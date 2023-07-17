Канада запускає нову програму для українських біженців

ДОПОМОГА КАНАДИ

Федеральний уряд Канади анонсує нову програму для українців, які змушені рятуватися від війни. Вона насамперед покликана допомогти возз'єднатися тим сім'ям, які зараз розділені між двома країнами.

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«Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розлученим унаслідок цього конфлікту, зокрема через цей шлях возз'єднання родин, який допоможе українським сім'ям залишатися разом, коли вони відновлюють своє життя у своїх нових спільнотах у Канаді», — заявив міністр імміграції Шон Фрейзер.

Планується, що нова програма дозволить тим українцям, які перебувають у Канаді з родинами, отримати статус постійних резидентів. Вона також поширюватиметься на українців, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом та мають тут одного чи кількох членів сім’ї.

В уряді зазначили, що більше деталей щодо програми зможуть оприлюднити ближче до її запуски, який заплановано на 26 жовтня. Але наразі вже відомо, що нова програма діятиме впродовж року, також вона не передбачає жодних виплат, а отже — не тягне за собою додаткових витрат для бюджету Канади.

У березні 2022 року країна запустила спеціальний дозвіл на екстрені поїздки (CUAET), згідно з яким українці могли приїхати до Канади, жити та працювати там до трьох років. Проте термін дії програми сплив.