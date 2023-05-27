П'ять ворожих куль, «Форбс» і концерти в Європі: історія оперного співака з Полтави Сергія Іванчука

ІНТРЕВ'Ю RFI

Український оперний співак Сергій Іванчук від початку повномасштабного вторгнення Росії почав волонтерити. В інтерв'ю RFI-Україна він розповів, як зазнав вогневих поранень, евакуюючи жителів Харківщини, як потрапив до списку Forbes «30 до 30», а також про реабілітацію в Німеччині та благодійні концерти в Європі.

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Полтавець Сергій Іванчук протягом перших днів війни вивіз близько сотні людей із охоплених російським вторгненням районів Сумщини та Харківщини. 10 березня, під час евакуації цивільних, росіяни перетворили його автівку на решето. Іванчук мав 5 кульових поранень. Зараз він лікується в Німеччині та паралельно дає благодійні концерти, під час яких збирає допомогу військовим.

— Як ви зустріли велику війну? Про що подумали насамперед?

— Я не пророк, але точно знав, що війна почнеться. Багато моїх друзів-маркетологів, із якими ми паралельно будували бізнес, у них були клієнти-політики. І постійно йшлося про те, що ось-ось вона почнеться. І більшість моїх друзів поїхали на Захід країни. Пропонували мені, але я залишився, хоча в мене в Карпатах є будинок, від батька у спадщину залишився.

У нашому місті є дуже потужна авіаційна база. 24 лютого літаки о п'ятій ранку літали над містом настільки низько, що всі попрокидалися. А я тоді був на антидепресантах, я не чув цього. Я так міцно спав, що прокинувся лише, коли мама зайшла до кімнати з валізами в руках. І каже: «Сергію, терміново збирай речі. На нас напала Росія». Однак я сказав, що нікуди не поїду. Я залишаюсь дивиться, що буде далі.

— Що підштовхнуло вас зайнятись волонтерством та евакуацією цивільних?

— На початку було страшно. Дійсно страшно. І я пам'ятаю, як з 24 на 25 засинав та думав, що прокинусь або від вибухів, або від того, що тут уже Росія. Але я прокидаюсь і бачу, що ми не Росія та ще й даємо дуже класну відсіч ворогу.

Я дивлюся, що у нас є всі шанси перемогти і ще більше запевняю себе в тому, що я не збираю речі і точно не їду в Карпати. У цей момент я вирішив, що зроблю все можливе, щоб Україна перемогла.

Я почав писати в місцеву тероборону, зв'язуватися з друзями, питати, чим я можу бути корисним. Уночі роблю коктейлі Молотова — удень беру свій автомобіль і їх розвожу.

Наступного дня до мене вже самі звернулися друзі. Кажуть: «Серього, треба в Харків відвезти гуманітарку. Там люди без їжі, без грошей, без медикаментів, без нічого. Ми не можемо нікого знайти, хто б до них поїхав». Я кажу: «Так у чому проблема?». Виявилося, що потрібно було їхати на «нуль», у ті регіони, де стріляють.

Я так сів, подумав-подумав. Дружини, дітей немає. Тобто у мене малий рейтинг соціальної відповідальності. Так скажімо, якщо я помираю, то моя дружина, діти потім не страждають. І я приймаю рішення, що треба їхати.

Також зіграла історія по батьківській лінії. Його бабуся та дідусь були в’язнями на Колимі. Прабабуся в 15 років прочитала вірш про Україну в школі, то її прямо з уроку забрали на тих же 15 років. З прадідом схожа історія.

Я не знаю, яким дивом вони вижили. Мені здається, у мене досі у крові це. Реально є бажання помститись цьому всьому режиму ідіотському, тому, що вони творили, як калічили долі людей.

— Страх — це нормальна реакція організму на стрес. Що відчували, коли евакуйовували людей?

— Звичайно, було страшно їхати, але зібрався та поїхав. Пам'ятаю, мені казали, щоб я не зупинявся. Тільки на визначеній адресі, щоб віддати гуманітарку, і назад. Я розумів, що чим швидше ти це зробиш, тим менше шансів, що по тобі щось прилетить. Я так і робив, прямо за кермом їв навіть.

І кожен кілометр ближче і ближче до Харкова страшно, капець. Мені, чесно, здавалось, що може, це неправда. Може, це сон якийсь і, може, немає війни. А от коли заїхав у Харків і сам вперше на власні очі побачив оці танки, зруйновані будинки, загиблих — і ось в той момент уже відійшов страх. Я розумію, що я або зараз збираюсь і роблю все можливе від мене, або навіщо я тут потрібен.

— Під час останньої такої поїздки ваше авто з евакуйованими людьми потрапило під відкритий вогонь росіян, унаслідок чого у вас влучило п'ять ворожих куль. Розкажіть про цей день. Що, на вашу думку, допомогло вижити?

