Українці на ринку праці у Польщі: з липня зростає мінімальна зарплата

Інтерв'ю rfi

Варшава, Польща – «Українці, які працюють у Польщі, доповнюють наш ринок праці. Вони сплачують податки та внески», – заявила міністр соцполітики Польщі Марлена Мальонг. Громадяни України мають спрощений доступ до місцевого ринку праці — їм не треба отримувати жодних спецдозволів. Достатньо мати Pesel UKR. Про оплату праці, захист прав українців, а також лайфхаки, як вберегтись від недобросовісних працедавців, — в інтерв'ю з Мар'яною Семенюк, директоркою департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL.

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— Яка ситуація з оплатою праці для українців у Польщі зараз? Що змінилось з 1 липня?

— Це питання можна розглядати дуже широко, коли говорити про заробітну плату для українців. Дуже важливо врахувати кілька факторів. Один із них — ухвалення нового закону про податки. І суть його така, що люди, які заробляють більше тридцяти тисяч злотих в рік, оподатковуються за іншою системою. Грубо кажучи, платять більші податки. До тридцяти тисяч, відповідно, мають менший поріг оподаткування. Є безліч можливостей оптимізації податків. За рахунок цього заробітна плата може збільшуватися — і це все дуже індивідуально. Якщо говорити про заробітну плату в загальному, то з першого липня відбулось уже друге підвищення у цьому році. Перше було у січні — тоді мінімальна зарплата зросла з 3010 до 3490 злотих. З липня заробітна плата збільшується на 110 злотих брутто (це приблизно тисяча гривень) — до 3 600 злотих брутто (це орієнтовно 2783 злотих нетто — трохи більше 25 тисяч гривень). Але знову ж таки, це вже дуже індивідуально.

Директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк © Архів Мар'яни Семенюк

— Якщо порівнювати зарплату українців та поляків, яка різниця в оплаті праці? І чи взагалі існує якась диференціація між громадянами Польщі та України?

— Ні, це заборонено законодавством Польщі. Диференціація існує, але не за національним фактором, а в залежності від позиції. Коли ми говоримо про роботу на одній і тій самій позиції в одного роботодавця, виконуючи одні й ті самі обов'язки, то згідно законодавства, кандидати не можуть мати різні ставки. Інша справа, що поляки не будуть виконувати ті обов'язки, які виконують українці. Це якщо говорити про трудових мігрантів. Коли говорити про переселенців, то це, власне, люди, які приїхали сюди з певними цілями, вони не приїхали заробляти на заводах, фабриках, підприємствах. У них уже інше бачення. Я вам скажу, що якщо дивитися зараз на ринок праці, відбувається дуже багато змін. Приїхало дуже багато цікавих і толкових людей, людей зі своїми бізнесами — вони перенесли у Польщу своє бачення ведення бізнесу, вони вносять корективи у ведення бізнесу тут. Ці люди не йдуть працювати на якісь підприємства. Фізичною працею здебільшого займаються трудові мігранти — без певних знань і навичок, ті, які їдуть конкретно на заробітки.

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— В яких сферах найбільш затребувані українці? Де найбільше пропозицій? І наскільки ситуація відрізняється у різних воєводствах? Чи можна виділити польські регіони, де українцям пропонують більше вакансій?

— Якщо уявити карту Польщі, то ближче до Німеччини — у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах — найбільший попит на робітників серед підприємств машинобудівної галузі. Не можна оминути сферу сезонних робіт. Агросфера дуже потребує робітників. Польські фермери суттєво відчувають брак робочої сили, її просто немає. Не відбулося чогось такого, що аграрії насадили цьогоріч більше, наприклад, капусти. Справа не в цьому. Українцям відкрились додаткові можливості. Заробляти на тій самій полуниці в Голландії цікавіше, ніж у Польщі, — там заробітна плата в євро, а не в злотих. Звідси такий великий попит на робітників в агросекторі.

Польський агросектор потребує робочої сили © https://eww.com.ua/

В яких сферах є найбільша потреба у людях? Фактично всюди — машинобудування, логістика, склади різного ґатунку (промислові чи продуктові).

Склад у Польщі. Ілюстративне фото © Getty Images

Якщо говорити про Поморське воєводство, Гданськ, там розвинений рибний сектор, і є дуже багато вакансій. І їх не треба відкидати. Бо ми стикаємось з тим, що коли рекрутер пропонує пов'язані з рибою та м'ясом вакансії, то на них дивляться скептично. Але дарма. Роботодавці намагаються компенсувати незручності (запах риби, низька температура для роботи) преміями, відношенням, житлом. У нас є одна фірма, яка раз на місяць дає своїм робітникам пакунок з рибною продукцією. Додатково роблять якісь виїзди для дітей цих працівників. І для людей, які приїхали не тільки заробити, а планують жити у Польщі, це дуже гарна перспектива. Тому що роботодавець допомагає і з садочками, і зі школами. І це важливо. У нас є один клієнт — фірма у Вроцлаві, яка будувала дитячий садок для дітей власних робітників.

— Наскільки знання мови впливає на, скажімо, статусність вакансії та рівень оплати? І наскільки багато є вакансій для тих, хто не володіє польською?

