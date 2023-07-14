Наші за кордоном: ким працюють і на який заробіток можуть розраховувати українські біженці

УКРАЇНЦІ В ЄС

За даними МЗС України, за кордоном наразі перебуває понад вісім мільйонів українців. Оскільки повернутися додому можливість мають не всі, їм доводиться адаптуватися в нових країнах, зокрема — шукати роботу.

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Попри той факт, що значна частина біженців — люди з вищою освітою та високою кваліфікацією, це не означає, що вони можуть розраховувати на таку саме роботу, яку мали в Україні. Перешкод для влаштування за спеціальністю насправді чимало: від незнання місцевої мови до тривалого визнання дипломів.

Тож більшість українців в Європі працюють на посадах, які не потребують відповідного рівня кваліфікації, насамперед у сферах громадського харчування, готельного бізнесу та на різноманітних виробництвах.

Робота є, але низькокваліфікована

Вакансій у ЄС чимало, проте більшість — низькокваліфікована фізична праця. Працювати на заводах або у сфері сільського господарства спочатку були готові не всі. Із часом, коли стало зрозуміло, що війна затягується, українцям довелося робити складний вибір.

— Я ніколи не мріяла працювати на складі, — розповідає Ганна, яка приїхала до Німеччини з Києва. — Я ж бухгалтер за фахом. Але довелося. Розкажу смішне: у джобцентрі мені запропонували працевлаштуватися за фахом, дали направлення до місцевого підприємства. Не знаю навіщо, але я поїхала і навіть поспілкувалася з директором. Звісно, мені не вистачає ані знання мови, ані законодавства Німеччини.

Німеччина — одна з тих країн, що прийняла найбільше українців із початку повномасштабного вторгнення © AP - Markus Schreiber

Згодом Ганні вдалося влаштуватися на склад пакувальницею товару. Не найскладніша фізично робота, зазначає вона, але все ж втомлює. Проте є важливий нюанс: роботодавець пропонує безплатне житло. Заробляє вона близько 2 тисяч євро на місяць (до вирахування податків. — Ред.). Це мінімальна для Німеччини зарплата, і жити на неї не так просто. Пані Ганна пояснює:

— Це загальновідома проблема — українцям не платять багато. Так відбувається ще й тому, що ми погано знаємо мову.

Утім, насправді рівень зарплат суттєво різниться від країни до країни. До того ж велике значення має галузь. Так, згідно з даними Міграційної платформи EWL, більшість українців заробляє в межах 1–1,9 тис. євро. У Польщі ж, відповідно до досліджень Personnel Service, більшість наших співгромадян отримує 3–4 тис. злотих (орієнтовно 900 євро). Водночас у Чехії, де теж багато українських біженців, середня зарплата коливається в межах 18–35 тис. крон на місяць (760–1400 євро).

Традиційно більше заробляють чоловіки, зайняті на фізично важкій роботі.

— Знайти роботу легко, — ділиться Роман із Херсона. — Європейці не дуже хочуть працювати на роботі, де треба докладати фізичну силу. На будівництвах наших відривають буквально із руками та ногами. Спочатку я працював у Польщі, там непогано платили, але можна заробити більше. Потім товариш запропонував поїхати на будівництво до Італії, я погодився. Зараз заробляю три тисячі євро, живу безкоштовно, гроші відкладаю.

Проте більшість біженців — це жінки та діти. Тож українки готові братися майже за будь-яку роботу, щоб забезпечити собі та своїм дітям життя. І не завжди ці пошуки вдалі.

Якщо спочатку українці були розгублені, то згодом прийшли до тями та почали шукати роботу © AP - Sergei Grits

Олена приїхала до Чехії з Мирнограда, що на Донеччині, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення і, трохи оговтавшися, почала шукати роботу.

— Спочатку влаштувалася покоївкою, — розповідає вона. — Готель маленький, роботи не так щоб і багато, проте і грошей теж мало. І швидко стало ясно, що місцеві покоївки спритно скидають більшу частину своєї роботи на українок. Не дуже приємно було.

Згодом Олена влаштувалася на автомобільний завод. Робота непроста, але платять непогано, до того ж їй запропонували безплатне житло та навіть розмістили з дітьми.

Влаштуватися за спеціальністю

Ольга — медсестра із Запоріжжя, живе в Польщі з квітня 2023 року. Вона згадує, що спочатку навіть і не мріяла працювати за спеціальністю:

— Я просто не знала, що це можливо. Тому майже одразу пішла працювати на фабрику з виробництва морозива. Там було холодно, я захворіла та звернулася до лікаря. Ми з ним розговорилися, і я розповіла, що взагалі-то я медсестра. І він мені розказав, що в Польщі дефіцит медпрацівників і що існує процедура підтвердження кваліфікації.

Ольга визнає, що це було насправді непросто. Спочатку вона переклала польською всі свої документи про освіту, потім — пройшла медогляд (щоби підтвердити, що стан здоров’я дозволяє їй працювати медсестрою), а також підписала декларації, що підтверджують її дієздатність та рівень робочої етики.

— Усі ці документи я надіслала на ім’я міністра охорони здоров’я Польщі. Мою заявку погодили, і я швидко влаштувалася на роботу. Скажу так: медсестер дійсно не вистачає, це відчувається, — зауважує Ольга. — Може, тому все і було швидко, і взяли мене охоче. Хоча я довго працювала під суворим наглядом старшої медсестри. Я заробляю трохи більше ніж три тисячі злотих. Це насправді небагато, але на основне вистачає. Якщо чесно, на фабриці я б заробляла менше.

Щодалі більше українців влаштовуються на роботу та потрохи обживаються в новій країні © AP - Michael Sohn

Такі історії насправді не рідкість: українцям дійсно вдається влаштуватися за спеціальністю. Пощастило з цим і Олександрі з Полтави, філологині за фахом, яка вже півтора року живе у Великій Британії:

— Я одразу стала шукати роботу саме за фахом. Мені простіше, я добре знаю англійську, тому, знаєте, проблеми і не було. А останні кілька років я працювала помічником керівника підприємства, тож і вирішила, чому не спробувати? І доволі швидко знайшла роботу офіс-менеджеркою. Якщо чесно, зарплата не те щоб дуже велика, але на життя вистачає.

Зараз, коли з початку повномасштабного вторгнення минуло вже понад півтора року, українські біженці не просто поступово адаптуються — вони інтегруються в нових країни. І те, що здавалося тимчасовим, може стати постійним. Тож чи будуть мотивовані люди, які знайшли роботу в ЄС, повертатися до України після перемоги? Питання лишається відкритим.