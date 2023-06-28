Богдан Образ: про новий роман та українську книжку як форму спротиву

ЕКСКЛЮЗИВ

Париж, Франція – У Парижі відбулася довгоочікувана презентація нової книги відомого українського письменника Богдана Образа. Його творчість відома українцям завдяки першому роману «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» 2015 року. Вихід нової книги, «Львів-Ліон. Інстаграм», відбувся в період, коли українська література в Європі переживає своєрідний розквіт.

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У французькому перекладі книга з'явиться наприкінці року. Сам Богдан добре відомий французькій публіці — він частий гість на французькому телебаченні.

Презентація книги «Львів-Ліон. Інстаграм» відбулась у паризькій бібліотеці імені Симона Петлюри. Чому роман опублікований саме зараз, чим він настільки особистий для автора, як у Франції сприймають сучасну українську літературу та чи є на неї попит — Богдан Образ розповів в інтерв'ю українській редакції RFI.

Презентація книги «Львів-Ліон. Інстаграм» Богдана Образа в Парижі © Богдан Образ

— Українською книга вже в продажу. Хотілось би, щоб і французи нарешті мали змогу її прочитати. Коли це стане можливим?

— Переклад французькою для мене — імператив. По-перше, мій герой — француз. Часом я намагався навіть писати французькою, щоб створити певну атмосферу. По-друге, у книжці є опис Франції. І власне, дуже важливо розповісти про франко-український зв'язок. Це на часі. Ідея України зараз дуже цікавить. Тому мій літературний агент шукає і видавництво, і перекладача. Дуже важливо, щоб перекладач був також знайомий з містом Ліон, там своя особлива культура. Моя українська редакторка — зі Львова, дуже мені допомогла, подала декілька цікавих ідей. Такий переклад потрібен, щоб створити певне відчуття імерсивності. Думаю, що на початку осені це станеться, і до кінця року книга вийде французькою.

— Як обрали літературного агента?

— Це було не важко. Мій агент — давня подруга. У 2019 році я їздив до «Літосвіта», в літературну школу в Карпатах, де ми й познайомились. Власне, Вікторія Матюша і створила агенцію «OVO». Вони просувають українську культуру у Франції. Вікторія тут, поки її чоловік, поет Павло Матюша, служить у ЗСУ.

— За вашими спостереженнями, який попит на українську літературу зараз у Франції?

— Попит існує, але українську літературу дуже важко класифікувати. Куди французький книгар поставить українську книжку? Колись це було на поличці до littérature de l’Est (східна література. — Ред.), або навіть littérature russe (російська література. — Ред.). Тобто, раніше вони могли стояти у двох розділах.

Зараз це більше східноєвропейська література, але там дуже велика пропозиція країн, про які французи нічого не знають. Україна має значну культуру, історію та літературу, тому, власне, хотілося б, щоб існував окремий розділ української літератури.

Попит на українських авторів зріс ще з 2014 року. І тут є заслуга Ірини Дмитришин, у якої виходить колекція перекладів творів присвячених Україні у видавництві «Арматтан». Є переклади корифеїв української літератури, той саме Жадан, Курков. Навіть в Українському культурному центрі є поличка з українськими книжками. Я бачу що є й література про Україну. Але вона може бути різною, досі є автори, які за замовленням Кремля, пишуть про нашу історію.

З приємного, є навіть комікси про Україну. Перший вийшов у 2013–2014 про Голодомор, тоді про Україну та радянську експансію ще так не говорили. Далі були комікси про Чорнобиль. А зараз навіть є комікси про війну, наприклад, «Українські зошити — щоденник окупації» від того самого автора, що й «Українські зошити — спогади про радянські часи», де чітко показана хроніка подій.

Було б цікаво не просто мати littérature d’Ukraine (літературу з України. — Ред.), але й littérature sur l’Ukraine (літературу про Україну. — Ред.). Приємно, що книгарні ставлять наші книжки або книжки, виторг з продажу яких йде на благодійність. Коли такі відомі бутіки, як «Ля Фонтен» виставляють у вітринах українську книгу.

— Скільки тривало написання книги?

— Насправді — довго. Потрібен був час на усвідомлення, що я пишу. Для цього потрібен план. У мене були особисті історії — те, що не увійшло в книгу «Київ — Париж». Потім я почав досліджувати Ліон, Львів та інстаграм. Якщо в Парижі та Києві я жив, то у Львові та Ліоні — ніколи. А в інстаграмі потрібно було дослідити життя, яким жили мої герої. Найважче було дослідити Лівів, щоб створити ці інтерактивні декорації, у який постійно щось відбувається. І тому я прочитав багато літератури та дописів про місто. Ці постійні подорожі та блукання, весь цей процес тривав чотири роки, але це не означає, що я кожен день писав. За декілька місяців карантину я написав більше, ніж за весь час. Увесь матеріал у мене вже був, бракувало усамітнення.

