Врятувати Херсонщину: у Варшаві організували збір гуманітарної допомоги

затоплений південь

Варшава, Польща – Польська влада відправила до України 10 цистерн, 10 мотопомп та протипаводковий модуль з двома човнами. Уся ця техніка поїхала на Херсонщину, де буде допомагати боротись із наслідками підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Тим часом у Варшаві українські волонтери організували збір гуманітарної допомоги для постраждалих людей на Херсонщині.

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Польські цистерни їдуть на Херсонщину © ДСНС

Ці мотопомпи з Польщі допомагатимуть боротись із наслідками підриву Каховської ГЕС © ДСНС

Фестиваль борщу: кожен злотий — жителям Херсонщини

Український борщ у Варшаві © RFI

Кожен фестиваль борщу у Польщі — благодійний. Традиційно всі отримані кошти йшли на допомогу Збройним силам України. Але не цього разу. Кожен злотий, зібраний на 8-му фестивалю борщу, буде перерахований на допомогу херсонцям.

Люди стояли в довжелезній черзі, аби придбати благодійний борщ © RFI

— До цього фестивалю всі отримані кошти ми витрачали на купівлю засобів тактичної медицини для наших військових. У зв'язку з останньою трагедією, підривом дамби у Новій Каховці, всі зібрані кошти підуть на допомогу Херсону і Херсонщині. Ми маємо там партнерів, маємо зв'язок з Управлінням ДСНС у Херсонській області — ми маємо багато запитів, які завдяки зібраним коштам і реалізуємо, — розповіла менеджерка проєктів Фундації Gremi Personal Світлана Хачатрян.

Волонтери розливають український борщ © RFI

Гроші від кожної тарілки борщу підуть на допомогу Херсонщині © RFI

Одна тарілка борщу коштувала 10 злотих (приблизно 90 гривень). Однак люди залишали у рази більше. Загалом же для фестивалю борщу приготували приблизно 600 літрів цієї української страви.

— У попередні рази вдавалось лише на борщі зібрати до 5 тисяч злотих (близько 45 тисяч гривень). Звісно, найбільше вдається заробити на мерчі (брендована продукція — ред.). Але борщ — як магніт, це візитівка України. Я коли його їм, я ніби вдома з мамою, з бабусею. Люди кажуть, що для них це можливість побувати в Україні в Польщі, — наголосила Світлана Хачатрян.

Найбільше коштів вдається вилучити з продажу брендованих товарів © RFI

Привезли на фестиваль борщу й військові артефакти із зони бойових дій. Їх волонтерам подарували українські військові.

Воєнні артефакти © RFI

— Тут є тубус від протиракетного комплексу NLAW, переданого військовими із запорізького напрямку. Маємо також гільзи із Миколаївщини та Херсонщини. Це те, що боронило нашу землю. І на цих трофеях — фотографуванні з ними — на попередніх семи фестивалях ми зібрали близько 10000 злотих (майже 90 тисяч гривень), — додала Світлана Хачатрян.

Тубус від NLAW © RFI

Влаштували у рамках фестивалю борщу і виставку-продаж речей, зроблених дітьми на Дніпропетровщині.

Учні з Кривого рогу власноруч робили речі для фестивалю борщу © RFI

Лялька-оберіг, зроблена руками дітей © RFI

Шкарпетки, зв'язані українськими дітьми © RFI

А на самому фестивалі борщу маленькі відвідувачі розписували українські прапори, які незабаром поїдуть до військових ЗСУ.

Дівчинка розписує прапор © RFI

Один із підписів на прапорі © RFI

Годинні черги задля допомоги херсонцям

Тим часом в іншій частині Варшави у неділю відбувався збір гуманітарної допомоги для жителів затопленої росіянами Херсонщини.

У цих пакунках зібраний одяг для постраждалих жителів Херсонщини © RFI

Організували його активісти громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава». Задовго до відкриття складу, де волонтери збирали найнеобхідніші речі, вишикувалась довжелезна черга із охочих допомогти жителям Херсонщини.

— Організувались люди не тільки з Варшави. Тут була дівчина, яка привезла три буси з Кельце, що за 180 кілометрів від польської столиці. Люди приїжджали з містечок за 100 і 200 кілометрів від Варшави і везли допомогу. Українці завжди вміють організовуватись і скооперуватись у складних ситуаціях, — розповіла Марта Миронович, волонтерка «Євромайдану-Варшава».

Гора корму для тварин на затоплених землях © RFI

Клітки для тварин, які поїдуть на затоплену Херсонщину © RFI

Зібраних речей так багато, що волонтери зміни свої плани: автобуси, якими мали все везти до України, вирішили замінити на фуру.

— Найбільше принесли одягу, далі йдуть засоби гігієни, речі для тварин — корм, нашийники, клітки. Люди купляли все нове. Не було такого, що приносили непотріб — лише тому, що їм уже не треба. Дуже багато приносили таблеток для дезінфекції води, ліки. Тобто всі потрібні речі для того, щоб забезпечити на Херсонщині тих людей, які втратили все. Люди навіть ролики принесли. Українці вкотре довели у першу чергу світу, а потім собі, що неможливо перемогти націю, яка гуртується за першої необхідності. Сьогодні біда в Херсоні, ми всі з вами херсонці. Ми допомагаємо, як можемо, і стільки, скільки потрібно, — наголосила Марта Миронович.

Зубні пасти для постраждалих © RFI

Дитячі візочки для дітей, яких евакуйовують з затопленої Херсонщини © RFI

Засоби гігієни для дітей © RFI

Приносили допомогу не лише українці, але й багато поляків. У свій вихідний вони стояли у черзі, аби передати речі на затоплені Росією українські землі.

Люди не припиняли приносити гуманітарну допомогу © RFI

Збір гуманітарної допомоги у Варшаві © RFI