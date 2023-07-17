Ірена Карпа: «Провина рідко спонукає до хороших дій», або як допомагати ЗСУ без «банки для донатів»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Українська письменниця та співачка Ірена Карпа останні роки мешкає в Парижі, де п'ять років працювала першою секретаркою з питань культури в посольстві України у Франції. З початком повномасштабного вторгнення Росії вона активно займається волонтерською діяльністю та адвокацією України у французьких медіа. В ексклюзивному інтерв'ю українській редакції RFI Ірена Карпа розповіла про творчу діяльність і про те, як французи допомагають українцям.

Реклама Читати продовження

— 27 та 28 червня ви проводили в Чернігові та Хмельницькому благодійні зустрічі з читачами в межах благодійного туру «У тебе більше сил, аніж ти думаєш». Знаю, що кошти від квитків на ці заходи пішли на купівлю двох приладів нічного бачення для чернігівських прикордонників. Які у вас залишилися враження від цього туру?

— У Чернігові це взагалі було щось таке прекрасне. Це одна з моїх улюблених зустрічей за дуже довгий час, бо я вперше за три останні книжки до них доїхала. Мене дуже вразило, що і публіка інтелігентна, і місто суперчисте, таке доглянуте. Я постила в сторіз. Навіть ця частина, яка була розбомблена, зараз волонтери допомагають її відновити. І ці люди нереальні, які будують, які собі засаджують городи, сади, мальви садять на цих руїнах. Це мене дуже вразило.

Ми проїздили по селах чернігівських, скупили в бабусь, які там продавали, усі вишні, огірки. Коротше, усе, що було. І підслуховувати ці розмови, знаєш, типу така суміш, одна іншій розказує про сусідку, яка: «Ну да, там і зятя її принесли і внучку, і дочку...» Отак, каже, в баби у дворі п'ять гробів стояло. І знаєш, це якось отак дуже вражає, наскільки це заплелося в таке буденне життя. Жінки, які просто там продають овочі, щось розповідають. Так само, як колись розповідали, хто там із ким одружився і хто яку коханку завів. А зараз ці теми змінилися.

Будинок у передмісті Чернігова. © Irena Karpa / Instagram

Люди дуже круті, у кафе, «Містерія» називається, де ми їли. І виявляється, що це ті ж самі люди, які в Чорнобаївці поставили кухню і щодня відправляють десь до двох тисяч гарячих обідів, уявляєш? Тобто, це якесь таке для мене величезне збагачення, ці подорожі. Кошти пішли на збір приладів нічного бачення. 27 тисяч гривень зібрали. Цього недостатньо, збір продовжується. Тобто закрити його не вдалося, але це і так дуже багато було для Чернігова і для людей, які прийшли в цю кав'яреньку. Я ще час від часу цей збір репощу, щоб докидали. Але мені здається, що це такий Win-Win, коли прийшов і, по-перше, отримав задоволення, побачив автора, якого давно не бачив, і ще й задонатив для своїх рідненьких прикордонників.

Зустріч з Іреною Карпою у Хмельницькому. © Irena Karpa / Instagram

Так саме було в Хмельницькому, але збір був вже не для чернігівських прикордонників, а для їхньої стрілецької бригади. Я вирішила, що це буде якось логічно, якщо я роблю українські події, то в тому місці, де я виступаю.

— Як вдається збирати кошти для українських захисників без «банки для донатів»?

— Почалося все це з Києва рік тому, коли був благодійний день із Іреною Карпою. Це називалося у «Сквоті». Тоді збирали на дрони для чоловіків із мистецької тусовки, для режисерів «Вавилон’13». Це теж такий момент, коли людина знімала кіно і тому знає, як обходитися з дронами, а зараз вона в армії. Узагалі в мене після того, усі мої українські презентації — 100% доходу я віддавала на автівку для групи Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Я просто тоді дуже включалася, і люди приходили. Це була презентація книги «Тільки нікому про це не кажи». І я зрозуміла, що можу це робити: тобто інтенсивною роботою, виявляється, машину купляти. І потім якось так пішло, що залежно від зборів, від потреб я жертвую або все, або частину того, що заробляю. Від кожного свого заробітку, незалежно де він є. Як артист я доначу.

