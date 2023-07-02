Українська телеведуча підкорює Європу своїми в'язаними речами

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Прага, Чехія – В Україні Алла Щоличева — знана телеведуча інформаційних каналів. Багато років поспіль саме вона з телеекранів розповідала українському глядачеві останні новини, разом з експертами аналізувала найважливіші події України та світу. Коли розпочалась війна, жінка разом із сином виїхала за межі країни. У вимушену мандрівку взяла з собою лише найнеобхідніше. У тому числі, моток пряжі. Який змінив її життя.

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Прямі ефіри під звуки вибухів

Це був ефірний тиждень Алли — кожен день з понеділка 21-го і до неділі 27-го лютого 2022 року вона мала вести прямі ефіри. Усі дні були дуже напруженими, у повітрі була тривога та неспокій. 23-го лютого, згадує Алла, довго не могла заснути, читала новини про закриті аеропорти у Харкові і Дніпрі. Потім був глибокий сон. І вранці 24-го лютого жінка прокинулась у країні, на яку напала Росія.

— Я спала і нічого не чула — на відміну від моїх знайомих. Вранці я прокинулась, зробила собі каву і почала читати новини. Перше, що я бачу, звичайно, інформація, що Путін оголосив СВО (спеціальна військова операція. — Ред.). Я розумію: почалось. Мені треба якомога швидше доїхати на роботу, бо ми будемо всі працювати, розповідати про те, що відбувається.

Поки Алла Щоличева їхала на телеканал, люди масово виїжджали зі столиці. У маршрутці, яка ще на той момент їздила, лунало лише одне слово — «війна». Перші вибухи телеведуча почула, коли на початку сьомої ранку приїхала до офісу. Згадує, як її ледь загримували — у всіх тряслись руки. У неї самої розривався телефон, бо родина Алли перебувала у Харківській області. Було страшно, каже телеведуча. «Ми будемо розповідати, що відбувається. Ми будемо говорити з глядачами, бо їм страшно, вони не розуміють», — сказав того ранку Аллі її співведучий Борис Іванов.

Алла Щоличева та її напарник Борис Іванов у прямому ефірі. Лютий 2022 року © Архів Алли Щоличевої

— Найстрашніше для мене було прочитати і говорити про це в ефірі, що кордон Харківської області перетнули танки і вони вже на п'ять кілометрів зайшли. Харківщина — це моя Батьківщина, там мої батьки, там бабуся. Розплакатися в ефірі я не могла собі дозволити. Намагалася бути зібраною, просто говорити, а думки десь там.

Після ефіру 24 лютого Алла Щоличева кілька годин йшла додому пішки — транспорт не їздив, викликати таксі було нереально. Вдома ухвалили з чоловіком рішення, що він з дитиною та друзями їдуть до Львова. Жінка ж залишилась у Києві, щоб 25 лютого знову бути на роботі і доносити людям правду про напад Росії.

— На другий день війни, коли їхала в офіс, подумала, що сьогодні додому повертатись не буду, транспорт не їздить, вдома залишатись страшно. А на роботі є укриття, вода, їжа, там є люди, і роботи буде дуже багато. Я взяла з собою спортивний костюм, всі документи, щось з їжі, воду і пам'ятаю, що взяла моточок пряжі і спиці. І коли виходила з квартири, озирнулась і подумала: «Боже, а я повернуся взагалі ще сюди?».

Ні, з того часу Алла не була у своїй квартирі у Києві. Але того дня, 25 лютого, вона про це ще не знала. Головна місія була — розповідати правду глядачам. Із кількох сотень людей в офісі було лише кілька десятків. Шеф зібрав усіх і сказав відверто: усі можуть їхати і рятувати свої родини, робити те, що мають робити у цій складній ситуації. Однак люди вирішили залишитись і працювати:

— Ми вирішили проголосувати і одностайно сказали «так, ми будемо видавати ефір». Бо це найкраще, що ми можемо робити в цей час, найкраще, чим ми можемо бути корисними, чим ми можемо допомогти своїй країні, своїм людям. І ми пішли в ефір. У всіх нас було четверо ведучих. Ми домовилися, що ми по дві години будемо в ефірі. Поки одна пара була у студії, інша стояла під дверима. Там стояли черевики, куртка і рюкзачок, щоб за хвилину можна було покинути студію, взутися і побігти.

Останній ефір із київської студії. 25 лютого 2022 року © Архів Алли Щоличевої

25 лютого був останній прямий ефір Алли Щоличевої із київської студії. Після роботи журналістка поїхала до своєї близької подруги, теж телеведучої, яка жила у приватному будинку під Києвом. Їх було п'ятеро — Алла, її подруга-телеведуча, ще одна дівчина, хлопець, який пішки прийшов з Ірпеня через ліси, і рудий кіт, який був для всіх замість заспокійливого.

Алла Щоличева та її друзі жили разом, а неподалік стріляли російські військові © Архів Алли Щоличевої

З вікна було видно, як неподалік вибухають російські снаряди © Архів Алли Щоличевої

Тиждень вони прожили разом. Але почали закінчуватись продукти і все ближче наближались російські військові. «Поговорили тоді з самообороною і вони сказали, що це буде перша лінія оборони Києва. Якщо можете виїжджати, зробіть це, бо буде небезпечно», — згадує Алла.

