Знайомство з Україною: як українка розповідає литовцям про нашу історію

ПРО УКРАЇНУ ДЛЯ ЛИТВИ

21 червня у Вільнюсі відкрилася банерна виставка «Знайомтеся — Україна!», присвячена історії України від найдавніших часів і до сучасності, а також спільним сторінкам історії та боротьби українського і литовського народів проти російських загарбників у різні історичні періоди.

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Підтримка та розуміння

Авторка задуму та кураторка виставки — українка Світлана Ляховець, мистецтвознавиця, кураторка культурних проєктів, яка евакуювалася до Литви після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— Я була вражена, побачивши, скільки у Вільнюсі українських прапорів. Вони були буквально скрізь — на вікнах, на автівках. Ними був завішаний увесь головний проспект міста. А скільки людей носили українську символіку! — пригадує Світлана Ляховець.

Світлана Ляховець на відкритті виставки «Знайомтеся — Україна!» © Світлана Ляховець / Фейсбук

Усе це давало розуміння того, що Україну підтримують і не лише на рівні політиків чи активістів, а й на рівні народу загалом. І це, на думку Світлани, надзвичайно цінно. Та вона впевнена, що таку підтримку українці отримали від литовців ще й тому, що їхня країна теж тривалий час була під російською окупацією: спочатку в царський період, а потім — у радянський. Тож вони, зауважує Світлана, чудово розуміють, із яким страшним лихом зіткнулися українці:

— Вони говорили, що «для нас це спільна війна і наш спільний фронт». І що ми маємо боротися разом, бо якщо Україна не встоїть, то вони (росіяни. — Ред.) прийдуть до Литви.

Розуміння цього вразило Світлану, а оскільки її професійна діяльність завжди була пов’язана з історією та мистецтвом, вона вирішила заглибитися в давнину Литви.

Від України до Литви: спільні моменти історії

— Відверто кажучи, ми не так добре знаємо історію інших країн. Та що там, ми не завжди добре знаємо навіть власну історію. І для мене було несподіванкою, що в часи, коли в нас діяла УПА, у Литві був свій повстанський рух — «Лісові брати». І їхня кількість становила близько 50 тисяч, а це дуже багато для маленької Литви.

Кожен із банерів присвячено певному періоду української історії © RFI

Зі спілкування з литовськими істориками Світлана дізналася про повстанський рух у Литві за часів СРСР, про те, що литовців, так само як і українців, відправляли до ГУЛАГу, і що саме представники обох націй разом влаштовували там повстання, руйнували цю страшну систему.

— Ми про це мало знаємо. Але якщо поговорити з литовцями, то виявиться, що вони так само мало знають і про нас, — наголошує Світлана. — Вони не знали ані про УПА, ані про шістдесятників. Багато хто запитував щось на кшталт: «У нас були протестні рухи, ми боролися, а чому не боролися ви?». Розумієте? І це твердження, що вони щось робили, а ми — ні, воно було не дуже приємним.

Тож виявилося, що головна проблема — незнання історії одне одного. Тож Світлана Ляховець вирішила зробити щось для того, аби литовці та українці дізналися більше одне про одного та побачили, що в їхній історії є чимало спільного.

— Зараз, коли інтерес до України справді дуже високий, важливо дати більше актуальної інформації про нас, — говорить Світлана.

Так народилася ідея банерної виставки, присвяченої історії України. Світлана розробила концепцію експозиції, її структуру, визначила, яким історичним періодам вона буде присвячена, написала тексти, а потім залучила до роботи українських та литовських істориків, які допомогли актуалізувати інформацію.

Гості відкриття виставки «Знайомтеся — Україна!» © Світлана Ляховець / Фейсбук

Розказати про Україну

Команда зробила 12 банерів за 12 темами української історії — від Київської Русі та формування державності і до сучасності. Кожен із банерів містить текст, де стисло та чітко розповідається про історію України. Вибрали саме банери ще й тому, пояснює Світлана, що вони дуже мобільні — їх можна легко розбирати та перевозити:

— Ми зробили конструкції хорошої якості, щоб їх вистачило не на один і не на два покази. Ця виставка може мандрувати не один рік. І зараз ми вже маємо запити від більше ніж десяти міст на її експонування.

Насправді готувати виставку було доволі складно, визнає кураторка, особливо вирішити, як сказати одночасно про все та виділити головне. Окреме питання — текст на банері, який не мав бути завеликим, інакше його ніхто просто не дочитав би.

Водночас Світлана впевнена, що досконалість не має меж, тож планує і надалі працювати над виставковим матеріалом, доповнюючи та оновлюючи його. Також у планах — зробити pdf-книжку із базовою інформацією. На неї вже є запит: литовські вчителі зацікавилися проєктом та вважають, що такий матеріал став би їм у пригоді для підготовки уроків із історії України.

Виставка викликала чималий інтерес із боку литовців © Світлана Ляховець / Фейсбук

Дуже символічно, що виставка, яка має ще раз показати спільні моменти історії України та Литви, відкрилася у вільнюському Музеї окупації та боротьби за свободу. Колись тут була штаб-квартира КДБ, у підвалі якої тримали та розстрілювали в’язнів. Світлана пояснює:

— Людей цікавить ця виставка. Окрім запитів на експонування, є навіть пропозиції перекласти її на англійську та адаптувати під вуличний формат. А потім — створити книгу за нею.

Світлана впевнена, що такі виставки варто робити й в Україні. Особливо, у тих регіонах, що окуповані або були окуповані. Але Світлана планує зробити виставку українською мовою, можливо, з акцентом на українсько-литовську історію. Адже, наголошує вона, украй важливо популяризувати правдиву, не викривлену російською пропагандою, історію України.

На початку повномасштабного вторгнення, пригадує Світлана Ляховець, усі тільки й говорили що про Україну. Зараз, звісно, інформаційна хвиля потроху спадає, тож такі проєкти, як виставка «Знайомтеся — Україна!», допомагають привернути увагу до нашої країни та нагадати, хто ми і за що боремося.

У планах — презентація експозиції в інших містах Литви © Світлана Ляховець / Фейсбук

Світлана зізнається, що почувається в Литві наче в Україні:

— Я почуваюся тут як удома. Так, я дуже сумую за своєю землею, за батьками, за друзями, за Києвом. Але я тут не відчуваю себе біженкою і другим ґантунком. І коли ми працювали над цією виставкою, мені стало зрозуміло, чому литовці нас так розуміють, чому ми так на одній хвилі. Тому що ми дуже переплетені!

Ця виставка — спроба наблизити два народи одне до одного. І Світлана Ляховець упевнена, що це вдасться зробити.