Але це не якась моя суперзаслуга. Усі мої друзі, які в бізнесі, наприклад, які отримують зарплату, усі нормальні, порядні люди зараз так роблять.

Я, наприклад, не збираю донати. У мене принцип такий, що я перепощую чужі збори, якісь перевірені, але в мене такого немає, що «ось моя банка для донатів». Я людям хочу щось давати за все це. Або ми розігруємо якийсь дизайнерський предмет, наприклад, корсет від Івана Фролова. Лотерея, яку ми зробили для цього корсету. Він зібрав на дві швидкі, ще щось на ремонт для ссошників і на два мотки дроту для зв'язківців.

Я робила благодійний розпродаж дизайнерського одягу свого, який використовували тільки для зйомки, наприклад, для підтримки українських дизайнерів. Дівчата розкупили це все, і ми задонатили ці кошти на пошиття форми для дівчат в армії...

Брошка «Бавовна». © kashasaltsova / Instagram

Позавчора я повернулась з Німеччини, де так само проводили аукціон в Нюрнберзі. Ми на концерті виступали з Жаданом і Юрієм Гуржи.... Продали хустку. Знаєш, така шовкова хустка з українськими словами: свобода, батьківщина, серденько. І це дуже цікаво, бо, наприклад, цю хустку мені подарувала дівчина в Хмельницькому і сказала: «Давай, хай буде далі на добре діло». А потім, наприклад, позавчора я продала в Франкфурті брошку «Бавовна». І реально ж відсилаю творцям «бавовни», тобто Силам спеціальних операцій ЗСУ. А її мені дала Каша Сальцова, також сказала: «На добрі справи». І це дуже цікаво, що це такий круговорот цих речей.

А і лотерею, яку зробили для hospitails. До речі, це дуже важливо, це нова гілка «Госпітальєрів» (Добровольчий медичний батальйон. — Ред.). Вони, крім того, що рятують людей, почали рятувати тварин із прифронтових зон. Вони забирають оцих собачок, котиків, лікують їх в Києві і потім знаходять їм нові родини. Ми десь 560 євро зібрали.

— Розкажіть про ваш курс терапевтичного письма. Як саме це працює, у чому полягає терапія?

— Воно працює так дуже цікаво, що ти терапевтуєш, фактично ти скаржишся собі. Це спосіб саморегуляції, це абсолютно не відміняє потреби мати психолога. Я завжди наполягаю, що мати терапевта для підтримувальної терапії, це знаєш, як ходити до стоматолога вчасно. Але це така штука. От у третій ночі ти не подзвониш до терапевта. Можливо, хтось ще не найшов собі свого спеціаліста. У тебе може бути панічна атака, тебе може просто «накрити» якоюсь тривожністю, страхом.

У такому випадку в тебе є блокнот. Там є, звичайно, ціла методика на різні емоції, як працювати. Я зараз так швидко про це не розповім. Але для читачів. Навіть якщо ви просто сядете і запишете в блокнот ручкою. І це важливо саме писати, не думати, не казати, навіть не набирати букви. Тут важливо, щоб почерком було. І просто, якщо написати: «Мені зараз страшно, я не розумію, чого мені тривожно. Мені якось не йметься». Просто описати свій поточний стан, це вже заспокоює. Ти його фіксуєш, що це не щось таке глобальне, що всюди зараз тебе поглинає. Можна написати: «Мені здається, що тривога лізе з усіх шпарин».

