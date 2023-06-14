ОСВІТНЄ ПИТАННЯ

Повернення додому: як зараховуватимуть до шкіл в Україні дітей, які вчилися за кордоном?

Зараз десятки тисяч українських дітей відвідують заклади освіти за кордоном. Проте багато хто вже повертається до України і повертатиметься й надалі. Як у такому разі дітей зараховуватимуть до шкіл удома? Це питання хвилює батьків та освітян уже не перший місяць. І от Міністерство освіти науки України розробило відповідні методичні рекомендації. 

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Як система освіти готується до повернення з-за кордону українських школярів?
Як система освіти готується до повернення з-за кордону українських школярів? © AP / Ian Walton
Автор тексту: Олена Дячук
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Здебільшого українські діти, які зараз тимчасово перебувають за кордоном, там школу і відвідують. Комусь вдається тягнути дві програми одночасно — українську та місцеву. Хтось переходить на сімейну або індивідуальну форму опанування знань, а хтось навчається лише за кордоном. 

МОН підготувало для батьків та освітян перелік рекомендацій. Вони мають спростити зарахування до шкіл дітей, коли ті повернуться до України, а також визнання їхніх навчальних здобутків. 

Зарахування до школи

Якщо документи не забирали, то дитина просто навчається в тому закладі освіти, що й до повномасштабного вторгнення. Звісно, якщо родина приїжджає до рідного міста. В іншому разі доведеться подавати заяву про зарахування. Це може зробити один із батьків, опікун або законний представник дитини. Подати заяву можна особисто, електронною поштою чи будь-яким іншим доступним способом. 

Частина школярів не може повернутися до своїх шкіл, оскільки їх зруйновано або сильно пошкоджено
Частина школярів не може повернутися до своїх шкіл, оскільки їх зруйновано або сильно пошкоджено © saveschools.in.ua

У МОН наголошують, що школи не можуть відмовити в зарахуванні дітей. 

Валерія разом із дочкою збирається повертатися з Польщі до України. Проте не до рідного Харкова, який і досі занадто небезпечний, а до Києва:

— Я вже зв’язалася зі школою, куди хотіла б віддати дочку, проте мені відповіли, що місць немає. Поки порадили звернутися до департаменту освіти Києва: вони мають запропонувати якісь варіанти. Але чи буде ця школа поруч із домом? І які там учителі? Я читала наказ МОН і знаю, що школа не може відмовитися зарахувати дитину, але ж відмовляє.

Валерія також розповіла, що думала над тим, аби дочка продовжила навчання онлайн у рідній харківській школі. Але директорка не змогла точно сказати, чи буде такий формат наступного року, та й дитина неабияк утомилася від дистанційки.

У департаменті освіти Києва раніше казали, що жодна дитина не залишиться «на вулиці» — усіх так чи інакше зарахують до шкіл. І навіть якщо місць дійсно не буде, в окремих випадках підуть назустріч. 

МОН розробило процедуру зарахування дітей, які навчалися в закордонних школах, до українських закладів освіти
МОН розробило процедуру зарахування дітей, які навчалися в закордонних школах, до українських закладів освіти © RFI

Як зараховуватимуть результати навчання? 

Міністерство освіти рекомендує враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл. Для цього батьки учнів мають взяти у закладі освіти довідку, де мають бути зазначені: 

  • дані про період навчання;
  • перелік предметів;
  • результати оцінювання;
  • система оцінювання;
  • особисті дані учня.

Це дуже важливо, бо тоді оцінки за тими предметами, що є в українській програмі, просто переведуть у 12-бальну шкалу та врахують.

Трохи складніше з тими предметами, які не вивчалися в закордонній школі, зокрема йдеться про українську мову, літературу та історію України. З цих предметів доведеться скласти річне оцінювання — зробити це можна під час канікул як очно, так і дистанційно. Але це означає, що навчальну програму учні мають опановувати фактично самостійно. 

Якщо довідки із закордонного закладу освіти немає, то до початку нового навчального потрібно скласти річне оцінювання з усіх предметів. Якщо дитина успішно його пройде, її переведуть до наступного класу. Якщо ж ні — її зарахують до того самого класу, де вона навчалася до початку повномасштабного вторгнення. Та навіть коли довідка є, не все так просто. 

Ця довідка зберігатиметься в особовій справі учня
Ця довідка зберігатиметься в особовій справі учня © RFI

Ольга разом із сином дев’ятикласником наразі перебуває в Німеччині та збирається додому. Довідку про результати навчання для них уже готують, проте вся інформація там німецькою мовою. Ольга розповідає:

— Директор школи попросила подбати про переклад. Інакше довідку не приймуть. Усе б нічого, але вона хоче переклад із апостилем, ще й завірений нотаріально. Я навіть не розумію, де саме мені це робити: тут, у Німеччині, чи в Україні? І все це станеться в чималу копійчину. 

Окремий нюанс — інтегровані предмети, які нерідко зустрічаються в закордонних освітніх програмах. Наприклад, предмет science охоплює фізику, хімію та біологію тощо. Такі предмети теж можуть зарахувати, але тільки, якщо в довідці буде наведено перелік тем, які вивчалися. Якщо ж ні, то школяреві доведеться складати оцінювання ще й із цих предметів. 

— Я не розумію, навіщо такі складнощі? — скаржиться Ольга. — Коли ми приїхали до Німеччини, від нас нічого не вимагали, ніяких табелів та оцінок, ніяких іспитів. Просто зарахували до школи. А з поверненням в Україну починаються проблеми. Вони хочуть, аби ми повернулися, чи ні?

Пояснили у МОН і процедуру переведення учнів до наступного класу. Як зазначається, якщо дитина продовжувала дистанційне навчання в українській школі, то процедура стандартна та жодних додаткових дій від батьків ні потрібно. Так само, якщо дитина вчилася в «Міжнародній українській школі» або закладі-партнері, а також за сімейною формою навчання або на екстернаті в будь-якій школі. 

У решті випадків мають дотримуватися рекомендованої МОН процедури зарахування навчальних результатів. 

Як оцінюватиуть?

Семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 та 10 класів проводитимуть як за 12-бальною шкалою, так і за 2-бальною шкалою (тобто «склав/не склав») за умови: 

  • відсутності задокументованих результатів оцінювання (з об'єктивних причин);
  • пропуску більше ніж 50% уроків за тим чи іншим предметом;
  • поєднання навчання в закордонній школі та школі України з будь-яких форм навчань;
  • під час оцінювання додаткових предметів, спецкурсів та факультативів.
Батьки сподіваються, що МОН усе ж врахує всі нюанси та владнає ситуацію остаточно
Батьки сподіваються, що МОН усе ж врахує всі нюанси та владнає ситуацію остаточно © REUTERS/Louiza Vradi

Річне оцінювання можна провести на початку навчального року, зокрема онлайн. В окремих випадках — упродовж першого навчального семестру.

Якщо дитина здобула базову чи повну середню освіту за кордоном й отримала відповідне свідоцтво в тамтешній школі, то ці документи визнають в Україні згідно з затвердженим законом порядком. 

Але якщо дитина весь час навчалася дистанційно в українській школі або за кордоном, але в ліцензованому МОН закладі, то вона отримує освітні документи державного зразка. 

Надані МОН рекомендації неідеальні, проте наразі це робоче рішення. До того ж у відомстві покликаються на автономію закладів освіти, яка дозволяє їм розробляти та ухвалювати всі процедури через педагогічну раду. 

Наразі головне, що діти шкільного віку з батьками все-таки повертаються та попри все хочуть навчатися саме в Україні.

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