Михайло Сидоренко: мистецтво, яке єднає Україну з Європою

Європейський досвід

Париж, Франція – Михайло Сидоренко вже давно зарекомендував себе в колі французьких митців, шанувальників сучасного мистецтва та критиків. Здавалось, українські таланти завжди цінували. Але здобути визнання в столиці світового мистецтва — певна висота, якої прагнуть художники всього світу. Українцю це вдалось за рекордний час.

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Уперше витончена публіка Парижа мала нагоду познайомитись із творчістю майстра ще до того, як він облаштувався у власному ательє біля відомого Булонського парку. Сидоренко взяв участь в Осінньому салоні 2013 року, яка вже понад століття збирає художників усього освіту в Парижі задля підтримки розвитку мистецтв усіх напрямків. Це було наче перше побачення. Михайло відкрив новий простір для розвитку — Франція зацікавилась творчістю художника. Багато зустрічей із улюбленим містом, а згодом любов до французького мистецтва зародили у ньому думку оселитися в Парижі.

Уже п’ять років, як Михайло Сидоренко пише картини саме у Франції. Іноді під час коротких подорожей митець відкриває нові натхненні місця. Найулюбленіші — Південь Франції, Італія… Він щиро захоплюється як загалом європейським мистецтвом, так і окремими його напрямками. І, як кожен художник, зробивши свій внесок у світове мистецтво, він експериментує, переосмислює, трактує та перекладає почуття власними кольорами. Невимушені пози, світло, емоції та багато поезії. Його художні інтерпретації та «переспіви» класичних творів і картин змушують глядача по-новому побачити вже знайоме європейське мистецтво. Будучи художником фігуративістом його техніка, якій притаманні ознаки експресіонізму, зупиняє глядача, розбурхуючи його уяву. Так, кожен бачить у митця саме те, що йому ближче. Здається, автор винайшов власний стиль, який поєднує традиції класичного мистецтва із сучасними інтерпретаціями і який став логічним продовженням розвитку живопису.

"Сан-Клу". Олія. Михайло Сидоренко © Михайло Сидоренко

Понад 30 виставок у Франції, десяток публікацій і нагорода в Сенаті. Колекціонери змагаються за твори майстра, визнаючи його талант і цінність оригінальних робіт. Вони представлені у колекціях Національної галереї мистецтв та Національного музею у Львові, Musée des Avelines (Франція), Університеті Ла Саль (США), Українському музеї в Нью-Йорку, а також у приватних колекціях Франції, Швейцарії, Люксембургу, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Великобританії, США, Австралії, Китаю, України.

У 2022 році режисер Жан Кера презентував короткометражний фільм про Михайла Сидоренка «Надія». У ньому головний герой пише портрет письменниці Сільвани Лоранс, яка є авторкою єдиної біографії П’єра Кардана, його музою та впливовою персоною у світі французької богеми та аристократії. Також у фільмі взяв участь відомий історик мистецтва Роберт Фор. Презентація фільму відбулася у знаному кінотеатрі на Монпарнасі 7 Parnassiens.

"Надія"режисер Жан Кера "Надія"режисер Жан Кера

У 2021 році паризьке видавництво Lelivredart опублікувало французькою та англійською мовами монографію присвячену творчості майстра. Вступне слово написав відомий критик Парижу Крістіан Ноорберген. Кольорове видання у твердій обкладинці містить також дві частини з репродукціями та інтерв'ю. Книга розповсюджується найбільшими дистриб'юторами Франції - FNAC, Cultura та іншими, та також є доступною в найбільших бібліотеках Європи та США.

У цей час проходить об'ємна виставка творів художника у приміщенні Амбасади України у Франції за підтримки посла Вадима Омельченко. Зокрема представлені краєвиди Франції, Італії і також вже відомі полотна як "Les fleurs du bien" та "Une belle matinée. Dans l'esprit de Rembrandt".

З початком повномасштабного вторгнення художник допомагає у зборі коштів для українських захисників. Так, в контексті кількох виставок було продано картин на кілька тисяч євро, які були передані на потреби армії. Його картина "Fatal city. Mariupol" віддзеркалює ставлення автора до трагедії портового міста яке стало своєрідним символом цієї війни.

Михайло Сидоренко бачить у Європі не лише майбутнє, але коріння України, яке українці ще мають пізнати.

Картина "Fatal city. Mariupol" Михайла Сидоренко © RFI