І це допомагає боротися з ірраціональними страхами. Наприклад, ти можеш сидіти за кордоном, небо чисте — і тобі раптом стає страшно, а в тебе не летить бомба. Ясно, що коли летить бомба, то це раціональний страх і треба йти в укриття, наприклад, якщо є загроза, то нема чого писати, треба діяти. А це якраз для таких випадків, коли ти не розумієш, що з тобою діється. І ось є майстер-клас, короткий, бо це курс. А курс на сім лекцій у нас був, із практичними завданнями. І кожен раз люди ще й пишуть по сім хвилин і потім ще, і читають, і плачуть, і сміються.

Із цього курсу фактично переросла інша історія, коли люди виявляють в собі ще й неабиякий літературний талант. Начебто прийшли робити вправи, які без претензій на красу і літературу, а текст виходить дуже класний. От несподівано: за сім хвилин можна написати закінчений, хороший текст. Я зробила для таких людей спеціальний «My Story», ще один потік. Це в мене для письменників. І зараз, за результатам цього курсу «My Story» в нас із «Книголавом» буде виходити книжка.

— Розкажіть про те, як нині популяризують українську культуру в Європі. Зважаючи на те, що ви цим займалися ще з 2015 року, коли були першою секретаркою з питань культури у посольстві України у Франції.

— Я зараз не можу сказати, що я дуже топлю за культуру. Я не культурний менеджер, я митець. Те, що я роблю, я роблю своїм прикладом. Наприклад, пишучи тексти для іноземних медіа чи видаючи антологію. Ось шведська антологія вийшла, французька антологія Hommage à l'Ukraine, в українському перекладі — «Ода до України». Це 14 хороших письменників написали такий своєрідний гід по Україні, про наші класні місця. І от воно є також французькою.

Книга «Ода до України» © knigolove.ua

А я ще попала (в посольство України у Франції. — Ред.) у якийсь такий час, коли ми вигризли ті бюджети, провели кілька дуже хороших заходів. Наприклад, на книжковому салоні нарешті був нормальний стенд України. Цьому сприяли Paris Fashion Week, Paris Design Week, щоб наші брали участь, фестиваль Un Week-end à l'Est, який був дуже класний. І до речі, він знову був. Я вже допомагала просто як фрілансер французам організовувати. Але там реально топові були гравці були. Той же Жадан був. Збірка, до речі, ця презентувалася — Hommage à l'Ukraine. Там була Бабкіна, Борис Херсонський, Оксана Линів. Усе було в Théâtre du Châtelet. У результаті все було добре: люди прийшли і зали були повні.

А про мої культурні заходи, то я беру участь у концертах, лекціях, читаннях. Дуже багато бачу українців, бо вважаю, що їх треба підтримати, де б вони не були. Зараз, наприклад, я буду готуватися до ефіру, тому що я здебільшого беру участь у прямих ефірах. Тому коли мене питають, що я роблю для культури, то мені стає ніяково, бо я наче вже, як батько Карло 500 днів плюс займаюся тим, що розказую про людські історії. Про те, як бачиться війна з України, те, що не потрапляє в кадр їхніх репортерів, коментую те, що в кадрі.

— Ви казали, що незабаром поїдете в Україну. Які плани маєте на цю подорож?

— Я поїду в Харків, тому що хочу писати там книжку і писати музику. Ми будемо робити спільну пісню з Сергієм Жаданом. І будемо робити разом із Жаданом і з Юрієм Гуржи проєкт, який називається «Сковороденс» — на тему Григорія Сковороди і його текстів.

— А про що книга?

— А книгу пишу про любов під час війни, про те, як змінюються людські стосунки під час війни. Як змінюються самі люди під час війни. Про війну можна дійсно зараз почитати в новинах, подивитися відео, це все є і буде. А ось, що відбувається у людей всередині? Мені здається, що це якраз є та цінність, якою письменник зараз має опікуватись.

— Як у Франції ставляться до України? Чи є співчуття? Чи допомагають французи українцям?

— Так, хтось допомагає. На початку допомагали дуже багато, включалися. Моя сусідка французька ходила на кожну демонстрацію. Багато людей відкрили двері для українців.

