З Харкова до Полярного кола: як українка запускає бізнес у Швеції

Український досвід

Харків’янка Ірина Рассадіна до 24 лютого розвивала свою школу перманентного макіяжу і безплатно дарувала красу тим, хто дуже її потребував. Усе змінилося з початком повномасштабного російського вторгнення. Про життя під обстрілами, довгу дорогу до Швеції та свій бізнес-старт у новій країні Ірина розповіла українській редакції RFI.

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У Харкові в Ірини Рассадіної була власна школа перманентного макіяжу та візажу. Цій справі вона присвятила 17 років. Навчала майстрів, робила гарними харків’янок і волонтерила.

Добровільно допомагати людям Ірина почала відтоді, коли до неї в салон прийшла клієнтка і попросила відкорегувати брови. Коли майстриня дізналася, що замовниця послуги лікується від онконедуги, відмовилася брати з неї гроші.

Інформація про Ірину миттю розлетілась — і до неї почали звертатись інші онкопацієнтки. Коли їй стали телефонувати, запитуючи про таких самих майстрів в інших містах, вирішила долучити до справи колег.

Ірина за роботою © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Як розповідає Ірина, у благодійній ініціативі взяли участь 154 майстрині майже з усіх областей України:

— Дівчата дуже активно відгукнулися. Я зрозуміла, що мені потрібно організувати базу майстрів. Я їх розділила за областями, районами та містами, за послугами, які можуть надавати. Хтось робив камуфляж рубців, хтось відтворював ареоли після мастектомії, хтось робив брови чи міг подарувати губи. Я всі процедури робила тільки з дозволу лікарів-онкологів, яким розповідала про регламент процедури, які матеріали використовую, скільки буде загоюватись. Згодом лікарі почали рекомендувати мене своїм пацієнткам, бо вони бачили покращення стану дівчат після цих процедур.

Ірина з клієнткою © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

День, який змінив усе життя

Ірина була щаслива у своєму бізнесі та волонтерстві, але 24 лютого 2022 року все докорінно змінилося. Від початку російського нападу Харків опинився під постійними масованими обстрілами — разом із сином та доберманом майстриня два тижні прожила в укритті.

Під час евакуації © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Завжди організована, Ірина намагалась зібрати себе докупи. І до тями її повернув товариш Джиммі, який просив виїхати з України. Коли він сказав, що сам приїде зі Швеції і допоможе, Ірина зважилась залишити рідний дім:

— Розмови з ним допомагали мені триматись, адже розуміла що там, де він, спокійно, діти не кричать від страху в підвалах, немає вибухів. Розуміла, що не ввесь світ з’їхав з глузду. Потім цей шведський вікінг знайшов машину на сім пасажирів, щоб можна було вивезти більше людей. Ми вирішили, що він має приїхати в Україну як волонтер і завантажити авто усім необхідним для нашої харківської тероборони, має привезти пальне, з яким уже були проблеми.

Довга дорога до Європи

Зі своїм шведським другом Джиммі Ірина зустрілась у Дніпрі, але виїхала з України не одразу — хотіла допомогти ще друзям із Маріуполя. У дорогу вирушили 15 березня, за день до того, як росіяни скинули бомбу на драмтеатр. У Маріуполь їхала через Запоріжжя та Бердянськ, багажник автівки забила жіночим та дитячим одягом, а під ним заховала пальне, воду та їжу:

— І в усіх місцях, де я зупинялась, у мене в руках з’являлись записки з іменами та адресами людей, яких треба вивезти із Маріуполя. Так, у мене була одна машина та одинадцятеро людей, яких треба забрати.

Дорогою в Маріуполь © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Щоб дістатись до Маріуполя, Ірина мала проїжджати блокпости окупантів і на кожному вислуховувати образи, а також погрози, що відберуть автівку. Усю дорогу жінку лихоманило — те, що вона побачила, їй сниться і досі:

— Я їхала по місту повільно, 20 км за годину і могла все роздивитись. Були повністю знищені вулиці. Стояли згорілі тролейбус, пожежна машина, автобус, а в них були тіла людей. У місті стояв цей трупний запах. На щастя, Юля та її батько (родина друга Ірини, за якими вона поїхала в Маріуполь. — Ред.) були живі, але настільки нажахані, що вона не могла повірити, що я приїхала за нею і я — не ворог. Потім я ввімкнула аудіоповідомлення від її чоловіка, який казав, що потрібно слухатись Іру. І тільки тоді вона пішла за своїм рюкзаком. Юлія погодилась виїхати, а от її батько відмовився.

Автомобіль завантажений речами, під якими ховала їжу © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Далі Ірина почала шукати людей, яким теж треба було допомогти виїхати. До однієї родини не змогла дістатись через обстріли, папірець з іншою адресою загубила, за що й досі картає себе. Вивезла родину з двома хлопчиками-підлітками. Дорогою взяла в авто іще незнайомих жінку та юнака, а, повертаючись, двічі опинялася на замінованих шляхах.

Люди, яких Ірина вивезла із Маріуполя © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Коли Ірина повернулась на підконтрольну Україні територію, вирішила їхати до Швеції. А вже восени під ракетні обстріли в Харкові потрапили її квартира та школа макіяжу — Ірина втратила все.

Життя українки біля Полярного кола

У Швеції Ірина спочатку жила в невеличкому селі в гостьовому будиночку батьків Джиммі. Згодом вирішила перебратись до міста. Перед переїздом влаштувала благодійний обід для місцевих на ярмарці. Наварила борщу, приготувала українські смаколики:

— Борщ був безкоштовним, але кому сподобалось частування, міг залишати донат. Вдалося зібрати певну суму, потім частково допомогли свої люди, доклала і власні гроші. Правда, пішла в мінус, але купила автомобіль для наших ЗСУ. З автомобілями я була в Україні як водій, переганяла машини, а потім вже повезла ту, що купила.

