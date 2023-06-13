що з настроями поляків?

Втрачають ентузіазм: чому змінюється ставлення поляків до українців?

Варшава, Польща – Багато вимагають. Так поляки пояснюють, чому зменшується їхня готовність допомагати переселенцям з України. Соціологи у Польщі провели нове дослідження, аби з'ясувати настрої серед польських громадян. 

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Як змінилось ставлення поляків до українців
Як змінилось ставлення поляків до українців © Уніан
Автор тексту: Наталія Ряба
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Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям. Єдине виключення — освіта. Такі дані соцдослідження, проведеного Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві наприкінці травня – на початку червня. Попереднє подібне опитування було проведене у січні 2023 року. 

Притулок для українських переселенців
Притулок для українських переселенців © AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Протягом 5 місяців на 20% зменшилась кількість тих, хто певен, що Польща має допомагати українцям. Так само все менше людей рішуче підтримують надання допомоги біженцям. 

Рівень підтримки допомоги українцям падає серед поляків
Рівень підтримки допомоги українцям падає серед поляків © RFI

«Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче, як рік тому чи навіть на початку цього», —  розповідає Роберт Станішевський, керівник проєкту. 

У поляків зменшується бажання допомагати українцям, згідно з останніми соцдослідженнями
У поляків зменшується бажання допомагати українцям, згідно з останніми соцдослідженнями © RFI

Він додав, що зросла кількість респондентів, які виступають проти рівного доступу до пільг, доступних полякам і від початку великої війни українцям. Зокрема йдеться про допомогу з догляду за дитиною. 

Більше половини поляків проти рівного доступу до соціальних пільг
Більше половини поляків проти рівного доступу до соціальних пільг © RFI

Соціологи заявляють, що основною причиною зниження рівня підтримки серед поляків є «вимогливою ставлення» з боку українців. Роберт Станішевський пояснює: «Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно"». Також 14,5% опитаних вказали, що «українці мають більше прав, ніж поляки». А 70% поляків хочуть, щоб українці повернулися до себе додому після закінчення війни, – у січні 2023 року таких людей було 53%.

В опитуванні Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві взяли участь 584 особи віком 16-65 років.

Альтернативний погляд 

Тим часом інша соціологічна інституція у Польщі провела своє дослідження. І там відповіді поляків суттєво відрізняються. 

Українські біженці стоять у черзі за допомогою
Українські біженці стоять у черзі за допомогою © RFI

Ключове питання, яке ставили респондентам, звучало так: «Чи потрібно надалі допомагати українцям?». І 65% опитаних поляків відповіли ствердно. Це дослідження 30 та 31 травня провів центр Pollster. Усього у ньому взяли участь 1006 дорослих поляків.

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