Ірена Карпа в Парижі. Франція. © mariana_muaparis / Irena Karpa / Instagram

Було багато людей, які щось робили, які щось збирали. І від мерії фур чимало відправлялося з усім: від корму для тварин до якихось гелів для душу. Були дуже зворушливі історії ще на початку війни. Один пенсіонер із Бордо побачив по телеку про Україну і каже: «Я хочу зібрати гуманітарку і сам перевезу в Україну. Що вам треба?». Я ж по волонтерах — і склала йому список. Він зібрав гроші, купив те, що треба було, із волонтерам зв'язувався. А я захворіла ковідом. І коли сказала, що в мене ковід, то мої українські друзі такі: «Ми вже забули про цей шик». І я в такому маренні від хвороби. А той дідусь мені дзвонить кожні 5 хвилин, розповідає, до якої він поїхав заправки, що він їв, пив. І я просто така кажу: «Так, дуже добре, дуже дякую. Дякую Люсьєн, ви молодець». А потім інший Жак написав, що: «Хай Люсьєн заїде до мене, він зможе заправитись і в нас переночувати».

І все це через телік, це було дуже прикольно. І він заїхав уже до Жака, вони дуже потоваришували. А потім якась офіціантка не взяла з нього (Люсьєна. — Ред.) гроші за обід, хтось його безкоштовно поселив. Коротше, це була диво-Одіссея. Він сам просто такий дідусь, що викликає добро. Потім він заїхав, зробив гак у Чехію, забрав якісь ізраїльські кровоспинні. І в кінці його зустріли мої друзі кіношники, із якими ми комедію робили «Сусідка». Вони його перевели через кордон і потім у Львові поїли, годували. Оце от з таких дуже милих історій.

— Знаю, що ваш чоловік допомагав українцям, шукав їм роботу у Франції. Також у вашому будинку вісім місяців жила українка з 13-річною донькою. Як вам жилося разом із ними?

— Нам дуже пощастило. У нас були дуже класні переселенці, із якими ми прямо як родичі. І нам було дуже сумно, коли вони знайшли вже квартиру і вона почала працювати. А ще на початку війни, щоби не з'їхати з глузду, прямо в перший же день, ми почали готувати ліжка і всім дзвонити: «Приїжджайте, тікайте від бомб, будете жити в нас, ми всіх розселімо, поселімо». А всі казали: «Ні». Хтось осів, поїхав до моєї мами і тата в Яремче. Там теж жило дуже багато людей і тварин. І мама лише брала з людей кошти, щоб лише оплатити рахунки за газ, щоб зовсім не відключили це все. Люди жили там часто безкоштовно.

Ірена Карпа з чоловіком Людовиком. © Irena Karpa / Instagram

І це, знаєш, теж про совісних людей. Мама плакала і казала: «Я роблю недостатньо». Якось до серця їй схопило про Маріуполь. Пам'ятаєш, коли бомбардували театр, на якому був надпис «Діти». Мою маму це дуже підкосило. І вона плакала, що вона не може нічого зробити. І на цьому прикладі хочеться послання зробити людям, які думають, що роблять мало. Можете зробити більше — робіть, не можете, робити зараз у силу своїх можливостей, то скажіть собі, що є люди, які взагалі нічого не роблять.

Я дуже проти всіх таких токсичних штук, які до звинувачення закликають. Типу: «Що ти вже сьогодні донатив?! А я вже сьогодні стріляв». Камон, мені здається, шо провина рідко спонукає до хороших дій. Тобто, навпаки, треба робити звіти, сказати: «Ти ніколи не знаєш, може, твої там якісь 100 гривень урятують. Може, це якраз будуть 100 гривень, які допоможуть врятувати життя». Як я казала на цих лотереях, що кожні 10 євро — це, можливо, урятована одна тварина. Що таке для тебе 10 євро? Це дві кави в Парижі. І навіть ні, адже кава 5,90 коштує.