«Утратила ногу, але зараз я маю набагато більше»: маріуполька про життя після ампутації

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

Кристині Трифоновій 24 роки. Майже все своє життя дівчина жила в Маріуполі. Тут закінчила школу, здобула вищу освіту та будувала кар’єру. Усе змінилося 24 лютого після того, як до її дому прийшли росіяни.

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У перші дні після початку повномасштабного вторгнення дівчина просила маму та бабусю поїхати з міста:

— Бабуся не захотіла кинути будинок, а я, звісно, не захотіла покинути її. Бо це моя бабуся, я її дуже сильно люблю. І ми вирішили залишитись, бо не уявляли, що згодом буде так страшно. Думали, що буде, як у 2014. Пізніше ми зрозуміли, що це була наша помилка — залишатися там.

Кристина Трифонова у Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення © Фото з особистого архіву

Днем, котрий безповоротно змінив життя Кристини, стало 6 березня:

— Ми вийшли на вулицю у пошуках питної води. Місто вже частково було окуповане. Спочатку ми почули вибухи та вирішили нікуди не йти, але згодом все стихло. І ми все ж таки спробували знайти щось попити, — згадує дівчина.

Дорогою Кристина з бабусею почули дивний звук, не схожий ні на що інше:

— За цей час у Маріуполі ми вже звикли до багатьох звуків, але це було щось інше. Щось таке, чого ми раніше не чули.

Наступної миті дівчина вже лежала на землі, її нога лежала поряд:

— Добре, що бабуся жива-здорова. Невеличкий осколок снаряда потрапив їй у ногу. Але його дістали, та все швидко зажило.

Відразу після вибуху незнайомі люди перетягли поранену Кристину до бомбосховища. Там на нозі закріпили джгут, після чого відвезли до лікарні. За кілька днів після події дівчині зробили операцію, потому перевезли в іншу лікарню. Там вона разом із мамою пробула майже місяць під постійними обстрілами:

— Після 11 березня, коли у місто вже зайшли російські війська, вони поступово почали так звану евакуацію людей, когось забирали у полон, але нас це обходило стороною, бо забирали здебільшого тих, хто міг вільно рухатися.

Люди лежать у холі лікарні у Маріуполі, 15 березня 2022 © AP / Evgeniy Maloletka

Тоді дівчина була впевнена, що операція минула добре, але, як виявилося згодом, помилялася:

— Росіяни пропонували виїхати до Донецька, але я дуже боялася. Мені здавалося, якщо я потраплю у Донецьк, то вже не зможу звідти вибратися, — зізнається вона.

25 березня якась жінка запропонувала Кристині разом із мамою та бабусею виїхати до Мангуша. На збори дали п’ять хвилин, але коли дівчина спустилася з шостого на перший поверх лікарні, водій автобуса вже поїхав, залишивши їх ні з чим.

Коли здавалося, що виходу вже немає, засмученій Кристині вирішив допомогти чоловік, який збирався їхати до Донецька. Він змінив свій маршрут і відвіз дівчину разом із родиною до Мангуша:

— У Мангуші ми були всього лише одну ніч. Лікарі подивилися мою ногу і сказали, що там все погано і потрібні ще операції. Вони вирішили, що відвезуть мене в Старобешеве. Я запитала: «А це Україна?» Вони відповіли: «Звісно». І вже там, на місці, я зрозуміла, що це місто було окуповане вісім років.

Звідти дівчину відправили до Донецька, бо лише там їй могли зробити складне пересадження шкіри. Виїхати на територію України можливості не було:

— У Донецьку ми жили десь 3,5 місяця. Там мені зробили ще п’ять операцій. Це дуже довгий та непростий процес, бо рана рвана — і через це вона довго заживає. Але врешті-решт все пройшло нормально.

Перебуваючи у Донецьку, Кристина дізналася про безплатне протезування українців у Латвії. Так вона разом із рідними опинилася за кордоном:

— Я не звикла, аби люди мені допомагали, але в цей період я відчувала колосальну підтримку від друзів, знайомих та незнайомих. Для мене збирали гроші, шукали інформацію, я дуже вдячна за це.

Кристина у реабілітаційному центрі у Латвії © Лієн Леонович

До Латвії дівчина разом із мамою та бабусею їхала через Москву. На латвійському кордоні її зустрічали представники реабілітаційного центру, які допомогли облаштуватися на новому місці:

— Я не відразу була готова до протезування, оскільки в мене було лише півтора тижня після останньої операції. Латвійські лікарі сказали, що скоріше за все в мене є інфекція і потрібні будуть ще хірургічні втручання, — розповідає Кристина.

Допоки лікарі назначали дату операції, Кристина пробувала ходити на тестовому протезі:

— У мене нічого не боліло, не було дискомфорту, тому я вирішила спробувати. Удруге за життя мені довелося вчитися ходити, як у дитинстві, — згадує дівчина. — Коли лікар назвав мені дату операції, я приїхала до нього і він був дуже здивований. Бо все було нормально: ніяких ознак інфекції, ніяких відхилень, усе просто чудово.

Кристина Трифонова © Лієн Леонович

Зараз Кристина вільно ходить на протезі, працює та навіть займається спортом. На майбутнє планів не будує, намагається жити тут і зараз:

— Учора була Україна, сьогодні Латвія, а завтра — як Бог дасть. У будь-якому випадку, нам все потрібно розпочинати з нуля, бо в Маріуполі ми втратили все. Наша квартира згоріла, навіть будинок вже знесли.

Протез Кристини © Фото з особистого архіву

Про пережиті події у своїх соціальних мережах дівчина розповідає так:

Цей рік був нереально дивним, страшним, веселим цікавим та емоційним. І все це за один рік: я втратила ногу і стала особливою, але зараз я маю набагато більше. Мої нові друзі стали для мене більше, ніж друзями. Я вдячна Господу за те, що він зберіг та подарував мені нове життя, особливе. І я дуже вдячна, що Він зберіг життя всіх рідних та знайомих.

Кристина Трифонова у Латвії © Фото з особистого архіву