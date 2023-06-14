«Біля витоків сакрального образу»: у Луврі покажуть унікальні ікони з музею Ханенків

Українські скарби в Луврі

Париж, Франція – 14 червня у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу відкрилась виставка ікон із київського Музею Ханенків. Експозиція триватиме до 6 листопада. У Луврі виставили чотири візантійські ікони, датовані VI–VII століттями: «Святі Сергій і Вакх», «Святий Іоанн Хреститель», «Богородиця з Дитям» і «Святі Платон та Гликерія», а також мікромозаїку Святого Миколая кінця XIII століття. Це перший український проєкт Лувра за останнє десятиліття.

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Секретна операція

Від початку повномасштабного російського вторгнення Лувр шукав способи підтримати колег-музейників в Україні. Торік, після 10 жовтня, коли російська ракета упала в середмісті Києва за кілька метрів від Музею Ханенків, перемови про спільний українсько-французький проєкт пришвидшились. Організовував перевезення унікальних ікон Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH).

У грудні 2022 року Лувр та Музей Ханенків почали готувати до перевезення частини колекції. У лютому 2023 Київ відвідали міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак, президентка Лувра Лоранс де Кар, директор Альянсу (ALIPH) Валері Фрелан — тоді були узгоджені всі деталі операції.

Зустріч в Києві міністерки культури Франції Ріми Абдул-Малак, президентки-директорки музею Лувра Лоранс де Кар, директора ALIPH Валері Фрелан та керівництва Музею Ханенків © Музей Ханенків

За підтримки Альянсу в умовах повної серкетності в супроводі військових через Польщу та Німеччину їх доправили у Францію. Цінний вантаж прибув у Париж 15 травня.

Ікони, яким півтори тисячі років

Експозиція «Біля витоків сакрального образу» — п'ять унікальних реліквій із Музею Ханенків, які є першими зразками світового іконопису.

Святий Іоанн Хреститель © Музей Ханенків

Богородиця з Дитям © Музей Ханенків

Чотири ікони виконані в давній техніці енкаустиці — малювання воском по дереву. Вони датовані VI–VII століттям. До Києва їх свого часу привезли з монастиря Святої Катерини на Сінаї. А от де вони були написані, визначити й досі складно. Фахівці прспукають, це могло бути в Єгипті, Сирії чи Константинополі.

Святі Сергій та Вакх, ікона VI - VII ст. © Музей Ханенків

Святі Платон і Гликерія, ікона VI - VII ст. © Музей Ханенків

П'ятий зразок — константинопольська мікромозаїка кінця XIII — початку XIV століть, на якій зображено Святого Миколая.

Константинопольська ікона Святого Миколая в мікромозаїці кінця XIII – початку XIV століть © Музей Ханенків

Ще дві грецькі ікони, дев’ять західноєвропейських образів і полотен із релігійними сюжетами, датовані XVI століттям, тимчасово розмістять у запасниках Лувра.

В українському Міністерстві культури запевняють: уся колекція, щойно стане безпечно, повернеться до Києва.

Відкриття виставки «Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків» в Луврі. Париж, 13 червня 2023 © RFI

Виставка ікон з колекції Музею Ханенків стане першим досвідом міжнародної співпраці для відділу «Мистецтво Візантії та християнство на Сході», офіційно Лувр планує його відкрити в 2027 році. Доти проводитимуть масштабне дослідження візантійської спадщини.

Після завершення виставки всі експонати з київського музею вивчатимуть у лабораторіях Національного центру досліджень та реставрації музеїв Франції.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків — один із найбільш значущих в Україні. Його фонди налічують близько 25 тисяч творів античного, візантійського, європейського та азійського мистецтв. Колекцію почало збирати подружжя українських підприємців та філантропів — Богдан та Варвара Ханенки. Свої перші придбання вони зробили під час весільної подорожі до Італії 1874 року. Чотири ікони з монастиря Святої Катерини, які виставлені в Луврі, до Києва привіз настоятель Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрит Порфирій Успенський. За його заповітом 1885 року твори успадкував Церковно-археологічний музей Київської духовної академії. До Музею Ханенків ікони передали 1941 року з так званого антирелігійного музею. У ньому радянська влада збирала всі твори і предмети на релігійну тематику. .