Ірина в Швеції © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Зрештою Ірина переїхала до міста Естерсун у провінції Ємтланд регіону Норланд. Там знайшла роботу прибиральниці в компанії сирійця, який допомагає біженцям. З контрактом на роботу вже змогла самостійно винайняти квартиру в місті.

Але думок про власну справу не полишала. Оформивши документи як приватний підприємець, уклала договір із власниками місцевої дерматологічної клініки, щоби винаймати в них приміщення. Як згадує, вісім місяців отримувала дозволи на роботу візажистом:

— Моє ПП працює з березня. Я поки відклала гроші, щоб усі перевірки сплатити, там це не безкоштовно. Я ще ж і в мінусі була, віддавала борги за машину. Але змогла розрахуватись з ними, до речі, завдяки маріупольчанам, яким вдалося вибратися із окупації.

Ірина пригощала шведів борщем та збирала гроші на авто для ЗСУ © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Зараз Ірина працює 50 годин на тиждень прибиральницею і встигає приймати клієнтів в клініці. Тричі на тиждень займається англійською, а двічі — шведською. До всього проходить річний курс професійного навчання:

— У мене один день тільки вихідний, і то я його забиваю роботою в клініці. Шведську вчу, але мені дуже важко. У мене зараз прогресивна фаза ПТСР, працюю з психологом: сплю з перервами, часто є нічні жахи, мій мозок погано сприймає інформацію, я увесь час дуже втомлена. Мені потрібно полишити роботу прибиральниці, щоб вивільнився час. Але потрібен робочий контракт, а щоб кинути цю роботу, потрібний стабільний потік клієнтів.

Власне, щоб бізнес запрацював на повну, Ірина Рассадіна подалась на місцевий конкурс для бізнесменів. Однією з переваг змагання була можливість виграти оформлення статусу суб'єкта господарювання: шведське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю. Виграш дозволив би Ірині отримати потрібний статус, адже лише з тимчасовим прихистком продовжувати справу вкрай складно:

— У мене відсутня банківська ідентифікація (банк ID. — Ред.) і personnummer (номер соціального страхування в Швеції. — Ред.). А це використовується на кожному кроці: перевести гроші з картки на картку — ID, дати можливість клієнту сплатити безпечно, швидко і зручно за послуги — personnummer, сплатити покупку в інтернеті — ID. Зняти квартиру або під студію місце — без personnummer орендодавці навіть не відповідатимуть, та й в чергу не потрапити теж. Відкрити-зайти у свій онлайн-кабінет у податковій — personnummer.

Гранпрі від шведських бізнесменів

Навесні бізнесмени з Нортланда оголосили конкурс AB Jämtlandі. Місцеві підприємці щорічно шукають цікаві бізнес-ідеї для економічного розвитку регіону. За словами голови компанії Trångsviksbolaget Пера Ослінга, організатори не тільки подарують компанію переможцям конкурсу, а й допоможуть її розвивати.

Фіналісти конкурсу для бізнесменів © abjamtland.se

Призами в цьогорічному конкурсі були три акціонерних товариства з обмеженою відповідальністю. Їхній статутний фонд становить 2,5 тисячі євро.

Ірина виграла гранпрі й отримала, крім компанії, ще й подвоєний статутний капітал. Його, зауважує майстриня, зможе частково витратити, коли відкриє бізнес:

— Було близько сотні заявок, відібрали десяток фіналістів. І вже вони мали презентувати журі бізнес-ідею і розповісти все так, щоб тобі захотіли подарувати тобі. Я взяла гранпрі конкурсу зі своєю презентацією б'юті-студії, як в Україні. У мене є власні інструменти та матеріали, український бізнес-план, який треба адаптувати до шведських реалій.

Шестеро суддів мене почули і вручили розширений гранпрі. Зараз займаюсь тим, що оформлюю його на себе і пишу бізнес-план для оформлення банківського рахунку для акціонерного товариства. Журі, серед яких були місцеві мільйонери та мільярдери, сказали, що будуть консультувати і допомагати всім, чим можуть, щоб я могла стартувати.

Після перемоги в конкурсі © Із особистого архіву І. Рассадіної/ Facebook

Шведські підприємці назвали Ірину «дуже гідним переможцем», відзначили її досвід, новаторство та визнали, що є всі передумови для зростання її справи.

Спочатку, розповідає Ірина, хоче створити б’юті-студію з одним робочим місцем для себе, далі — мережу. Як пояснює, має фору, бо, за її оцінками, індустрія краси в Швеції зараз така, як в Україні була 10 років тому, хоча шведки дуже прагнуть бути доглянутими:

— Шведки і в містах, і в селах дуже люблять гарно виглядати, вони дуже-дуже гарні. І як їх може не зацікавити така ідея, коли ти будеш гарно виглядати і не витрачати на це час? У сім’ї Джиммі я робила процедури ісім жінкам, і вони в захваті від цього. Я з цим 20 років працюю і знаю, що це буде працювати в будь-якій країні.

Ірина також хоче адаптувати український навчальний процес до шведських реалій. Крім того, планує придбати будиночок на колесах і зробити в ньому студію. І вже такий пересувний салон краси міг би працювати по всій країні.

А поки що українка збирає гроші на чергову порцію перевірок та дозвільних документів, планує шукати нове приміщення і мріє про те, що вже восени – взимку присвячуватиме ввесь свій час розвитку власної компанії у Швеції.