«Код свободи»: у Варшаві мисткиня заклеювала перехожим рот та зав'язувала очі
Варшава, Польща – Свій перформанс українська художниця Галина Дудар приурочила до дня Росії, який відзначається 12 червня. І стосується він свободи слова, якої не існує у країні-агресорці. А є виключно сліпа віра пропагандистським російським медіа. Як це жити із заплющеними очима та закритим ротом?
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Центр Варшави. Вечір понеділка. Біля Палацу культури та науки лунають голоси Путіна, Скабєєвої, Соловйова. Звуки російської пропаганди — частина перфомансу «Код свободи».
Художниця Галина Дудар чорними стрічками зав'язує очі перехожим.
А білими — вуста.
Не маючи можливості бачити та розмовляти, перехожі були змушені стояти та слухати пропагандистські виступи рупорів Кремля — на мить вони опинились на місці тих громадян РФ та інших країн, які сліпо і мовчки ковтають російський інформаційний шлак.
— Я не уявляю, як так можна жити насправді. Як можна не мати своєї власної думки, чогось раціонального у своїй голові? Але це не тільки вплив пропаганди, тут ще позиція «поки мене це не торкається, я нічого з цим не роблю». Я бачила тут у Варшаві росіян, вони у цьому однакові — я за мир. І вони нічого не роблять, щоб щось змінити, переконати своїх рідних, ні, вони цього не торкаються, — розповіла учасниця перфомансу Влада з Харкова.
— Знати правду і мовчати? Це їхній свідомий вибір. У мене є знайомі з Росії, вони внутрішньо із цим погоджуються — із замовчуванням правди, — поділилась своїм досвідом Вікторія із Києва, яка приєдналась до мистецької акції у центрі Варшави.
Галина Дудар, організаторка перформансу, — українська художниця зі Львова. У Польщі бере участь в Кризових Резиденціях. Це проєкт для українських митців, який організували Інститут імені Адама Міцкевича, Центр сучасного мистецтва «Уяздовський замок», Національна художня галерея «Захента» та Центр польської скульптури в Оронську.
— Чому перформанс відбувся саме 12 червня і саме у Варшаві біля Палацу науки та культури?
— Місце події та день не було обрано випадково. Сталінська висотка була подарована Варшаві Радянським союзом. Також нам відомо, що Сталін є кумиром теперішнього російського президента. І коли ж зробити цей перформанс, як не у день Росії.
— Що саме ви хочете донести своїм перформансом? Яка його глибинна ідея?
— Війна проти України триває вже другий рік. Російські пропагандистські ЗМІ не припиняють дивувати своєю абсурдністю. Натомість в РФ люди не хочуть слухати правду і мовчать. Перформанс полягав у тому, щоб за допомогою художніх засобів та знаків показати проблеми сьогодення сусідньої держави, політика якої впливає на українське суспільство.
— На кого розрахований цей перформанс?
— На всіх перехожих, хто у мить мистецької акції перебував поруч із Палацом культури та науки. Він не спрямований конкретно на поляків, росіян, які перебувають у Варшаві, чи українців, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у Польщі. В умовах глобалізації дуже примітивно оцінювати усе, що відбувається, виключно за національною ознакою, коли мова йде про свободу слова в авторитарному суспільстві. Тому мій перформанс розрахований на всіх — для місцевих, для українців та росіян. Кожен зробить висновки особисто для себе. Росія — це лише приклад того, до чого призводить псевдодемократія та бажання закрити очі на проблеми.