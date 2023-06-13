Легальне перебування українців у Польщі продовжено

цілком законно

Варшава, Польща – Громадяни України зможуть законно перебувати на території сусідньої країни до 4 березня 2024 року. Відповідні зміни до спецзакону про допомогу українцям були опубліковані в офіційному польському виданні Dziennik Ustaw.

Українці можуть легально перебувати у Польщі до 4 березня 2024 року

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Хто легально може перебувати до 4 березня 2024 року?

Правки до спецзакону про допомогу українцям були підписані польським президентом Анджеєм Дудою 29 травня. 12 червня — після публікації на ресурсі Dziennik Ustaw — вони набули чинності. До цього українці могли перебувати у Польщі до 24 серпня 2023 року. Для кого подовжили на 7 місяців легальне перебування:

Українські діти-переселенці. Березень 2022 року © Польське радіо

🔻для громадян України, які на територію Польща легально приїхали в період з 24 лютого 2022 року та заявили про свій намір залишитися на території країни;

🔻 для дитини, яка народилась на території Польщі після 24 лютого 2022 року;

🔻для громадян України, які мають Карту поляка й легально прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, та їхніх найближчих членів родини.

Польська прикордонниця © Straż graniczna

Для тих українців, які мають візи чи карти побиту, термін дії їхніх документів автоматично подовжується.

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Хто може залишатись до 31 серпня 2024 року?

Деяким категоріям українських переселенців ще на кілька місяців подовжили офіційне перебування на території Польщі. Відтак вони можуть жити тут не до 4 березня, а до 31 серпня наступного року. Такі зміни стосуються:

🔻діти, які на 4 березня 2024 року відвідують дошкільний навчальний заклад у Польщі, а також їхні опікуни;

🔻 діти, які здобувають шкільну чи іншу освіту – у польських або українських школах, зокрема дистанційно, а також їхні опікуни;

🔻діти з України, які не пізніше 2022-2023 навчального року розпочали навчання в гімназії, ліцеї або школі для дорослих (поліцеальних закладах), а також їхні опікуни.

Українські переселенці у Польщі © Profimedia Images

Є виключення — для українських дітей, які складають іспит на атестат зрілості — «матуру». Їм дозволено ще довше бути у Польщі — до 30 вересня 2024 року.

Українські переселенці можуть залишатись у Польщі до 2024 року © RFI