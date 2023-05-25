Канни: 1,2 мільйона євро на допомогу українському кінематографу

Каннський міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – З нагоди 76-го Каннського кінофестивалю в павільйоні Французького національного центру кіно (CNC) Європейський фонд солідарності для українського кіно оприлюднив результати першого відбору українських проєктів, які отримають фінансову допомогу для свого завершення або розвитку.

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Комісія під керівництвом продюсерки компанії «Slot Machine» Маріанни Слот вирішила профінансувати 11 проєктів. Загальна сума допомоги становитиме 523 000 євро.

Європейський фонд солідарності для українського кіно був започаткований минулого лютого на 73-му Берлінале. Його фундаторами стали міністерка культури Франції Ріма Абдул Малак, міністр культури Люксембургу Сем Тансон і міністерка культури Німеччини Клаудія Рот.

Цей багатосторонній фонд допомагає українським кінематографістам, які були змушені зупинити роботу над своїми проєктами після початку російського вторгнення. Також організація підтримує творчий і технічний обмін між українськими та європейськими кінематографістами.

Гранти отримали, зокрема, такі українські проєкти, як «Прах, що осідає шаром на поверхні» Зої Лактіонової, «Особливе ставлення» Антоніо Лукіча, «Тіні» Поліни Келм, «За перемогу!» Валентина Васяновича.

Загалом до конкурсу подано понад 80 заявок. У своєму зверненні польський режисер та продюсер «Apple Films» Даріуш Яблонський закликав наростити фінансування українського кіно і наголосив, що «українці — дуже талановитий народ, і має отримати вдесятеро більшу фінансову допомогу».

Даріуш Яблонький, польський режисер та продюсер «Apple Films», Канни 2023 © RFI

У Каннах було анонсовано, що Норвезький та Британський інститути кіно також доєднаються до фонду солідарності — і загальна кількість його партнерів зросла до 15.

Сума субсидій на наступний рік перевищить 1,2 мільйона євро, що дозволить підтримати ще більше українських проєктів. Незабаром відбірковий комітет відкриє нову можливість податися до конкурсу (умови участі тут).