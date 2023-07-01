Концерти, знімання кліпу і плани на тур Європою: як діти зберігають українське в Польщі

Kapusta Band — український дитячий хор, учасники якого зараз тимчасово проживають у Вроцлаві. Дітей із Дніпра, Херсона, Ірпеня, Києва, Харкова звела разом повномасштабна війна. Уже понад рік вони співають українські народні пісні і концертують у польських містах. Довелося їм виступити і перед Президентом Литви у Вільнюсі. Та найбільше діти мріють повернутись додому із туром перемоги та організувати концерти в рідних містах.

Реклама Читати продовження

Художниця з Харкова Марія Капуста до повномасштабного вторгнення опікувалась своїм вимріяним простором, де маленькі харків'яни співали, робили театральні постановки та малювали. Але вона була змушена виїхати із України через ворожі обстріли та втрачену роботу.

Марія Капуста © Із особистого архіву М. Капусти

Плану дій у Марії тоді не було, знала тільки, що є пропозиція роботи у Мюнхені:

— Рішення поїхати з України було важким. Але потрібно було думати про безпеку дітей та й потрібно було виживати, тому і погодилась. Вроцлав був містом, де ми мали тільки переночувати. Але завдяки цікавому збігу обставин ми й досі тут «ночуємо». Коли ми переїхали кордон, то з’явилось відчуття безпеки. Поляки дуже тепло приймали українців, а в Німеччину зовсім не хотілось. Та й добра моя знайома, музикантка гурту «Морж» Аня Зюбіна, яка вже довгий час живе у Вроцлаві, запропонувала залишитись і разом влаштовувати культурні події, залучати до них україночок та наших дітей. Мені це відгукнулося, і я вирішила залишитись у Вроцлаві.

Там же творчим українкам запропонували зібрати дітей та заспівати на місцевому фестивалі. Так почалась історія дитячого колективу Kapusta Band. У соцмережі Марія розмістила запрошення до колективу, на яке відгукнулись усі охочі співати. Польські друзі допомогли із приміщенням для репетицій.

Kapusta Band з концертом у Вроцлаві © Із особистого архіву М. Капусти

До колективу українців доєдналась Ганна Мінакова, керівниця колективу «Хор одиноких сердець сержанта Пеппера». Так Kapusta Band вперше виступив на великій сцені на площі Ринок у Вроцлаві. Учасникам дуже сподобалось. Вирішили продовжувати репетиції і набір дітей. Майстерність маленьких артистів та кількість концертів почала зростати, як і чисельність колективу. Зараз у бенді 20 дітей від 6 до 13 років, є і 16-річні підлітки, говорить Марія:

— Я відчула по дітях, батьках, що для них важливо не тільки приходити на концерти, а й на мітинги, співати і підтримувати Україну. Це об’єднує, надає силу. Дітям відгукнулась українська народна пісня, у них до неї щира любов. У нас в колективі хтось співав раніше у різних гуртках, хтось зовсім не вмів співати, а деякі діти прийшли до нас просто у рідне середовище.

Виступ Kapusta Band © Із особистого архіву М. Капусти

Зараз діти Kapusta Band не тільки співають, а ще й грають на гітарах, синтезаторі, скрипці, барабанах, перкусії. Історії цих інструментів різні: якісь подарували польські друзі, якісь привезли з собою, деякі Марія купувала власним коштом.

Мріють про «Магічний» тур Європою

Наприкінці минулого літа виникла ідея організувати тур Magical Ukrainian Tour «Магічний український тур». — Ред.) українського дитячого колективу містами Європи з програмою Songs of Burning Heart («Пісні палаючих сердець». —Ред.)

