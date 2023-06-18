З Харкова до Полярного кола: як українка запускає бізнес у Швеції
Харків’янка Ірина Рассадіна до 24 лютого розвивала свою школу перманентного макіяжу і безплатно дарувала красу тим, хто дуже її потребував. Усе змінилося з початком повномасштабного російського вторгнення. Про життя під обстрілами, довгу дорогу до Швеції та свій бізнес-старт у новій країні Ірина розповіла українській редакції RFI.
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У Харкові в Ірини Рассадіної була власна школа перманентного макіяжу та візажу. Цій справі вона присвятила 17 років. Навчала майстрів, робила гарними харків’янок і волонтерила.
Добровільно допомагати людям Ірина почала відтоді, коли до неї в салон прийшла клієнтка і попросила відкорегувати брови. Коли майстриня дізналася, що замовниця послуги лікується від онконедуги, відмовилася брати з неї гроші.
Інформація про Ірину миттю розлетілась — і до неї почали звертатись інші онкопацієнтки. Коли їй стали телефонувати, запитуючи про таких самих майстрів в інших містах, вирішила долучити до справи колег.
Як розповідає Ірина, у благодійній ініціативі взяли участь 154 майстрині майже з усіх областей України:
— Дівчата дуже активно відгукнулися. Я зрозуміла, що мені потрібно організувати базу майстрів. Я їх розділила за областями, районами та містами, за послугами, які можуть надавати. Хтось робив камуфляж рубців, хтось відтворював ареоли після мастектомії, хтось робив брови чи міг подарувати губи. Я всі процедури робила тільки з дозволу лікарів-онкологів, яким розповідала про регламент процедури, які матеріали використовую, скільки буде загоюватись. Згодом лікарі почали рекомендувати мене своїм пацієнткам, бо вони бачили покращення стану дівчат після цих процедур.
День, який змінив усе життя
Ірина була щаслива у своєму бізнесі та волонтерстві, але 24 лютого 2022 року все докорінно змінилося. Від початку російського нападу Харків опинився під постійними масованими обстрілами — разом із сином та доберманом майстриня два тижні прожила в укритті.
Завжди організована, Ірина намагалась зібрати себе докупи. І до тями її повернув товариш Джиммі, який просив виїхати з України. Коли він сказав, що сам приїде зі Швеції і допоможе, Ірина зважилась залишити рідний дім:
— Розмови з ним допомагали мені триматись, адже розуміла що там, де він, спокійно, діти не кричать від страху в підвалах, немає вибухів. Розуміла, що не ввесь світ з’їхав з глузду. Потім цей шведський вікінг знайшов машину на сім пасажирів, щоб можна було вивезти більше людей. Ми вирішили, що він має приїхати в Україну як волонтер і завантажити авто усім необхідним для нашої харківської тероборони, має привезти пальне, з яким уже були проблеми.
Довга дорога до Європи
Зі своїм шведським другом Джиммі Ірина зустрілась у Дніпрі, але виїхала з України не одразу — хотіла допомогти ще друзям із Маріуполя. У дорогу вирушили 15 березня, за день до того, як росіяни скинули бомбу на драмтеатр. У Маріуполь їхала через Запоріжжя та Бердянськ, багажник автівки забила жіночим та дитячим одягом, а під ним заховала пальне, воду та їжу:
— І в усіх місцях, де я зупинялась, у мене в руках з’являлись записки з іменами та адресами людей, яких треба вивезти із Маріуполя. Так, у мене була одна машина та одинадцятеро людей, яких треба забрати.
Щоб дістатись до Маріуполя, Ірина мала проїжджати блокпости окупантів і на кожному вислуховувати образи, а також погрози, що відберуть автівку. Усю дорогу жінку лихоманило — те, що вона побачила, їй сниться і досі:
— Я їхала по місту повільно, 20 км за годину і могла все роздивитись. Були повністю знищені вулиці. Стояли згорілі тролейбус, пожежна машина, автобус, а в них були тіла людей. У місті стояв цей трупний запах. На щастя, Юля та її батько (родина друга Ірини, за якими вона поїхала в Маріуполь. — Ред.) були живі, але настільки нажахані, що вона не могла повірити, що я приїхала за нею і я — не ворог. Потім я ввімкнула аудіоповідомлення від її чоловіка, який казав, що потрібно слухатись Іру. І тільки тоді вона пішла за своїм рюкзаком. Юлія погодилась виїхати, а от її батько відмовився.
Далі Ірина почала шукати людей, яким теж треба було допомогти виїхати. До однієї родини не змогла дістатись через обстріли, папірець з іншою адресою загубила, за що й досі картає себе. Вивезла родину з двома хлопчиками-підлітками. Дорогою взяла в авто іще незнайомих жінку та юнака, а, повертаючись, двічі опинялася на замінованих шляхах.
Коли Ірина повернулась на підконтрольну Україні територію, вирішила їхати до Швеції. А вже восени під ракетні обстріли в Харкові потрапили її квартира та школа макіяжу — Ірина втратила все.
Життя українки біля Полярного кола
У Швеції Ірина спочатку жила в невеличкому селі в гостьовому будиночку батьків Джиммі. Згодом вирішила перебратись до міста. Перед переїздом влаштувала благодійний обід для місцевих на ярмарці. Наварила борщу, приготувала українські смаколики:
— Борщ був безкоштовним, але кому сподобалось частування, міг залишати донат. Вдалося зібрати певну суму, потім частково допомогли свої люди, доклала і власні гроші. Правда, пішла в мінус, але купила автомобіль для наших ЗСУ. З автомобілями я була в Україні як водій, переганяла машини, а потім вже повезла ту, що купила.
