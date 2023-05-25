«Сонячний зайчик»: В Каннах презентували перший український ЛҐБТІК+ кінофестиваль

Каннський міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – На презентації кінофестивалю Молодість, яка відбулася в українському павільйоні в рамках 76-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, також представили й перший в історії український ЛҐБТІК+ фестиваль «SUNNYBUNNY».

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Фестиваль «СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК» 2023 © Facebook Sunnybunnyfest

«Молодість» став другим після «Берлінале» міжнародним кінофестивалем, який запровадив окрему нагороду, а згодом — створив спеціальну програмуЛҐБТІК+тематики.

— Розрив між українською та російською ментальностями полягає також в площинні мистецтва та культури. Україна стає ближчою до Європи, підтверджуючи свою толерантність та відкритість до альтернативних поглядів, чутливих тем та течій, — йшлося під час презентації фетивалю.

Проведення фестивалю «Сонячний зайчик» стало можливим завдякинебайдужій спільноті.

Презентація фестивалю "Молодість". Канни 2023 © RFI

Повномасштабний кінофестиваль відбудеться у Києві 22-28 червня 2023 року. Триватиме тиждень. У програмі заходи для професіоналів кіноіндустрії та кінопокази, в тому числі — ретроспектива українського кіно з роботами Сергія Параджанова та Кіри Муратової.