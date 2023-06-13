Втрачають ентузіазм: чому змінюється ставлення поляків до українців?

що з настроями поляків?

Варшава, Польща – Багато вимагають. Так поляки пояснюють, чому зменшується їхня готовність допомагати переселенцям з України. Соціологи у Польщі провели нове дослідження, аби з'ясувати настрої серед польських громадян.

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Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям. Єдине виключення — освіта. Такі дані соцдослідження, проведеного Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві наприкінці травня – на початку червня. Попереднє подібне опитування було проведене у січні 2023 року.

Притулок для українських переселенців © AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Протягом 5 місяців на 20% зменшилась кількість тих, хто певен, що Польща має допомагати українцям. Так само все менше людей рішуче підтримують надання допомоги біженцям.

Рівень підтримки допомоги українцям падає серед поляків © RFI

«Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче, як рік тому чи навіть на початку цього», — розповідає Роберт Станішевський, керівник проєкту.

У поляків зменшується бажання допомагати українцям, згідно з останніми соцдослідженнями © RFI

Він додав, що зросла кількість респондентів, які виступають проти рівного доступу до пільг, доступних полякам і від початку великої війни українцям. Зокрема йдеться про допомогу з догляду за дитиною.

Більше половини поляків проти рівного доступу до соціальних пільг © RFI

Соціологи заявляють, що основною причиною зниження рівня підтримки серед поляків є «вимогливою ставлення» з боку українців. Роберт Станішевський пояснює: «Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно"». Також 14,5% опитаних вказали, що «українці мають більше прав, ніж поляки». А 70% поляків хочуть, щоб українці повернулися до себе додому після закінчення війни, – у січні 2023 року таких людей було 53%.

В опитуванні Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві взяли участь 584 особи віком 16-65 років.

Альтернативний погляд

Тим часом інша соціологічна інституція у Польщі провела своє дослідження. І там відповіді поляків суттєво відрізняються.

Українські біженці стоять у черзі за допомогою © RFI

Ключове питання, яке ставили респондентам, звучало так: «Чи потрібно надалі допомагати українцям?». І 65% опитаних поляків відповіли ствердно. Це дослідження 30 та 31 травня провів центр Pollster. Усього у ньому взяли участь 1006 дорослих поляків.