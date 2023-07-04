Розповісти про Україну через танець: як працює танцювальна школа для дітей у Берліні

НАШІ В НІМЕЧЧИНІ

AdlerA Dance — танцювальна школа в Берліні. Її організували українки для дітей, які через війну вимушено переїхали до Німеччини. Уже майже рік маленькі виконавці не просто вчаться танцювати, а й розповідають німцям про Україну. Про те, як все почалося та розвивається, українська редакція RFI поговорила з програмною директоркою школи Оксаною Орел.

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Оксана Орел приїхала до Німеччини на початку березня 2022 року. Вона розповідає, що не могла просто сидіти склавши руки, тож уже за два тижня організувала при місцевій церкві волонтерський штаб зі збирання та доправлення в Україну гуманітарної допомоги:

— Ми пояснили пастору церкви та представникам громади, що саме та як хочемо зробити. І вони нас дуже підтримали та навіть перекрили частину свого залу для служби, аби виділити нам приміщення. Попередньо, на три місяці, але згодом стало зрозуміло, що ми тут надовго.

Упродовж шести місяців вони збирали гуманітарну допомогу спочатку для тероборони, потім — для військових і шпиталів, а згодом — і для українців, які переїхали до Німеччини.

Перші кроки

— До нас стало приходити дуже багато людей. Здебільшого це були жінки із дітьми. І вони часто говорили, що діти тут сумують, їм немає, чим зайнятися. Адже тоді ще далеко не всіх влаштували до шкіл. А навіть ті, хто відвідував німецьку школу, там майже ні з ким не спілкувалися: хтось соромився, а хтось ще був у стресі. Ми зрозуміли, що це серйозна проблема, з якою треба щось робити, — розповідає Оксана Орел.

Місія AdlerA Dance серед іншого — розповісти німцям про українську культуру © AdlerA Dance

Тоді пані Оксана запропонувала пасторові церкви перенести волонтерський центр до іншого приміщення, а зал віддати під хореографічний клас:

— Це все було безкоштовно: нам надали зал безкоштовно, ми працювали теж безкоштовно. І до нас стали приходити дітки. Це, до речі, абсолютно різна географія, тобто в нас тут діти з усієї України. І 90% із них ніколи в житті не танцювали. Вони не знали, що таке хореографія. Тож ми спочатку пробували та дивилися, що в нас вийде.

Перші заняття збіглись із перемогою гурту «Калуш Оркестра» на Євробаченні. І вибір музики для дебютного танцю, розповідає пані Оксана, був очевидним — нею стала «Стефанія»:

— І ми з цим одним номером почали ходити на всі заходи, які тут відбувалися. Таким чином, стали поступово набирати популярність: німцям було цікаво побачити, що є спільнота українців, творчі діти. І багато церков стали передавати нам пожертви. Або під час нашого виступу в якомусь великому концерті всі пожертви, які збирались, теж передавались нам. А ми вже далі передавали їх в Україну, щось закуповували тощо.

Щодалі, тим більше дітей приходило до школи. Особливо збільшилася кількість охочих займатися влітку, коли на канікули розпочалися фактично в усіх освітніх установах Німеччини. AdlerA Dance стала для багатьох справжнім порятунком. Побачивши такий відгук, організатори почали влаштовувати додаткові заходи для дітей, щоби вони могли розважитися та передусім — поспілкуватися.

Школа танців швидко перетворилася на потужне ком'юніті © AdlerA Dance

Оксана Орел згадує:

— Уже з вересня ми почали системно працювати: створили групи за віком, розробили чіткий розклад. А потім виграли невеличкий грант від однієї з міжнародних організацій, згідно з умовами якого ми мали підготувати концертну програму.

Завдяки цьому школа отримала можливість провести три заходи. Першим став «Старий Новий Рік з українськими дітьми». Тоді колектив, розповідає пана Оксана, підготував повноцінну театральну виставу, присвячену українським традиціям:

— Німцям це було дуже цікаво, бо вони взагалі не розуміли, як це — старий Новий рік. Ми багато говорили про «Щедрик». Це був наш лейтмотив. Розказували про Леонтовича, тобто знайомили німців із нашої культурною спадщиною. І це стало для них певним культурним шоком.

Оксана Орел розповіла, що школа вже активно співпрацює з місцевою владою, зокрема з відділами молоді, культури та міграції. Вони теж готові до співпраці та навіть згодні виділити фінансування:

— У нас є перспективи розширення. Зараз ми плануємо створити офіційну громадську організацію — це дозволить нам безпосередньо комунікувати з місцевою владою. Хоча і зараз вони вже чують та бачать нас.

