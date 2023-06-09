Кіно під кулями: інтерв’ю з акторкою, амбасадоркою Українського культурного фонду Галиною Сулимою

ЕКСКЛЮЗИВ

Показ українського короткометражного кіно «МІСТ ФОРУМ ФІЛЬМ» відбувся 6 червня у французькому місті Нант. Шість короткометражних стрічок українських митців були представлені на заході «Сinema Sous Les Balles» (кіно під кулями. — Ред.). Про деталі презентації, створення фільмів та перспективи міжнародної співпраці в інтерв'ю RFI-Україна розповіла українська акторка, амбасадорка Українського культурного фонду та президентка кінофестивалю Галина Сулима.

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— Як відбулись покази українських стрічок? Ви задоволені?

— Після показів було багато людей, які хотіли поспілкуватись про кіно, про Україну. Тому пройшло все дуже добре. Я дуже вдячна своїм партнерам — це франко-українська асоціація «Воля» та мерії міста Нант. Показником є те, що ми домовились із нашими французькими партнерами провести наш фестиваль в повному обсязі офлайн в Одесі та Марселі. Фестиваль короткометражного кіно «МІСТ ФОРУМ ФІЛЬМ» — це міст між кінематографістами Франції та України. Можна сказати, що це молодіжний інкубатор для молодих французьких і українських кінематографістів.

Показ українського короткометражного кіно у місті Нант © Фото з особистого архіву

— Чому саме ці фільми були вибрані для показу за кордоном?

— Ми показуємо фільми-призери нашого фестивалю за 2021, 2022 роки. Ми взяли суто український сегмент нашого фестивалю.

На презентації мене запитали, чому ми назвали подію Cinéma Sous Les Balles, тобто кіно під кулями, адже це же не фільми, які зняті під час війни. Я просто сказала, що таке запитання показує, що наші французькі та європейські колеги ще мають зрозуміти, що в нас війна почалась у 2014 році. Ці всі фільми зняті під час війни, тому що ми воюємо з 2014 року. На жаль, деякі європейці вважають, що війна почалась виключно 24 лютого 2022 року.

Наприклад, фільм «Територія пустих вікон» режисерки Зої Лактіонової. Це фільм про Маріуполь. Вона сама з Маріуполя, і фільм починається абсолютно розбитим Маріуполем у 1942 році, коли фашисти знищили нанівець місто.

І коли ти бачиш ці кадри, у тебе виникає дисонанс. Ти бачиш знову розбите місто, «Азовсталь» і розумієш, що це знято до початку активної фази війни. Дивишся на кадри хроніки радянської знищеного Маріуполя і ти розумієш, що фашизм і рашизм — це абсолютно те саме. Тотожні поняття.

Показ відкривав фільм молодого, але талановитого режисера Нікона Романченка «Поза зоною». Це дуже щемлива історія мами, чий син воює і з яким вона не має зв'язку вже довго. І як вона його розшукує серед мертвих. Це фільм, який не залишає нікого байдужим.

Справа в тому, що переможців фестивалю обирало дуже кваліфіковане франко-українське журі. І після цього наші призери, молоді кінематографісти отримали певний трамплін для розвитку творчості.

— Як міжнародна публіка сприймає українські стрічки?

— Ви знаєте, вона сприймає українські стрічки так, як тепер нас, як країну взагалі сприймають. Розуміють, що ми сильні, потужні, ми талановиті.

Я мрію представити унікальну природу українського кінематографу. Треба показати, що на зміну тому кінематографу, який знають французи 70-х, 80-х, 90-х, приходять молоді українські кінематографісти, які нічим не гірші.

Вечір українського кіно у Марселі © Фото з особистого архіву

— Яку мету перед собою ставите такими показами?

— Уся наша команда хоче, щоб світ подивились на нашу державу, на нас та пройнявся всім, чим ми живемо, за що ми воюємо і що ми виборюємо. І я бачу, що це працює.

Моя ціль — це мій фронт, інформаційний фронт. І я вірю в силу мистецтва і силу кінематографу. Нам треба багато працювати для того, щоб нас розуміли та допомагали.

— Як, на вашу думку, мистецтво повинно рефлексувати під час війни?

— Зараз багато сценаріїв пишеться про війну. Я розумію, що буде ще багато фільмів про війну і це нормально, тому що світ повинен знати, із яким Мордором, із яким жахом зіткнулась Україна.

Якщо ми по-філософські до цього підійдемо, то після кожного хорошого високого твору художнього, глядачі відчувають катарсис. А в нас зараз цей катарсис — це наше життя. Бо ми очищуємося, ми оновлюємося. Ми об'єднались, ми закопали всі ці сокири суперечок між собою.

І я казала про це нашим французьким колегам, що я дуже хочу, щоб я більше не писала в соцмережах «Світла пам’ять», а лише вітала всіх з перемогою. Для цього потрібно багато праці й, зокрема, на нашому культурному фронті. Ми це розуміємо і робимо, насамперед популяризуючи українське кіно такими показами закордоном. Ми повинні зробити все, щоб не дати знищити нашу культуру.

Українська акторка Галина Сулима © Кадр з фільму «Така пізня, така тепла осінь»

— Як зміниться взагалі кіноіндустрія України після перемоги?

—Я думаю, що ми всі змінимося сильно після перемоги і кіноіндустрія зміниться також. І нам ще багато років треба буде з нашими партнерами міжнародними рятувати нашу країну та культуру.

Я думаю, що потрібен механізм, який не просто відновлюватиме культуру, а який буде займатися впровадженням новаторства і подальшою еволюцією культури. Українське кіно буде. Я в це не просто вірю, я це знаю і відчуваю. Бо ми в усьому дуже сильні і дуже талановиті!