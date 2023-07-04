Чому вивчають мову: інтерес до української у світі виріс в десятки разів

Культурна експансія

Після початку вторгнення понад 1,3 мільйони людей у світі почали вивчати українську мову. Найбільше зросла її популярність у Польщі, Нідерландах, Німеччині, Чехії та Ірландії. Вивчати мову почали і громадяни країн, які знаходяться на інших континентах, — Аргентини, Японії, США. Хто саме, навіщо і чи складна українська для іноземців, читайте у матеріалі української редакції RFI.

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Атсуко Кібаяші живе у Окаямі на Заході Японії. Вона — фізик-науковець. Жінка почала вивчати українську після початку повномасштабного вторгнення. Нині робить перші кроки:

— Я зрозуміла, як багато страждали українці. Була глибоко вражена голодомором, влаштованим радянською владою. Репресіями. А зараз український народ через російську агресію має нову трагічну сторінку в історії. За допомогою вивчення української мови я хочу висловити підтримку українцям, продемонструвати єдність наших країн.

00:03 Атсуко Кібаяші © З особистого архіва Атсуко Кібаяші

Робін Маквін живе у Північному Ванкувері, що у Канаді. Його прабабуся і прадідусь приїхали з України у 1906 році. Дідусь Робіна вільно говорив українською.

Робін Маквін © З особистого архіву Робіна Маквіна

— Незважаючи на те, що він виріс у Канаді, він вільно володів українською мовою, і я мав чудову нагоду подорожувати з ним до Східної Європи ще в 1984 році. Мені було 23 роки, а йому трішки за 70. Під час мандрівки ми відвідали родичів у Польщі. І мені запам’яталося, що дідусь розмовляв українською, родичі польською, і вони розуміли один одного, — згадує Робін.

Канадець вивчає мову понад рік. Використовує застосунки, працює з репетитором. Найскладнішими вважає відмінки, довгі слова та незвичні сполучення приголосних:

— Я вже на пенсії, тому маю багато часу для вивчення мови. Мрію поїхати в Україну, але вже після закінчення війни. Також хотів би допомагати новоприбулим, говорити з українцями їхньою рідною мовою. А ще — читати романи українською, як я наразі читаю німецькою.

00:19 Робін Маквін © З особистого архіву Робіна Маквіна

Канадійка Джекі Лага дізналася про своє українське походження у 12 років. Вона зростала у прийомній сім’ї, і її рідна мати повідомила їй про предків з України лише у шкільному віці.

Джекі Лага © Джекі Лага / Facebook

— Моя прийомна родина знала, що я маю українське походження, але вони мали лише символічне уявлення про Україну, на рівні Великодня, писанок та гарної кухні. Прийомна сім’я переважно німецька, тож зростала я у німецьких традиціях. Але у 40 років я зробила тест ДНК — і виявилося, що в мене не тільки рідна мати, а й рідний батько мають українське походження. Власне, це стало поштовхом для вивчення мови, — каже Джекі.

Джекі почала вчити мову у січні 2022 року, займаючись з репетиторкою з України Марією. Останній урок перед війною був ввечері 23 лютого. Зранку Марія повідомила Джекі, що на її місто почали скидати бомби. Згодом репетиторка виїхала до Польщі.

— На якийсь час ми припинили заняття, але наразі відновили. Українська мова дається мені досить легко. Позитивну роль зіграло й те, що мій чоловік з Чехії, тож я була знайома зі слов’янськими мовами раніше. Найскладнішими виявилися читання кирилицею та вимова. Адже українська мова мелодійна, але поки не в моєму виконанні. Ще мені дуже важко сприймати на слух — здається, всі дуже поспішають. Та ми з Марією займаємося регулярно, тож я сподіваюся, згодом всі ці проблеми щезнуть, — розповідає Джекі Лага.

00:02 Джекі Лага © Скріншот з відео

Музика Стецюк, яка народилася у Франції, до шести років говорила українською. Її батьки переїхали у Францію у 1930-х. До дорослого віку Музика мову забула: жінка говорила французькою, вивчала англійську й російську. Знову почала вчити українську чотири роки тому, коли у пандемію французький університет відкрив курси української онлайн.

Музика Стецюк © З особистого архіву Музики Стецюк

— Перші місяці навчання були дуже радісними: я нарешті почала повертатися до рідної мови. Я знайшла своє коріння. Я нарешті вивчала те, що давно хотіла. Поступово опановуючи лексику та граматику, я зрозуміла, що мова — це світогляд, це спосіб мислення. Мій погляд на життя і світ змінився назавжди, — ділиться Музика Стецюк.

Тоді Музика і уявити не могла, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Перші дні війни були для всієї групи шоком:

— Всі студенти були дуже збентеженими, спантеличеними. Професорка університету, вона українка, у якої родина в Україні, була засмучена. Всіх цікавили біженці, які прибули до Франції. Під час курсу ми говорили про пошук житла, одягу, школи для дітей, лікарів, оформлення документів.

Професорка, яка вела групу Музики, припинила займатися з групою через вигорання після довгого стресу. Та жінка все одно продовжує вивчення мови:

— Я слухаю українське радіо. Я працюю з LingQ, який говорить мені, що я знаю 5548 слів. Я підписана на подкасти уроків української на Youtube. Я буду вчитись і далі, збереження української мови – мій спосіб боротьби.

01:55 Музика Стецюк © Скріншот з відео

Українську для іноземців розпочали викладати навіть у вишах України лише 7-8 років тому, розповідає викладач Ірина Жогіна. І спочатку студенти з інших країн хотіли продовжувати вивчати російську, адже на вулицях Києва, Харкова та Одеси чули лише її. Після вторгнення ситуація докорінно змінилася, каже Ірина:

Ірина Жигова © З особистого архіву

— Я викладаю як українську, так і російську для іноземців онлайн. І з початку вторгнення нові учні з різних країн світу більше не хочуть вивчати російську, а віддають перевагу виключно українській. Та й частина тих, хто раніше вивчав російську, перейшли на вивчення української.

Учні Ірини мешкають у Франції, США, Австралії, Польщі. Їхній вік від 25 до 60 років. Фахи теж різні: українську вивчають вчителі, фотографи, психологи.

— Українська мова складна на першому етапі. Не можна заговорити без знання основ граматики, не знаючи відмінки, відміни, рід, узгодження слів. На опанування рівня А1 йде близько ста годин, тобто рік. Особливо складно англомовним учням: в них зовсім немає відмінків, і їм важко зрозуміти, що слова взагалі можуть змінюватись, — розповідає Ірина.

Та викладачка каже, що учнів це не зупиняє. Заради підтримки України, допомоги українцям та боротьби за демократію вони готові долати складні граматичні конструкції та сполучення літер.

Торік українська підскочила на 20 позицій у рейтингу найпопулярніших мов — з 37-го у 2021 році до 17-го місця у 2022-му.