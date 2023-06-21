Навчатися рідною мовою: у Софії працює український освітній хаб

УКРАЇНЦІ В БОЛГАРІЇ

Софія, Болгарія – Орендоване офісне приміщення, розділене на десять кабінетів. Ремонт самотужки. Навчання у дві зміни. Так майже рік тому розпочалася історія українського освітнього хабу у столиці Болгарії. Як українці створили навчальний осередок та комфортне середовище для дітей, які через війну були змушені виїхати з України, організатори хабу розповіли українській редакції RFI.

Українські діти, які через війну опинилися у столиці Болгарії, мають змогу продовжити навчання в україномовному середовищі

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Адміністративна директорка закладу Тетяна Сергеєва пояснює:

— Ми зібрали батьків, які хотіли, щоби їхні діти продовжували навчання в українських школах, і зрозуміли, що є така потреба.

Рік тому Тетяна працювала в болгарському центрі «Відчинені ворота», який надавав допомогу українцям. За підтримки цього центру вдалось започаткувати освітній простір для українських дітей, розповідає Тетяна:

— Ми могли зачинитися через два місяці існування, бо своїми силами тягнути і приміщення, і зарплати вчителям, це було нереально. Центр допоміг нам отримати підтримку ЮНІСЕФ і ми змогли відкрити школу.

Найменші учні українського освітнього простору © український освітній хаб у Софії

Донести правду

Як згадує відповідальна за навчальний процес директорка Тетяна Саввова, чимало місцевих мешканців, зокрема болгарських учителів, запропонували допомогу, почувши про український освітній центр. Його діяльність висвітлювали болгарські медіа. Завдяки розголосу українцям вдалося більше розповісти про війну в Україні.

Тетяна Саввова — етнічна болгарка. До війни працювала директоркою школи в Приморську Запорізької області. Це одне з місць компактного проживання таврійських болгар. Нині ця територія окупована росіянами.

Тетяна згадує, як до неї приходили з обшуками. Тоді вона зрозуміла, що залишатись небезпечно. Приїхавши до Болгарії, Тетяна зіткнулась з тим, що багато місцевих дуже мало знають про справжній стан справ в Україні. Наприклад, частина болгар й досі певні, що в Україні не вивчають мови національних меншин, зокрема болгарську. Хоча в школі в Приморська, якою керує Тетяна, болгарська мова була обов'язковою для вивчення. З першого до дев'ятого класу цей предмет вивчають двічі на тиждень. Для отримання повної загальної середньої освіти діти мали змогу піти в українсько-болгарський ліцей, після чого могли вступити і до болгарських вишів. Відколи місто живе в окупації, зауважує, викладання болгарської припинили взагалі:

— Спочатку українську мову вони дозволяли вивчати факультативно, болгарська мова не вивчалася. З другої половини цього року і українську припинили.

12-тисячне місто Приморськ відоме як курорт на узбережжі Азовського моря © О, море

За українськими стандартами

Навчальний рік у хабі в Софії почали разом з усіма болгарськими школами — 15 серпня. Але за українськими стандартами та українськими вчителями, розповідає директорка Тетяна Саввова:

— Якщо спочатку хаб відвідували 70 дітей, то навчальний рік завершували вже 180. Найбільше у хабі було першачків — тридцять дітей. В освітньому процесі задіяно вісімнадцять вчителів. У хабі викладались усі навчальні предмети за українською програмою з першого по одинадцятий клас.

Заняття в українському освітньому хабі у Софії © український освітній хаб у Софії

Діти майже з усієї України, айбільше — з Києва, Одеси, Дніпра. Також у хабі навчаються школярі з Миколаєва, Маріуполя, Мелітополя, Приморська, Бердянська, Херсона.

Організувати роботу освітнього простору вдалося спільними зусиллями. Батьки оформили приміщення та надали спонсорське обладнання. Посольство України в Болгарії допомогло доправити підручники, коледж IT STEP — комп'ютерне обладнання, розповідає директорка:

— Ми працюємо у дві зміни за браком приміщення. Тут діти могли знаходитись цілий день. Частину дня були навчальні уроки за розкладом, потім це була група подовженого дня, в якій були присутні і фізичні активності, відпочинок, і підготовка домашніх завдань, і гурткова діяльність за різними напрямками.

