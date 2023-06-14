Повернення додому: як зараховуватимуть до шкіл в Україні дітей, які вчилися за кордоном?

ОСВІТНЄ ПИТАННЯ

Зараз десятки тисяч українських дітей відвідують заклади освіти за кордоном. Проте багато хто вже повертається до України і повертатиметься й надалі. Як у такому разі дітей зараховуватимуть до шкіл удома? Це питання хвилює батьків та освітян уже не перший місяць. І от Міністерство освіти науки України розробило відповідні методичні рекомендації.

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Здебільшого українські діти, які зараз тимчасово перебувають за кордоном, там школу і відвідують. Комусь вдається тягнути дві програми одночасно — українську та місцеву. Хтось переходить на сімейну або індивідуальну форму опанування знань, а хтось навчається лише за кордоном.

МОН підготувало для батьків та освітян перелік рекомендацій. Вони мають спростити зарахування до шкіл дітей, коли ті повернуться до України, а також визнання їхніх навчальних здобутків.

Зарахування до школи

Якщо документи не забирали, то дитина просто навчається в тому закладі освіти, що й до повномасштабного вторгнення. Звісно, якщо родина приїжджає до рідного міста. В іншому разі доведеться подавати заяву про зарахування. Це може зробити один із батьків, опікун або законний представник дитини. Подати заяву можна особисто, електронною поштою чи будь-яким іншим доступним способом.

Частина школярів не може повернутися до своїх шкіл, оскільки їх зруйновано або сильно пошкоджено © saveschools.in.ua

У МОН наголошують, що школи не можуть відмовити в зарахуванні дітей.

Валерія разом із дочкою збирається повертатися з Польщі до України. Проте не до рідного Харкова, який і досі занадто небезпечний, а до Києва:

— Я вже зв’язалася зі школою, куди хотіла б віддати дочку, проте мені відповіли, що місць немає. Поки порадили звернутися до департаменту освіти Києва: вони мають запропонувати якісь варіанти. Але чи буде ця школа поруч із домом? І які там учителі? Я читала наказ МОН і знаю, що школа не може відмовитися зарахувати дитину, але ж відмовляє.

Валерія також розповіла, що думала над тим, аби дочка продовжила навчання онлайн у рідній харківській школі. Але директорка не змогла точно сказати, чи буде такий формат наступного року, та й дитина неабияк утомилася від дистанційки.

У департаменті освіти Києва раніше казали, що жодна дитина не залишиться «на вулиці» — усіх так чи інакше зарахують до шкіл. І навіть якщо місць дійсно не буде, в окремих випадках підуть назустріч.

МОН розробило процедуру зарахування дітей, які навчалися в закордонних школах, до українських закладів освіти © RFI

Як зараховуватимуть результати навчання?

Міністерство освіти рекомендує враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл. Для цього батьки учнів мають взяти у закладі освіти довідку, де мають бути зазначені:

дані про період навчання;

перелік предметів;

результати оцінювання;

система оцінювання;

особисті дані учня.

Це дуже важливо, бо тоді оцінки за тими предметами, що є в українській програмі, просто переведуть у 12-бальну шкалу та врахують.

Трохи складніше з тими предметами, які не вивчалися в закордонній школі, зокрема йдеться про українську мову, літературу та історію України. З цих предметів доведеться скласти річне оцінювання — зробити це можна під час канікул як очно, так і дистанційно. Але це означає, що навчальну програму учні мають опановувати фактично самостійно.

Якщо довідки із закордонного закладу освіти немає, то до початку нового навчального потрібно скласти річне оцінювання з усіх предметів. Якщо дитина успішно його пройде, її переведуть до наступного класу. Якщо ж ні — її зарахують до того самого класу, де вона навчалася до початку повномасштабного вторгнення. Та навіть коли довідка є, не все так просто.

Ця довідка зберігатиметься в особовій справі учня © RFI

Ольга разом із сином дев’ятикласником наразі перебуває в Німеччині та збирається додому. Довідку про результати навчання для них уже готують, проте вся інформація там німецькою мовою. Ольга розповідає:

— Директор школи попросила подбати про переклад. Інакше довідку не приймуть. Усе б нічого, але вона хоче переклад із апостилем, ще й завірений нотаріально. Я навіть не розумію, де саме мені це робити: тут, у Німеччині, чи в Україні? І все це станеться в чималу копійчину.

Окремий нюанс — інтегровані предмети, які нерідко зустрічаються в закордонних освітніх програмах. Наприклад, предмет science охоплює фізику, хімію та біологію тощо. Такі предмети теж можуть зарахувати, але тільки, якщо в довідці буде наведено перелік тем, які вивчалися. Якщо ж ні, то школяреві доведеться складати оцінювання ще й із цих предметів.

— Я не розумію, навіщо такі складнощі? — скаржиться Ольга. — Коли ми приїхали до Німеччини, від нас нічого не вимагали, ніяких табелів та оцінок, ніяких іспитів. Просто зарахували до школи. А з поверненням в Україну починаються проблеми. Вони хочуть, аби ми повернулися, чи ні?

Пояснили у МОН і процедуру переведення учнів до наступного класу. Як зазначається, якщо дитина продовжувала дистанційне навчання в українській школі, то процедура стандартна та жодних додаткових дій від батьків ні потрібно. Так само, якщо дитина вчилася в «Міжнародній українській школі» або закладі-партнері, а також за сімейною формою навчання або на екстернаті в будь-якій школі.

У решті випадків мають дотримуватися рекомендованої МОН процедури зарахування навчальних результатів.

Як оцінюватиуть?

Семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 та 10 класів проводитимуть як за 12-бальною шкалою, так і за 2-бальною шкалою (тобто «склав/не склав») за умови:

відсутності задокументованих результатів оцінювання (з об'єктивних причин);

пропуску більше ніж 50% уроків за тим чи іншим предметом;

поєднання навчання в закордонній школі та школі України з будь-яких форм навчань;

під час оцінювання додаткових предметів, спецкурсів та факультативів.

Батьки сподіваються, що МОН усе ж врахує всі нюанси та владнає ситуацію остаточно © REUTERS/Louiza Vradi

Річне оцінювання можна провести на початку навчального року, зокрема онлайн. В окремих випадках — упродовж першого навчального семестру.

Якщо дитина здобула базову чи повну середню освіту за кордоном й отримала відповідне свідоцтво в тамтешній школі, то ці документи визнають в Україні згідно з затвердженим законом порядком.

Але якщо дитина весь час навчалася дистанційно в українській школі або за кордоном, але в ліцензованому МОН закладі, то вона отримує освітні документи державного зразка.

Надані МОН рекомендації неідеальні, проте наразі це робоче рішення. До того ж у відомстві покликаються на автономію закладів освіти, яка дозволяє їм розробляти та ухвалювати всі процедури через педагогічну раду.

Наразі головне, що діти шкільного віку з батьками все-таки повертаються та попри все хочуть навчатися саме в Україні.