Інна Вигівська: найбільша мрія — назавжди повернутись до рідного Житомира

Історія переселенки

Варшава, Польща – Третина українців стали вимушеними переселенцями через велику війну. Більше 6 мільйонів потребують допомоги у відновленні житла й поверненні додому. Про це у день біженця, 20 червня, повідомила представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг. Російська війна спричинила найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни. Інна Вигівська з Житомира — одна з тих, хто була змушена залишити свій дім через російські бомби.

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Волонтерити, скільки є сил

24 лютого російська армія вдарила по військовому аеродрому Озерному, що неподалік Житомира. Один літак був підірваний. Уже через кілька днів РФ випустила «Іскандери» з Білорусі по цивільному аеропорту у Житомирі.

Будинок Інни Вигівської знаходиться у приватному секторі у Житомирі — неподалік військової частини. Жінка, як й інші містяни, почали нести туди їжу, одяг — все, що могло знадобитись військовим. Створили чат, де координували роботу:

— Це були ліки, були шкарпетки, був одяг. Хлопці просили навіть гумові капці, хтось просив якісь кросівки. Просили павербанки, просили кнопкові телефони, які довше заряд тримають. Комусь привозили навіть нижню білизну, бо хтось просто приїхав і не був готовий.

Ось так житомиряни готували гуртом їжу © Особистий архів Інни Виговської

Житомиряни від початку війни об'єднались та волонтерили © Особистий архів Інни Виговської

Від самого ранку біля військової частини кипіла робота. Прибували новобранці, яких треба було нагодувати, а також дати із собою все необхідне.

Люди зносили теплий одяг, ковдри, спальні мішки для військових. Лютий 2022 року © Особистий архів Інни Виговської

— Люди з дому приносили бутерброди, купляли сир та ковбасу, нарізали. Машинами привозили консервацію. Якщо це були овочі, наприклад, картопля, буряк чи морква, то віддавали в їдальню військової частини, де готували перші страви. Також і люди привозили каструлями гарячі обіди, термоси з чаєм.

Дорослі несли продукти та одяг, діти малювали для військових © Особистий архів Інни Виговської

Крім військових, допомагали й бездомним та немічним.

Їжу ніколи не викидали — роздавали усім, хто її потребував © Особистий архів Інни Виговської

Інна Вигівська пішла ще й на курси першої медичної допомоги, щоб допомагати містянам у разі поранення. Завжди мала при собі аптечку із необхідним запасом ліків.

Переломний день

Усе змінилось у житті Інни 1 березня. Тоді російські окупанти вперше обстріляли цивільну інфраструктуру Житомира — цілились по базі 95 ОДШБр, але промахнулись і влучили у приватний сектор та зачепили лікарню.

— Це був звичайний вечір. На ранок я нарізала бутерброди. Це десь була 10-та вечора. Тут чуємо, що щось відбувається. Не розуміємо, чи це ракети, чи це літаки. Хата (Інна жила у приватному секторі, — ред.) трясеться, щось летить дуже низько-низько. Я сину кажу, щоб хоча б добігли до гардеробної, бо до підвалу не встигнемо. Стоїмо, молимось, і тут чуємо другий вибух. І він був набагато сильнішим. У нас в хаті повилітали вікна, попадали тарілки, ікони, якісь картини.

Після цього вибуху Інна з сином побігли на вулицю, звідки можна було потрапити до підвалу. Буквально за 200 метрів — на сусідній вулиці —жінка побачила вогонь.

Обстріл Житомира. 1 березня 2022 року © ДСНС

— До мене почали бігти сусіди. Діти плачуть. Ми стоїмо, як вкопані. У підвалі були піддони, ми їх там поставили. Але те, що ми будемо там сидіти годинами, про це ніхто не думав. Ще не було світла. Син у хаті взяв переноски, і ми через вікно закинули їх — і підключили у підвалі світло. Позносили ковдри, я взяла воду, аптечки. До мене того вечора прийшли 4 сім'ї.

Так у підвалі спав син Інни © Особистий архів Інни Виговської

Того дня не стало сусідів Інни Виговської. За даними ДСНС, чотири людини загинули, ще 16 постраждали. Три приватних будинки з 10 пошкоджених були у вогні через російські авіаційні бомби.