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Творче заняття в освітньому центрі © український освітній хаб у Софії

У хабі утворилася креативна команда з педагогів та учнів. В рамах міжнародного проєкту вихованці хабу створили власну книгу — збірку під назвою «Казкова школа». Це оповідання про дітей, життя яких кардинально змінила війна. Книгу презентували 20 червня до Всесвітнього дня біженців. Десять казок написані українською та перекладені болгарською мовою. Іллюстрації до оповідань також намалювали українські та болгарські художники.

— Казкова майстерня стала для дітей казкотерапією, оскільки вони сумували за рідними та друзями. Всі мріяли, що війна незабаром закінчиться і ми повернемося додому. У казках ми наближали її закінчення, створювали мир на сторінках зошитів і в душі, — розповідає вчителька та письменниця Вікторія Філіна.

Презентація збірки дитячих оповідань «Казкова школа» відбулася 20 червня в українському освітньому хабі в Софії © UNICEF Bulgaria / Facebook

Підтримати маленьких українців

За словами Тетяни Саввової, протягом навчального року до освітнього хабу завітало дуже багато гостей та волонтерів, які хотіли допомогти українським дітям. Це і українські зірки, що приїзджали до Софії з гастролями: Вєрка Сердючка, гурт 5`nizza, співачка Катя Бужинська, а також болгарські та іноземні організації. Наприклад, болгарська фундація проводила з українськими дітьми тричі на тиждень психологічні тренінги та заняття з англійської мови. Свою допомогу надавав і болгарський театр «Персона» в рамах проєкту «Ті, що тікають від війни».

За допомогою малюнків діти можуть пропрацювати моральні травми, отримані війною © «Ситуационен Център Отворени Врати» / Facebook

—Те, що заховано всередині дитини, якісь страхи від того, що побачили, почули вони в Україні, від чого тікали, вони [театр] це проговорюють, проживають ще раз і з емоціями в дітей це виходить. До нас приїжджала група акторів з Англії на чолі з Кейлі Хантер, яка проводила лікувальні такі сеанси театральних постановок для дітей з особливими освітніми потребами. Це було восени і навесні. Це таке море позитивної енергії, оптимізму, доброти ми відчули, і діти з задоволенням ходили до неї. Це і організація «Забалканці», які приходили на Різдво, на Великдень, вітали українських дітей солодощами.

Допомогу українському освітньому хабу надає і посольство Франції у Болгарії. Вихованців неодноразово запрошували взяти участь у заходах, влаштованих цим відомством до великих свят.

Як пояснює Тетяна Саввова, головне завдання хабу — надати дітям з України можливість перебувати в комфортному середовищі й допомогти адаптуватися в країні, яка їх прихистила:

— Ми надаємо можливість все ж таки інтегруватися в систему Болгарії, пізнати їхні звичаї, культуру, мову. У нас викладається обов’язкова болгарська мова з першого по одинадцятий клас, двічі на тиждень. Крім того, ми були задіяні в проєкті таких історичних лекцій навесні разом з Софійським університетом, де діти прослуховували історію Болгарії. Ми співпрацюємо з болгарськими організаціями і вивчаємо їхню культуру, традицію.

Колектив українського освітнього хабу у Софії © український освітній хаб у Софії

Більше, ніж просто школа

Навчальний рік уже завершено, але хаб працює. До кінця червня в освітньому просторі діє дитячий табір. Його відвідують близько 30 учнів, ділиться адміністративна директорка. У першій половині дня діти відвідують екскусрії та розважальні заходи, у другій — повертаються до хабу займатися українською та англійською мовою:

— Вони і розважаються, і підтримують знання, навчаються, граюють в ігри. Щоб батьки мали змогу продовжувати працювати в Болгарії і заробляти, бо декому ні на кого залишити дитину.

Учні українського освітнього хабу відпочивають у горах © український освітній хаб у Софії

Чи працюватиме хаб наступного навчального року, поки сказати важко. Тетяна Сергеєва підкреслює, що все залежить від фінансування. Чи буде ЮНІСЕФ й надалі підтримувати український освітній проєкт у Болгарії, стане відомо в серпні.