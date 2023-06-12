«Код свободи»: у Варшаві мисткиня заклеювала перехожим рот та зав'язувала очі

мовчання росіян

Варшава, Польща – Свій перформанс українська художниця Галина Дудар приурочила до дня Росії, який відзначається 12 червня. І стосується він свободи слова, якої не існує у країні-агресорці. А є виключно сліпа віра пропагандистським російським медіа. Як це жити із заплющеними очима та закритим ротом?

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Художниця Галина Дудар влаштувала перфоманс «Код свободи» у центрі Варшави © RFI

Центр Варшави. Вечір понеділка. Біля Палацу культури та науки лунають голоси Путіна, Скабєєвої, Соловйова. Звуки російської пропаганди — частина перфомансу «Код свободи».

Палац культури і науки у Варшаві був збудований за радянською ініціативою, був «даром дружби народів СРСР братерському народу Польщі». © RFI

Художниця Галина Дудар чорними стрічками зав'язує очі перехожим.

Прості перехожі погоджуються, щоб їм зав'язали очі © RFI

А білими — вуста.

У рамках мистецької акції людям заклеювали рот © RFI

Не маючи можливості бачити та розмовляти, перехожі були змушені стояти та слухати пропагандистські виступи рупорів Кремля — на мить вони опинились на місці тих громадян РФ та інших країн, які сліпо і мовчки ковтають російський інформаційний шлак.

00:26 Учасник перфомансу © RFI

Учасники перфомансу слухають промови російських пропагандистів © RFI

— Я не уявляю, як так можна жити насправді. Як можна не мати своєї власної думки, чогось раціонального у своїй голові? Але це не тільки вплив пропаганди, тут ще позиція «поки мене це не торкається, я нічого з цим не роблю». Я бачила тут у Варшаві росіян, вони у цьому однакові — я за мир. І вони нічого не роблять, щоб щось змінити, переконати своїх рідних, ні, вони цього не торкаються, — розповіла учасниця перфомансу Влада з Харкова.

Владі зав'язали очі — саме так, за задумом перфомансу, росіяни закривають очі на те, що відбувається в Україні © RFI

— Знати правду і мовчати? Це їхній свідомий вибір. У мене є знайомі з Росії, вони внутрішньо із цим погоджуються — із замовчуванням правди, — поділилась своїм досвідом Вікторія із Києва, яка приєдналась до мистецької акції у центрі Варшави.

Вікторії заклеїли рот — символ мовчазності усіх тих, хто підтримує дії Путіна © RFI

Галина Дудар, організаторка перформансу, — українська художниця зі Львова. У Польщі бере участь в Кризових Резиденціях. Це проєкт для українських митців, який організували Інститут імені Адама Міцкевича, Центр сучасного мистецтва «Уяздовський замок», Національна художня галерея «Захента» та Центр польської скульптури в Оронську.

Мисткиня Галина Дудар © RFI

— Чому перформанс відбувся саме 12 червня і саме у Варшаві біля Палацу науки та культури?

— Місце події та день не було обрано випадково. Сталінська висотка була подарована Варшаві Радянським союзом. Також нам відомо, що Сталін є кумиром теперішнього російського президента. І коли ж зробити цей перформанс, як не у день Росії.

Свобода слова стало ключовою темою перфомансу Галини Дудар © RFI

— Що саме ви хочете донести своїм перформансом? Яка його глибинна ідея?

— Війна проти України триває вже другий рік. Російські пропагандистські ЗМІ не припиняють дивувати своєю абсурдністю. Натомість в РФ люди не хочуть слухати правду і мовчать. Перформанс полягав у тому, щоб за допомогою художніх засобів та знаків показати проблеми сьогодення сусідньої держави, політика якої впливає на українське суспільство.

Жертви пропаганди не мають віку © RFI

Частина перфомансу © RFI

— На кого розрахований цей перформанс?

— На всіх перехожих, хто у мить мистецької акції перебував поруч із Палацом культури та науки. Він не спрямований конкретно на поляків, росіян, які перебувають у Варшаві, чи українців, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у Польщі. В умовах глобалізації дуже примітивно оцінювати усе, що відбувається, виключно за національною ознакою, коли мова йде про свободу слова в авторитарному суспільстві. Тому мій перформанс розрахований на всіх — для місцевих, для українців та росіян. Кожен зробить висновки особисто для себе. Росія — це лише приклад того, до чого призводить псевдодемократія та бажання закрити очі на проблеми.

Закриті роти та зав'язані очі — елементи перфомансу © RFI