Богдан Образ в образі героя роману. Фотограф: Константан Браше. Стиліст: Франк Дель. Модель: Ангеліна © Богдан Образ

— Це книга про особисте?

— Важко сказати, там є особисті роздуми, це власне, коли йдеться про любов на відстані, її плюси та мінуси, неможливість вирватись через різні обставини. Це було через пережиту неможливість виїхати під час карантину.

Найособистішим моментом стала історія тітоньки Софі. Вона має асоціацію з равликовою ресторацією в Парижі «Tante Sophie». Насправді тітонька Софі — це прототип моєї бабусі, яка народилась у Франції. Це були емігранти, які виїхали на початку XX століття із Тернопільської області. Бабуся вже народилась у Франції, потім родина повернулась в Україну під час радянської репатріації. Існувала дуже сильна пропаганда, серед французів було багато прихильників лівих поглядів. Саме через цю пропаганду мої пращури все кинули та повернулись в Україну. Брама зачинилась, бабуся створила власне життя, але постійно жила в ностальгії. Саме через цю ностальгію вона і передала мені любов до Франції, її мови та культури. Можливо, саме тому я тепер тут.

У книжці — трошки інакше, прадід мого героя — підприємець, а Ліон на той час відомий своїм шовком. Їх застає війна. І тут я додаю опис радянського Львова. Це ті спогади, якими зі мною ділилася моя бабуся.

Богдан Образ в образі героя роману. Фотограф: Константан Браше. Стиліст: Франк Дель. Модель: Ангеліна © Богдан Образ

— Для того щоб писати словами французького героя, описувати його, потрібно дуже добре розуміти французького менталітету. Як українець, що має міцний зв’язок із Францією, яка твоя ідентичність?

— Насамперед я українець. Мені притаманна мультикультурність, бо свого часу я був розділений між трьома країнами: Україна, Франція та Швеція, де я навчався. Її культура мені теж близька.

Я проживаю у Франції, постійно спілкуюсь з французами, але мене ніколи не полишали почуття до України. Я весь час мав тонкий зв’язок із нею та кожні 3-4 місяці повертався, відвідував різноманітні культурні події. Я вважаю себе передовсім українцем, але Франція теж здійснила на мене важливий вплив.

Богдан Образ в образі героя роману. Фотограф: Константан Браше. Стиліст: Франк Дель. Модель: Ангеліна © Богдан Образ

— Чи плануєш ти колись писати про війну?

— Війна так чи інакше вдирається в найдрібніші щілини свідомості та життя. Ніколи ми не будемо такими, як раніше, тому що ми вже відчули, що це таке. Одні відчули, як це прокидатися від вибухів, інші — коли першим чином ти біжиш до телефону та перевіряєш, чи всі живі. Так або інакше, не писати про війну вже неможливо. Я пам’ятаю років десять тому в Україні почала з’являтись Балканська література, війна здавалась неосяжною. І тут так буде.

Я хочу написати про війну трошки по-іншому. У мене немає плану, але є думки, які я записую. Про війну писатимуть взагалі дуже багато. Я б зробив щось дистанційоване... Чотири герої, із них двоє – іноземці. Але це все потім, наступний роман буде — «Ескапізм».

Богдан Образ в образі героя роману. Фотограф: Константан Браше. Стиліст: Франк Дель. Модель: Ангеліна © Богдан Образ

— Яка роль митців у сьогоднішній війні?

— Я не можу говорити про культурний фронт, бо фронт у нас все ж таки один, і він — там, на війні. Кожна книжка — це спротив. Дивіться, що роблять росіяни, коли вони приходять, то намагаються знищити все українське. Спочатку назви населених пунктів, прибираючи усі крапки над «і», закінчуючи публічним спаленням бібліотек. Тому кожна книжка українською або в перекладі на французьку — це цеглинка спротиву. Надважливо в такі важкі часи, щоб українська книжка продовжувала виходити.

— Ми бачимо тебе на французькому телебаченні, до тебе дослуховуються французи

— Важливо говорити від імені українців у Франції. Потрібно постійно нагадувати про війну, доки вона не закінчиться. Так сталося, що я став популярним на французькому телебаченні на самому початку повномасштабного вторгнення. Мене запрошують як українського письменника. Заздалегідь я не готуюсь до дебатів, але мені дають головні гайдлайни, інформацію до яких у Франції ще не почули. Дуже важливо наголошувати на тому, що війна продовжується, і про те, хто може стати наступним.