Реабілітація через танець

Танці — це не просто можливість весело провести час та поспілкуватися з іншими дітьми. Це справжня терапія, наголошує Оксана Орел, адже діти були травмовані війною в Україні:

— Деякі діти спочатку нічого не хотіли, вони лише хотіли додому. Хоча в когось уже не було дому, в декого навіть міста вже немає. Наприклад, у нас тут є маріупольці. Їм взагалі немає куди повертатися. Як би вони не хотіли, але додому вони вже не повернуться. Звісно, від цього і в дітей, і в батьків був стрес.

Танці — чудовий спосіб подолати стрес © AdlerA Dance

Приблизно десять відсотків дітей, які прийшли до AdlerA Dance на самому початку, взагалі ні з ким не розмовляли. Як пригадує пані Оксана, вони мовчали, навіть коли викладачі просто запитували, як їх звати:

— У дітей був ступор ще й тому, що вони спочатку не знали, як говорити: українською чи російською? І ми теж не знали, як краще спілкуватися. Зрештою ми знайшли зручну формулу. І зараз тренування відбувається по суті двома мовами. Тренерка говорить українською, але коли дитина звертається до неї російською, вона відповідає частково російською, а частково переходить на українську. Таким чином, ми навчаємо дітей не тільки німецької, а ще й української мови.

А ще заняття у школі несподівано стали для дітей чудовою можливістю інтегруватися в німецьке суспільство, пояснює пані Оксана:

— Річ у тім, що до нас ходять і німці. Їх небагато, але, тим не менш, це чудово. Це суперможливість спілкуватися з носіями мови. Завдяки цьому наші діти почуваються більш вільно та впевнено.

Ще одна проблема — небажання дітей ходити до місцевих шкіл. Переважно вони підключалися до занять у своїх школах в Україні онлайн і відмовлялися йти до німецької. Усе це — результат стресу та бажання повернутися в минуле. Проте, як розповідає Оксана Орел, у Німеччині всі зобов'язані відвідувати місцеві заклади освіти, інакше в батьків можуть бути серйозні проблеми. А спілкування на заняттях танцями, зауважує вона, розкрило дітей та мотивувало нарешті піти до школи:

— У нас були такі ситуації, коли діти познайомились на танцях і захотіли ходити зі своїми друзями до школи. Звичайно, вони ще не повністю інтегрувалися в німецьке суспільство, зокрема тому, що не вистачає мови, але ми працюємо над тим, аби цю проблему розв'язати.

Завдяки школі танців діти почали спілкуватися не лише з іншими дітьми з України, а й з маленькими німцями © AdlerA Dance

Говорити про Україну

Ще одна місія AdlerA Dance — говорити з німецьким суспільством про Україну. Але як? Насправді, як зауважує пані Оксана, німці хоча і співчувають Україні, але теж поступово втомлюються від жахливих новин. Отже, розробляючи концепт школи та її заходів, організаторки акцентували саме на позитивних моментах.

— У нас дитяча та молодіжна аудиторія, — говорить Оксана Орел. — Тож ми вирішили не травмувати дітей додатково та визначилися, що робимо позитивний контент. І якщо ми збираємо допомогу, ми робимо це через якісь зрозумілі для німців речі: через презентацію хореографії, пісні, позитивні акції. Ми прагнемо показати німецькій спільноті нашу унікальність, культурне надбання.

Готуючи нові заходи, AdlerA Dance формує програму в такий спосіб, щоб це було колоритно та сучасно, щоб розповісти про Україну щось цікаве, показати високий рівень її розвитку. І це дійсно працює, наголошує пані Оксана, особливо для такого консервативного суспільства, як німецьке.

Так, колектив школи виступив на відомому в Берліні фестивалі у Штегліц-Целендорф, представляючи українську культуру. І настільки вразив німців, що виборов перше місце, згадує пані Оксана:

— За перемогу ми отримали 500 євро. І в той же день ми передали ці кошти організаціям, які займалися евакуацією тварин із Херсонщини.

І такі речі, такий легкий і позитивний підхід чудово працює. Проте найголовніше, наголошує пані Оксана, — підтримка дітей, які покинули рідні домівки через війну. І це в AdlerA Dance планують робити стільки, скільки потрібно.

Школа планує активно працювати та розвиватися © AdlerA Dance