. Замовники не будуть стикатися із бюрократією, ми відповідаємо на усі питання, консультуємо та допомагаємо. Для компаній без досвіду ми пропонуємо програми з навчанням та менторським супроводом.

Символом підтримки українських талантів став лелека, який символізує усіх, хто підтримує Україну. Відзнака у формі птаха надається усім проєктам, які заохочують українських професіоналів у своїй роботі. Ініціативу WOIUA підтримали такі організації як FilmmakersforUkraine, CrewUnitedта Держкіно.

Лелека — символ підтримки українських талантів © WOIUA

Надихнули засновника DIMFilmhouse Еріка Холланда історії українців, які, незважаючи на повномасштабну війну, віддають усі сили на створення кіно:

— Андрій, Данило та Олег, київська команда, яка працювала, коли в студії було 9 градусів при свічках. Юлія відкоманди DIM, яка готує свійпітчинг, ховаючись в метрозісвоїм 6-ти річним сином. (…) Ми хочемо розповісти про те, що кожен кінематографіст у всьому світі може підтримати українську кіноіндустрію та незалежність, обираючи українські таланти.

Серед залучених проєктів, зокрема, швейцарсько-українська повнометражна картина Дарії Оніщенко «Малевич», турецький документальний серіал MarbleIslands, німецький серіал Марії ВонХеланд«SunshineEyes»,польсько-німецька документальна картина «InUkraine» режисерів ПьотраПавлюсата ТомашаВольскі,німецько-польський фільм «Joyride» від ТомаШильдберга.

Фільми, до яких були залучені українські таланти © WOIUA