Вибиті ударом шибки у будинку Інни. Березень 2022 року © Особистий архів Інни Виговської

— Ми побачили, що будинків взагалі там немає. Це просто якась купа з каміння, дерева. Це було, звісно, дуже страшно. У голові не вкладалось, ти ніби спиш. Пам'ятаю, був там двоповерховий будинок, то він стояв — повністю складений. Ні першого, ні другого поверхів, лише дах зверху на купі каміння, — описує Інна Вигівська побачене після першого російського обстрілу Житомира.

Розбиті російськими бомбами будинки у Житомирі ще довгий час нагадували про страхіття війни © Особистий архів Інни Виговської

У провулку, куди потрапив російський снаряд, жила подруга житомирянки. Вижили лише тому, що не ночували тієї страшної ночі вдома. 2 березня 2022 року Інна Вигівська вирішила: треба їхати, її рідний Житомир — більше не є безпечним. 85-річна мама жінки, у старенькій хаті якої впала стеля та пошкодження зазнав дах, категорично відмовилась.

У пошуках тимчасового дому

2 березня 2022 року Інна Вигівська із сином, подругою та її дітьми сіли в машину і просто поїхали. В нікуди. Просто їхали. Страх гнав жінок. Тимчасовим пристанищем став санктуарій у Довбиші, що за 67 кілометрів на захід від Житомира:

— Це село знаходиться в бік від траси. Їхати на Польщу не було на той момент сенсу. Я сказала подрузі, що треба передусім видихнути і заспокоїтись. Головне було — не залишатись вдома. Ми боялись, що на цьому не зупиниться. А пережити ще раз те, що ми пережили, на той момент у мене не було сил.

У костелі їм виділили невеликі кімнатки, які стали їхнім домом на два місяці. Жінки плели сітки, готували їжу. Двічі на тиждень Інна Вигівська возила гуманітарну допомогу до свого рідного Житомира:

Жінки плели сітки для військових © Особистий архів Інни Виговської

— Мені писали з Житомира, що треба. Ми повністю набивали мікроавтобус — і я це везла. З Житомира до Довбиша передавали те, чого тут не бракувало. Була така круговерть з гуманітарки. Всі один іншому допомагали.

67 кілометрів, які розділяли її рідний і тимчасовий дім — Житомир та Довбиш — були рятівним колом для неї:

— Що мене спасало у Довбиші? Що я не чула сирени. Мені було страшно і погано, коли я просто чула звук сирени. У Довбиші її не чути. Ти розумієш, що нічого не міняється, бо по всій Україні біда. Але мені тут було спокійніше.

Однак після двох місяців у костелі Інна Вигівська вирішила-таки повертатись додому. Бо, здавалось, що страх притупився. Однак все повернулось, коли росіяни 25 червня випустили 24 ракети по військовим об'єктам навколо Житомира.

— Я не могла знайти собі місце. Моя знайома сказала, щоб я приїхала до неї в Івано-Франківськ. Я почала шукати квитки. Набрала перевізника, і він сказав, що завтра буде їхати на Варшаву. Я забронювала квитки. І ось так ми опинились у Польщі.

У польській столиці жінку та її сина прийняла знайома полька. Хоч квартира була невеликою, але місце знайшлось усім. Інна з сином спали на дивані у кухні-студії. Тісно, але головне — у безпеці.

У Варшаві жінка познайомилась із українськими волонтерками. Допомагали, чим могли тим, хто приїжджав з України і втратив усе. Організовували свята для українських дітей. Та й просто розмовляли і підтримували одна одну у чужій країні.

З роботою було складно, зізнається Інна:

— Було таке, що ходила малювати стіни, прибирала. Я знаю, через що проходять наші українці. В Україні я була директоркою кафе, але кому тут ти про це будеш розказувати, кому це треба. Я почала активно вчити мову. І здала іспит на B1.

Зараз Інна має постійну роботу. Працює логістом в організації для міжнародних журналістів. Змогла зняти житло. І, здавалось би, усе чудово. Але ностальгія за домом не відпускає:

— Мені хочеться додому. Я сумую за Україною. Я хочу, щоб війна якомога швидше закінчилась. Поки є праця, я працюю. Бо і мамі допомагаю, і плачу за навчання сина. Розумію, що в Україні зараз у мене не буде роботи. Тому я тримаюсь. Залишитись і жити тут, у Польщі, я не маю таких планів.