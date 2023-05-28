Український благодійний вечір під час Каннського міжнародного кінофестивалю

Каннській міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – Ексклюзивний благодійний вечір української культури — UKRAINIAN FASHION FILMFESTIVAL — відбувся в рамках 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. На заході панував український дух. Серед понад 500 гостей були представники мерії Канн, зокрема, заступник мера Тома де Пар'єнт, представники французької та української кіноспільнот, шоу-бізнесу та діаспори.

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Благодійний захід в Каннах © RFI

Вечір розпочався з урочистого виконання гімну України співаком Владом Ситніком. Серед запрошених артистів були Камалія, гурт «Tonka» та Олег Скрипка & Pinkyband. Особливою подією була дегустація ексклюзивної колекції вин виробництва лідера гурту «Воплі Відоплясова».

Гостею вечора була молода співачка Анастасія Валаваніді з Греції, яка підтримує благодійні заходи на підтримку дітей. Ведучим заходу був Тімур Мірошниченко.

У програмі вечора було заплановано показ колекцій від відомих дизайнерів і брендів, таких як AlonaÇini, Apsara, byVel, Екатерина Чепак, VictoriaSopranoGroup, Mon Blanche, дитяча модельна агенція «StepbyStepkids».

Дефіле продемонструвало чималі досягнення українських дизайнерів, зокрема, три шедеври з колекції «Бриз з України» від визнаної майстрині Анжели Шаповалової. Серед них корсет з металевого серця та дві сукні, що символізували український прапор — одна жовта. інша синя, обидві прикрашені великими розбитими серцями, які були ручною роботою у співпраці зі скульптором Жераром Флорі. Презентацію металевого корсету виконав видатний французький актор Гі Амрам.

Показ під час благодійгоно заходу в Каннах © RFI

Гості українського вечора мали змогу познайомитись з роботами українських художнків — Оксани Левчені, Ірини Максимової, TASHAORO, Rockahbrand, Ponad, а також прикрасами від ювелірного бренду Dukachi, дизайнерськими виробами від E.P.P.S design та ремісницькими виробами від GORN Ceramics.

Також під час українського вечора збирали кошти на придбання та постачання на фронт евакуаційних машин для поранених. Збір організували благодійні фонди «Коло» та «Відчуй» і проєкт «Пташки».

Серед лотів аукціону: кільце, створене з шматка міни дизайнеркою Тетяною Чорною, комплект мерчу Збройних сил України від Олексія Рєзнікова, вино Саакашвілі, що вціліло під час обстрілів в Ірпіні, а також писанка з гільз проєкту «Крим» від Ponad. Головним лотом аукціону став прапор України, з особистим підписом президента Володимира Зеленського. В Канни його привезли Олена Кравець та Олександр Будько — військовий батальйону «Карпатська Січ». Його продали зп 50 тисяч євро.

Загалом аукціон зібрав понад сто тисяч євро.

Благодійний вечір відбувся завдяки організаціям «Association France Ukraine — Idées sans frontière Côte d'Azur», «France Ukraine — Association Idées Sans Frontières» та мерії міста Канн. Разом їм вдалося організувати подію, яка поєднала високу моду, мистецтво, культуру та благодійність.