Із погребу діставали все, що знаходили. Лютий 2022 року © Архів Алли Щоличевої

Із селища, де жили, виїхали о 9-й ранку, а вже через три години ця єдина дорога була закрита. Далі довгий шлях на Західну Україну. Три доби — і така довгоочікувана зустріч із сином та чоловіком у Львові.

Дорога в інше життя

У місті Лева Алла Щоличева повернулась до роботи — до прямих ефірів із львівської студії.

Ведучу гримують перед прямим ефіром. Львів, березень 2022 року © Архів Алли Щоличевої

Однак у Львові журналістка та ведуча не затрималась надовго:

— Там мені теж було страшно. У Львові ми жили у батьків мого чоловіка .А їхнє житло — зовсім поруч із військовою частиною. Ми розуміли, куди росіяни цілились. І було таке відчуття, що сирена прямо за вікном, бо вона так гучно спрацьовувала. І це настільки давило на психіку. Вона волала о 3, 4, 5-й ранку — і так щодня. Було дуже страшно. Малий вскакував, біг у ванну, ми ховались там, я його заспокоювала. Але я бачила його психологічний стан. Мені нема, де його сховати, щоб не було оцього психологічного терору щоночі.

Одного дня Алла для себе вирішила: якщо ніч буде спокійною, то вони нікуди не поїдуть зі Львова. Якщо знову будуть сирени, дитина буде кричати, то не будуть більше відтягувати момент. Тієї ночі, 13 березня, росіяни вдарили по Яворівському військовому полігону. 35 людей загинули.

Наслідки атаки РФ по Яворівському військовому полігону. 13 березня 2022 року © Оперативний ЗСУ

16 березня Алла Щоличева із сином були на польському кордоні. Знайомий підвіз їх до КПП «Смільниця», а далі вони пішли:

— Однією рукою тримала сина, в іншій руці була невелика сумочка — і рушили пішки. Куди, що — нічого не розуміли.

Волонтерський пункт на українсько-польському кордоні © Архів Алли Щоличевої

На польському боці їх, як і інших українських переселенців, зустрічали волонтери — пропонували їжу, теплі речі, місце для відпочинку. А Алла згадує, як стояла і заливалась сльозами.

Син Алли Щоличевої грається машинкою у волонтерському центрі. Березень 2022 року © Архів Алли Щоличевої

У Парижі знайома журналістки з дитиною зняла квартиру і запропонувала Аллі з сином пожити там місяць. Тож телеведуча шукала, як дістатись Кракова, звідки мала літак до французької столиці. І волонтери на кордоні допомогли це зробити. А далі нове місто, нові виклики, нові розчарування і нові захоплення.

Мітинг у Парижі на підтримку України. Березень 2022 року © Архів Алли Щоличевої

— На другий день у Парижі ми пішли на мітинг. І я чую, які зі сцени лунають меседжі, до чого закликають. І мені так сумно стало. Я подрузі кажу, що мені треба на сцену, що вони не те кажуть, вони не на тій енергії. Вони не розуміють, про що вони кажуть.

Далі Алла просто підійшла до сцени, познайомилась з дівчиною, яка якраз мала виступати. І пішла з нею.

— Я відчула, що я маю сказати цим людям, що відбувається. Я взагалі такого не робила ніколи, це не про мене. Якщо згадувати, про що я казала, я не пам'ятаю. Я розповідала про те, що відбувається. Я закликала, щоб усі всіма мовами пояснювали своїм знайомим в усьому світі, що відбувається в Україні. Тоді просили закрити небо, тобі був драмтеатр у Маріуполі. Коли я спустилася, мій малий каже: «Мама, тобі так кричали "Героям слава!"». І потім на всі мітинги, на які виходили вже у Празі, син питав: «Мама, ти знову будеш виступати?».

Скріншот з відео виступу Алли Щоличевої на мітингу у Парижі. Березень 2022 року © Архів Алли Щоличевої

Однак у Парижі Алла із сином не затримались надовго. Вирушили до Праги, де мали багато знайомих. Та й, як зізнається телеведуча, і їй, і дитині тут було легше, бо на вулицях було набагато більше українців, ніж у французькій столиці.

Алла Щоличева та її син у Празі © Архів Алли Щоличевої

Подруга журналістки розмістила оголошення у групах у соцмережах, що Алла із сином шукають житло. І озвалась словацька скрипалька, яка безкоштовно надала свою квартиру киянці. Із простими словами: «Це те, що я можу зробити для українців». А далі український садок для дитини, потім перший клас у чеській школі.

— Я малому казала: не знаєш, як сказати чеською, кажи українською. Вони десь схожі, тебе зрозуміють. І так дивно, що малий одразу навчився читати і українською, і чеською одночасно.

Сама Алла мала документальний проєкт з колишніми колегами — писала сценарій, їздила на зйомки. Але саме тут, за кордоном, зрозуміла, що хоче робити зараз і тут.