— 10 березня це було. Я дуже не хотів їхати, хотів відпочити, був страшно змучений. Але мене чекали люди, і я поїхав. От віддаю ліки останнім людям, сідаю в машину, а в мене повна машина людей, повний причеп медичного обладнання з медичної клініки, у машині — купа каністр із бензину. І ми проїхали 500 метрів, і по нас ззаду почали стріляти.

Спочатку було незрозуміло, я ж перший раз у житті в таке потрапляю. Я думав, можливо, це зверху якийсь дрон на нас скидає якісь дуже великі петарди. От таке здавалось. Узагалі було дуже важко повірити, що за нами хтось поїхав, стріляв, бо я нікого не бачив.

Потім, коли колеса нам прострілили, я бачу спалахи і розумію, що за нами їдуть і стріляють. А в мене одна думка була: «Боже, як оце людей врятувати, як спастись»? Єдине логічне, що спало на думку — доїхати до блокпоста з нашими.

Постраждале авто Сергія © facebook / Sergiy Ivanchuk

Спершу сховались у гаражному кооперативі, який нас врятував. А от коли виїхали вже з кооперативу, то мені пальця відстрілили, обидві ноги прострілили, попали в спину та ліву руку. Коротше, дуже багато. Страшно. Здавалося, що я просто бачив кожну кулю, якою в мене стріляють.

Цікаво, що мені мама перед дорогою дала іконку, я поклав її під чохол телефона. Так найдивніше, що вся машина була як решето, я отримав поранення, а телефон — ні. І пасажири ні, що важливо.

На останніх силах я доїхав до нашого блокпоста, де нас змогли прикрити наші військові. Ми ледве їхали, бо колеса були прострілені, але врізались у плити, які на блокпосту були.

Узагалі це диво. Людям по джинсах, по курточках кулі пройшли, люди в руках тримали пакунки. От пакунки наскрізь попрошивало, каністри з бензином попрошивало — і вони не загорілись. У машині, окрім людей, було два коти — і вони теж цілі. Лише я отримав.

— Позаду 12 операцій в Україні, а нині — реабілітація в Німеччині. Чим нині займаєтеся за кордоном?

— Коли мене виписали з лікарні, то спершу дав концерт для лікарів. Прямо в лікарні в них було фортепіано, і такий вийшов імпровізований концерт. А вже потім одразу пішов на проукраїнські мітинги.

Я тут не втрачаю час. Постійно подорожую по концертах, допомагаю нашим дітям, які в Німеччині зараз, військовим обов’язково.

Виступ на мітингу в місті Штутґарт, Німеччина © facebook / Sergiy Ivanchuk

— Ви увійшли до списку Forbes «30 до 30». Це перелік молодих українців, які впливатимуть на майбутнє своїх галузей. Чи відчуваєте певну відповідальність з цього приводу?

— Так, це шалена відповідальність. Коли друзі кажуть, що це круто, я відповідаю, що це величезна відповідальність. Ти не можеш дурачка вмикати, так би мовити, чи розслаблятися по життю. Але з іншого боку, це змушує жити і кожен день думати про це, дає певну мотивацію.

До великої війни Сергій Іванчук мав бізнес із просування в соцмережах © facebook / Sergiy Ivanchuk

— Ви запустили розіграш 10 журналів Forbes з автографами видатних людей України, щоб зібрати на операції військовим. Як виникла така ідея?

— Коли було це нагородження в Києві, то я передав своєму знайомому ці 10 журналів. І їх там підписали люди з цього списку. Там 5 чи 6 підписів у мене, здається, цих. І хочеться їх розіграти, якщо вже людина захоче, то збере всі інші автографи. Тоді журнал взагалі буде безцінний.

Я став бренд-амбасадором національної програми #ВрятуйКінцівку фонду «Здоров’я українського народу». Головна мета — зменшення інвалідизації українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих унаслідок війни. Ціль — зібрати кошти на якісні операції і реабілітацію 20 військових.

— Ви організували кілька благодійних концертів у Європі. Як сприймають іноземці українську культуру?

— Шикарно сприймають. Є шалена віддача. І моя ціль не лише зібрати якомога більше коштів, а й робити все, щоб аудиторія пройнялася нашою історією.

Насправді, я виконую різне. Українські пісні насамперед, але також виконую оперні твори, щось закордонне, щоб не бути таким нав’язливим. Щоб іноземна аудиторія розуміла, що українські музиканти співають усе.

— Коли ви приїдете в Україну, чи повернетеся до того волонтерства, яке було на початку війни?

— Звичайно. Це вже невід'ємна частина життя тепер. Мені б дуже хотілось далі допомагати військовим і цивільним, які постраждали від війни, втратили кінцівки, дуже хотілось би повернути їх до життя.

— Якою ви бачите для себе перемогу України?

— Повна капітуляція Росії, повна капітуляція Путіна. Репарації та наші війська у Кремлі. Чи це реально? Я не знаю. Перемога — це довгий шлях, і нам треба з цим змиритися.