Марія розповідає:

— Я завжди надихалась творчістю The Beatles (9 альбом гурту має назву Magical Mystery Tour. — Ред.). Перед 24 лютого 2022-го завжди згадувала мультфільм The Beatles: Yellow Submarine («The Beatles: Жовтий підводний човен». — Ред.). Він дуже перегукується з подіями, які наближалися. Бачила постер із цього мультфільму і почула вислів: «Що робити у будь-якій ситуації? Співати». Тому і вирішила, взяти це все за основу, адже дійсно треба їздити по світу і співати разом із дітьми. Тим паче, що діти співають особливо: вони відчувають усе, що звучить в українській пісні: сум за рідною землею, тугу, коли ти відірваний від рідних людей. Співаючи, ми і себе підтримуємо, і Україну. Ми розповідаємо про Україну через пісню і наближаємо перемогу, бо музика людину робить сильнішою, а це те, що нам потрібно сьогодні.

Подорож до Вільнюсу © Із особистого архіву М. Капусти

Марія розуміла, що самостійно не зможе реалізувати цей проєкт, і потрібно долучати свою команду, що перебувала в Україні. Це музикант Сергій Білозеров, режисер Єгор Мартиненко і акторка Олена Єрмішкіна. А також харків'янка вирішила подати заявку на грант для розвитку творчого колективу за програмою Creative Europe від ЄС — і виграла його. Кошти витратили на організацію концертного туру.

На річницю повномасштабного вторгнення влаштували концерт у Вільнюсі. Там український колектив виступав на заході, де був присутній Президент Литви Гітанас Науседа, згадує Марія:

— Це був дуже теплий концерт. Важливо, що ти через пісню нагадуєш, що зараз відбувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. Адже війна стосується не тільки України, і перемагати цього дракона треба всім разом.

Разом з президентом Литви Г. Наусєдою © Із особистого архіву М. Капусти

Знімають кліп та збирають гроші для України

Марія Капуста говорить, що продовження туру країнами Європи буде. Сьогодні колектив до цього готується: проводить репетиції щонайменше тричі на тиждень, самостійно робить декорації до своїх виступів. Kapusta Band дає концерти у Вроцлаві, Варшаві.

Програма виступу розрахована на 60 хвилин. У ній є різні пісні: українські народні та сучасні, композиції «Бітлз», твори польською та естонською мовами. Наприклад, під час виступів у Польщі діти співають пісню часів антикомуністичного руху у Вроцлаві 80-х років. І такий вибір, говорить Марія, дуже цінують польські слухачі.

02:12 Маленькі українці мріють про тур Європою © RFI

Під час концертів колектив завжди ставить скриньку, у яку збирає гроші для харківської громадської організації «Добротак». Вона допомагає паліативним хворим, евакуює людей, доправляє гуманітарні товари й ліки на деокуповані території, а також військовим.

Зараз Kapusta Band також знімає кліп на пісню «Каміння весни», на вірші поета, письменника та музиканта Сергія Жадана. І пісню, і відео присвячують загиблому герою, музикантові, художнику, скульптору Антонові Дербілову, розповідає Марія:

— Через присвяту Антону ми хочемо згадати про усіх загиблих наших героїв. Антон із самого дитинства захоплювався солдатиками, він їх сам створював. Це геніальні роботи. Ми попросили дружину Антона надіслати нам його солдатиків для зйомок у кліпі.

Концертна програма колективу розрахована на 60 хвилин © Із особистого архіву М. Капусти

Завдання — зберегти українськість

Марія Капуста говорить, що буде розвивати Kapusta Band. Вона хоче зробити усе можливе для того, щоб її вихованці не втрачали зв'язок з Україною:

— На репетиціях усі говорять українською мовою, навіть ті, хто не говорив до цього. І дітям це подобається. Сьогодні багато європейських програм, грантів направлені на інтеграцію українських дітей у країну, де вони знаходяться. У цьому і проблема. Коли діти опиняються в чужій країні, інтеграція в нові умови відбувається сама собою. Вони дуже швидко вчать нову мову, сприймають нову культуру і традиції. А ми хочемо зберегти українськість наших дітей, бо вони всі мріють повернутися додому.