Зрештою Ірина переїхала до міста Естерсун у провінції Ємтланд регіону Норланд. Там знайшла роботу прибиральниці в компанії сирійця, який допомагає біженцям. З контрактом на роботу вже змогла самостійно винайняти квартиру в місті.
Але думок про власну справу не полишала. Оформивши документи як приватний підприємець, уклала договір із власниками місцевої дерматологічної клініки, щоби винаймати в них приміщення. Як згадує, вісім місяців отримувала дозволи на роботу візажистом:
— Моє ПП працює з березня. Я поки відклала гроші, щоб усі перевірки сплатити, там це не безкоштовно. Я ще ж і в мінусі була, віддавала борги за машину. Але змогла розрахуватись з ними, до речі, завдяки маріупольчанам, яким вдалося вибратися із окупації.
Зараз Ірина працює 50 годин на тиждень прибиральницею і встигає приймати клієнтів в клініці. Тричі на тиждень займається англійською, а двічі — шведською. До всього проходить річний курс професійного навчання:
— У мене один день тільки вихідний, і то я його забиваю роботою в клініці. Шведську вчу, але мені дуже важко. У мене зараз прогресивна фаза ПТСР, працюю з психологом: сплю з перервами, часто є нічні жахи, мій мозок погано сприймає інформацію, я увесь час дуже втомлена. Мені потрібно полишити роботу прибиральниці, щоб вивільнився час. Але потрібен робочий контракт, а щоб кинути цю роботу, потрібний стабільний потік клієнтів.
Власне, щоб бізнес запрацював на повну, Ірина Рассадіна подалась на місцевий конкурс для бізнесменів. Однією з переваг змагання була можливість виграти оформлення статусу суб'єкта господарювання: шведське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю. Виграш дозволив би Ірині отримати потрібний статус, адже лише з тимчасовим прихистком продовжувати справу вкрай складно:
— У мене відсутня банківська ідентифікація (банк ID. — Ред.) і personnummer (номер соціального страхування в Швеції. — Ред.). А це використовується на кожному кроці: перевести гроші з картки на картку — ID, дати можливість клієнту сплатити безпечно, швидко і зручно за послуги — personnummer, сплатити покупку в інтернеті — ID. Зняти квартиру або під студію місце — без personnummer орендодавці навіть не відповідатимуть, та й в чергу не потрапити теж. Відкрити-зайти у свій онлайн-кабінет у податковій — personnummer.
Гранпрі від шведських бізнесменів
Навесні бізнесмени з Нортланда оголосили конкурс AB Jämtlandі. Місцеві підприємці щорічно шукають цікаві бізнес-ідеї для економічного розвитку регіону. За словами голови компанії Trångsviksbolaget Пера Ослінга, організатори не тільки подарують компанію переможцям конкурсу, а й допоможуть її розвивати.
Призами в цьогорічному конкурсі були три акціонерних товариства з обмеженою відповідальністю. Їхній статутний фонд становить 2,5 тисячі євро.
Ірина виграла гранпрі й отримала, крім компанії, ще й подвоєний статутний капітал. Його, зауважує майстриня, зможе частково витратити, коли відкриє бізнес:
— Було близько сотні заявок, відібрали десяток фіналістів. І вже вони мали презентувати журі бізнес-ідею і розповісти все так, щоб тобі захотіли подарувати тобі. Я взяла гранпрі конкурсу зі своєю презентацією б'юті-студії, як в Україні. У мене є власні інструменти та матеріали, український бізнес-план, який треба адаптувати до шведських реалій.
Шестеро суддів мене почули і вручили розширений гранпрі. Зараз займаюсь тим, що оформлюю його на себе і пишу бізнес-план для оформлення банківського рахунку для акціонерного товариства. Журі, серед яких були місцеві мільйонери та мільярдери, сказали, що будуть консультувати і допомагати всім, чим можуть, щоб я могла стартувати.
Шведські підприємці назвали Ірину «дуже гідним переможцем», відзначили її досвід, новаторство та визнали, що є всі передумови для зростання її справи.
Спочатку, розповідає Ірина, хоче створити б’юті-студію з одним робочим місцем для себе, далі — мережу. Як пояснює, має фору, бо, за її оцінками, індустрія краси в Швеції зараз така, як в Україні була 10 років тому, хоча шведки дуже прагнуть бути доглянутими:
— Шведки і в містах, і в селах дуже люблять гарно виглядати, вони дуже-дуже гарні. І як їх може не зацікавити така ідея, коли ти будеш гарно виглядати і не витрачати на це час? У сім’ї Джиммі я робила процедури ісім жінкам, і вони в захваті від цього. Я з цим 20 років працюю і знаю, що це буде працювати в будь-якій країні.
Ірина також хоче адаптувати український навчальний процес до шведських реалій. Крім того, планує придбати будиночок на колесах і зробити в ньому студію. І вже такий пересувний салон краси міг би працювати по всій країні.
А поки що українка збирає гроші на чергову порцію перевірок та дозвільних документів, планує шукати нове приміщення і мріє про те, що вже восени – взимку присвячуватиме ввесь свій час розвитку власної компанії у Швеції.