Хобі, яке стало справою теперішнього життя

Алла Щоличева знайшла себе у в'язанні © Архів Алли Щоличевої

— Пряжі і спиці поїхали зі мною до Парижа і до Праги. І десь півтора місяці у мене не виходило в'язати. Навіть коли ми під Києвом сиділи, хотіла взяти спиці та заспокоїтися, почала в'язати, але не виходило, у мене руки трусяться, петельки виходять які криві. Я відкладала десь півтора місяця, а потім наш хлопці виграли на Євробаченні. І я почала відкривати свій талант.

Гурт Kalush та їхня відома завдяки Євробаченню рожева панамка © Міністерство культури та інформаційної політики

Наступного дня після Євробачення Алла проїжджала повз магазин із пряжею. Зазвичай вона не могла себе змусити себе туди зайти, але не того дня. З усього різноманіття кольорів знайшла ті самі рожеві нитки і почала складати до купи петельку за петелькою, поки не утворилась та сама рожева панамка.

Рожева панамка, яка стала відомою на весь світ завдяки українським музикантам з гурту Kalush © Архів Алли Щоличевої

— Коли я сиділа в'язала, я зрозуміла, що я потроху оживаю. Якщо я можу в'язати, я можу дихати, я можу створювати. Я продовжую жити життя. Я не заклякла. В'язання фактично мене витягнуло з цього стану. Я виклала фото з панамкою, скільки посипалось коментарів: «Я теж хочу! А скільки коштує?» За все літо я навіть не згадаю, скільки я штук зв'язала. Я відправляла їх до Німеччини, до Італії, найбільше до України. Була одна жінка, яка з донькою живе у Німеччині, а чоловік і син — в Україні. То я в обидві країни відправила панамки. Потім вони сфотографувались і в Німеччині, і в Україні разом у рожевих панамках.

Алла та її син у славнозвісних рожевих панамках © Архів Алли Щоличевої

А далі телеведуча почала згадувати про все те, що мріяла зв'язати до війни. І руки самі почали творити красу з українською душею.

Алла й придумує фасон своїх в'язаних речей, і сама в'яже, і саме знімається для Інстаграму © Архів Алли Щоличевої

Ще одна подруга і теж телеведуча надихнула Аллу Щоличеву створити свою сторінку в Інстаграмі, де б були фотографії її в'язаних шедеврів. Так народився бренд української краси a_she.ukraine.

Квітчаста жилетка від телеведучої та майстрині Алли Щоличевої © Архів Алли Щоличевої

У Празі Алла відчула у собі бажання творити в'язану красу © Архів Алли Щоличевої

— Коли звільнили Херсон, я думала, що ж зробити. Звичайно, розумію, светр з кавуном я швидко не зможу зв'язати, це займе якийсь час. А хочеться щось прямо зараз із кавунчиком. Побігла в магазин, підібрала пряжу і зв'язала шапки-кавунчики. І собі, і малому. Він так ходив до школи. Всі питали, що це за шапка така.

Кавунова шапка © Архів Алли Щоличевої

Син Алли у шапці-кавунчику і з новими мотками пряжі © Архів Алли Щоличевої

Шапки Алли Щоличевої стали справжнім бестселером в Європі. Їх носять ледь не в кожній країні. У Празі їх залюбки брали магазини хендмейду, де відразу ж розпродували.

Шапки, створені з любов'ю © Архів Алли Щоличевої

Згадує телеведуча випадок, який трапився в Угорщині. Журналістка поїхала записувати інтерв'ю з угорським політиком, мером міста Годмезевашаргей Петером Маркі-Заєм, який був головним конкурентом Віктора Орбана на виборах до Національних зборів у 2022 році.

— Україна за нього дуже вболівала, тому що він такий проукраїнський. Ми до нього дуже далеко їхали. Потім чекали протягом чотирьох годин, бо він дуже зайнятий. І я в дорозі вирішила, що хочу йому подякувати за його підтримку. І я йому зв'язала шапку. Він був таким вдячним! Наші українські шапки тепер й угорські політики носять.

Петер Маркі-Зай в українській шапці від Алли Щоличевої © Архів Алли Щоличевої

Шапки, які стали хітом в Європі © Архів Алли Щоличевої

Зараз в Алли є кілька мрій. Одна з них — зробити такий великий український бренд, який творитимуть українські жінки, які зараз перебувають в Європі через російську війну.

— Я хотіла б, щоб ми були в якомусь сенсі амбасадорами українського для світу. Ми б показували, що ми вміємо і хочемо створювати щось тепле, гарне і з українською душею.

В'язаний жилет від телеведучої © Архів Алли Щоличевої

А ще одна мрія — побачити у своєму одязі німецького дизайнера Франка Вільде, який підкорив мережу українськими «ліфтолуками».

Німецький модельєр Франк Вільде © Instagram frankpeterwilde

— Дуже хочу зв'язати светрик. Є в мене задумка, що там має бути, який там має бути малюнок. Я дуже хочу з ним познайомитися і запропонувати одягнути для свого «ліфтолука» мій светрик.