— Якщо ми говоримо про фізичну працю, то мова взагалі не вимагається. Але тут йдеться про роботу на мінімальну чи трохи більше мінімальної ставку. Якщо ми говоримо про працедавців, які платять вищу зарплату, то вони мають певні очікування. У нас був один клієнт — склад одягу — який первісно вимагав знання мови. Після співбесіди певний відсоток людей відпадав, бо польську не знали. Але криза на ринку праці внесла свої корективи. І сьогодні знання мови не є обов'язковою вимогою. Наш клієнт відмовився від неї, аби лише мати кандидатів і закривати свої робочі потреби. Знання мови потрібне, але не для фізичної праці.

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— Яка ситуація на ринку праці із висококваліфікованими робітниками, наприклад, медиками? Що відбувається з нострифікацією українських дипломів?

— Якщо говорити про медиків, то польським міністерством охорони здоров'я був ухвалений документ про те, що українські лікарі, дотримуючись певного алгоритму, могли отримати дозвіл на виконання медичної діяльності у Польщі. Його можна було отримати протягом 3-4 місяців. І ми рекрутували медиків з України, допомагали їм з дозволами, працевлаштовували їх. І якщо говорити про мову, то працедавці вимагали знання польської мови. Однак 1 липня 2023 року закінчився стан епідемічної загрози у Польщі, тому у гру вступає нострифікація. А це довготривалий процес, нема спрощеної процедури, потрібне і навчання, і практика. Якщо говорити про польську медицину, то вона дуже потребує кадрів, тут взагалі нема кому працювати. Бо їхні, польські медики, виїжджають з країни. Але через скасування епідстану можливість отримання дозволів для українських медиків, як це було, автоматично призупинена. Якщо загалом говорити про нострифікацію, то не для кожного спеціаліста вона потрібна. Де вона точно потрібна — то це для медиків, вчителів. Юристи — це взагалі окрема тема. Однак загалом наші дипломи толеруються тут у Польщі. Часом роботодавець просить кандидата пройти певні курси.

Українські медики мають пройти нострифікацію дипломів у Польщі © Getty Images

— Українці нерідко стають жертвами шахраїв та недобросовісних працедавців. Їм можуть не доплачувати гроші, змушувати працювати понаднормово і без трудового договору. Хто найбільше потрапляє у пастку недобросовісних роботодавців? Про що треба пам'ятати, влаштовуючись на роботу у Польщі?

— Передусім має бути власне розуміння, як відбуваються трудові процеси за кордоном. Тобто треба про це заздалегідь дізнатись. Наприклад, які є трудові договори. Якщо в Україні він один, то у Польщі їх мінімум три — umowa o pracę (угода про працю), umowa zlecenie (договір-доручення), umowa o dzieło (договір підряду). Має бути розуміння, чим вони відрізняються, які переваги існують в тієї чи іншої трудової угоди. За одним договором, наприклад, оплачені відпустки та лікарняні, за іншим — ні. Моя рекомендація — ознайомтесь із потрібною інформацією, коли їдете до чужої країни. Друга рекомендація — працювати з добросовісними роботодавцями. Якщо людина влаштовується через агенцію на роботу, то треба пошукати інформацію про її власника, почитати відгуки у соцмережах, щоб мати розуміння, чи звернулись ви за адресою, чи нададуть вам необхідну допомогу. Якщо з агенцією все ок, то навіть, якщо кандидат не буде знати різницю між трудовими договорами, він буде розуміти, що не буде обманутим. Це дуже важливо. Що стосується шахраїв, дуже багато є людей, які витягують персональні дані. Як вони це роблять? Дають «солодку» рекламу про «солодкі» умови праці, наприклад, на рибі стандартна ставка 24 злотих за годину, а шахраї пропонують 28. То не треба йти на цей обман. Зрозуміло, що щось не так. Шахраї витягують дані, просячи заповнити анкету, після якої людині має нібито передзвонити менеджер. А там треба внести детальну персональну інформацію. Люди не розуміють, кому вони дають свої дані. А далі вже починаються шахрайства, зокрема, з банківською карткою. Останнім часом дуже активно телефонують до українців, спілкуючись українською мовою, просять підтвердити банківську операцію. І люди входять у банківський додаток і надають код підтвердження. Потім розуміють, що з їхнього рахунку стягнуті кошти.

— Які права українців найчастіше порушуються на ринку праці Польщі?

— Це, наприклад, робота без трудового договору, недорахування годин, коли людина не «в темі» і не знає, як правильно вони рахуються. Так само це стосується податків, коли недобросовісний роботодавець не сплачує всіх відповідних внесків до податкової та органів соцстрахування. Також працедавець може зазначити, що робітник сам сплатить внески або що він працював менше, ніж зазначено в умовах праці. Звісно, людині, яка вперше приїжджає, дуже важко все знати і зрозуміти. Але на все є трудовий договір, який має бути підписаний з першого дня роботи.

Українці у пошуках прихистку після початку війни РФ © AP / Visar Kryeziu

— Як захистити свої права, якщо вже так сталось, що громадянин України став жертвою недобросовісних роботодавців? Яку роль виконує інспекція праці і чи можуть українці до неї звертатися?

— Звісно, можна звернутись до Państwowa Inspekcja Pracy (інспекції праці — ред.). Але є більш легка дорога. Ще до війни на території Польщі почали діяти фундації, які допомагають нашим громадянам, де є юристи, які допоможуть правильно написати запит, відправити його до тої ж самої інспекції праці. Тобто моя рекомендація — шукати кваліфіковану допомогу за місцем проживання, яка буде репрезентувати кандидата до інспекції праці і буде відстоювати його права. І ця допомога від фундацій є безкоштовною.

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