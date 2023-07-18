Очікуючи допомоги: як українці дають ради новим викликам у Румунії

ЧИ БУДЕ ДОПОМОГА?

Румунія з перших днів повномасштабного вторгнення відкрила свої кордони для українців, які змушені були рятуватися від війни. Нині їх тут перебуває близько 110 тисяч. Майже із самого початку в країні діяла програма допомоги, завдяки якій біженці могли безоплатно поселитися в місцевих. У квітні її згорнули та презентували нову, проте вона досі повноцінно не запрацювала.

Румунія запустила нову програму для підтримки біженців з України. Але наразі вона не працює

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Із 1 травня 2023 року програма допомоги українцям «50/20», яка діяла рік, припинила своє існування. Замість неї уряд Румунії запропонував іншу. Якщо раніше особи, які приймали біженців, щомісяця отримували грошові виплати на житло (щодобово 50 леїв на особу) та харчування (щодобово 20 леїв на особу), то тепер гроші вирішили віддавати самим українцям.

Нюанси в деталях

Нова фінансова допомога для покриття витрат на проживання надаватиметься до кінця 2023 року. Працює це так: українці мають щомісяця протягом перших п'яти робочих днів подати до місцевої мерії копію тимчасового захисту, виписку з рахунку румунського банку (кошти зараховуватимуть на картку) та заяву. У перший місяць — жодних додаткових умов.

Румуні прихистила близько 110 тисяч українців © AP - Andreea Alexandru

Сума допомоги може бути така:

щомісяця 2000 леїв на сім'ю або 750 леїв на самотню людину, а також додатково 600 леїв на особу для покриття витрат на харчування протягом перших чотирьох місяців;

починаючи з п'ятого місяця і до кінця 2023 року виплата на житло залишається тою самою, а от на харчування — припиняються.

І саме тут з'являються нюанси. Нова програма мала покласти край зловживанням із боку румунів, які приймали біженців, та сприяти інтеграції українців у суспільство.

Тому із другого місяця її дії передбачено додаткові умови.

Так, охочі й надалі отримувати гроші мають або стати на облік до місцевого центру зайнятості, або піти на роботу. Якщо в родині є діти, їх слід записати до дитячих садочків або шкіл. Відповідно до мерії, окрім уже вказаних документів, потрібно подати довідки про взяття на облік як безробітного або з місця роботи, а також із закладу освіти (для родин із дітьми).

Із п’ятого місяця умови додатково ускладнюються: отримувачі допомоги мають обов’язково піти на роботу та надати відповідну довідку, обліку в центрі зайнятості більше недостатньо.

Після згортання програми «50/20» багато хто з українців опинився в непростій ситуації © AP - Andreea Alexandru

— Такі умови не радують, — розповідає Ірина Чернявська, яка приїхала до Румунії рік тому. — Раніше всім займався господар квартири, тепер нам треба робити це самостійно. Добре, центр зайнятості дає довідки без проблем, але що робити зі школами? Я не готова віддавати дитину до румунської. Поки що приймають довідки з JRS, хтось іще десь бере, e наших освітніх хабах. Але я думаю, що це ненадовго.

Як розповіла Ірина, вона продовжує віддалено працювати на українську фірму, тож не потребує роботи тут. А отже, із п’ятого місяця дії програми, якщо умови залишаться такими саме, вона вже не матиме права на допомогу.

Справжній квест

Теоретично проста процедура подання документів до мерії перетворилася для декого з українців на справжній квест. Так, виявилося, що кожне місто (а то і кожен район одного населеного пункту) має свої вимоги до документів. У когось вимагали надати договір на оренду житла, а в когось відмовилися приймати заяву.

— У перший місяць проблем не було: прийшли у мерію, подали документи, усе, — розповідає Антоніна, яка зараз живе в Бухаресті. — Але із наступного почалися «веселощі». Я працюю, тому мені треба подати документ, що підтверджує цей факт: довідку з роботи або трудовий договір. Але на роботі зробили вигляд, що не розуміють, яку таку довідку мені треба. Навіть не хочу думати, чому так. Окей, я принесла контракт. І що б ви думали? Його відмовилися приймати!

За порадою знайомих Антоніна написала скаргу до мерії — лише після цього заяву прийняли без зайвих запитань.

— Знаєте, може, воно й не погано, що стався скандал, — з посмішкою говорить вона. — Бо наступного місяця контракт брали уже без проблем. Хтозна, може, я таким чином протоптала доріжку для інших українців?

Нова програма грошової допомоги мала запрацювати у травні, проте цього досі не сталося © AP - Vadim Ghirda

Із іншою проблемою зіткнулися родини з дітьми. Одна з головних умов програми — відвідування місцевого закладу освіти. Проте записати дитину до школи непросто. Саме таку проблему має Марія, яка зараз живе в Брашові:

— Насправді спочатку я не хотіла віддавати сина до румунської школи, бо думала, що ми швидко повернемося додому. Але тепер обставини змінилися, ми лишаємося ще, та й програма… Я пішла до управління освіти, але мені сказали, що місць немає. Кажуть, треба чекати. А чого чекати? Довідку зрештою видали для мерії, але місця не гарантували. Що робити далі, поки неясно.

Чи запрацює програма?

Українці подають документи на грошову допомогу вже третій місяць, проте грошей ніхто так і не отримав. Навіть більше, румуни, які приймали біженців, досі не отримали компенсації за квітень за програмою «50/20». У меріях причин затримки та конкретних строків виплат не називають. Проте неофіційно говорять, що спочатку держава має погасити борг за квітень, а вже потім стартують виплати для українців.

— Відповідь завжди одна: «Чекайте», — розповідає Наталія Олексієва, яка зараз мешкає з родиною в Бухаресті. — Добре, чекаємо, але як оплачувати квартиру, поки виплат немає? Хазяйка нашої погодилася зачекати, але це нам просто пощастило. Багатьох виселили ще наприкінці квітня, моїх родичів теж. Вони повернулися до Одеси.

У спільноті українців в Румунії ширяться найрізноманітніші чутки щодо виплат. Так, хтось упевнений, що таким чином українців виживають із країни, а хтось — що гроші просто розкрадають. Найоригінальніша версія: потрібно зробити тисячу дзвінків на гарячу лінію місцевого Міністерства соцполітики — і тоді виплати почнуть нараховувати. Це може здаватися смішним, проте такі чутки виникають, зокрема, через нестачу комунікації від офіційних осіб. Вони майже не говорять про ситуацію, а коли говорять, пропонують просто почекати.

Українські біженці в Бухаресті, Румунія © AP / Alexandru Dobre

— Румунія отримує компенсацію за витрати на українців із міжнародних фондів, — розповідає Аліса Вовк, яка зараз мешкає в Тімішоарі. — Тому я вирішила звернутися із запитом до Єврокомісії. Вони відповіли, що знають про затримку виплат за обома програмами і що грошей точно не буде раніше середини липня. І це все. Тобто, нас лишили фактично сам на сам із проблемою.

На запитання, чи зверталася вона до місцевої влади з таким запитом, пані Аліса, усміхаючись, зазначає, що на гарячій лінії мерії її вже впізнають за голосом. Але попри всі намагання з'ясувати деталі, конкретної відповіді вона на отримала. Ситуація призвела до цілком очікуваних наслідків: багато хто почав повертатися до України.

— Дивіться, середня вартість двокімнатної квартири в Тімішоарі — 300 євро. За новою програмою, родина може щомісяця отримувати 2000 лей, це приблизно 400 євро. І якщо це родина з двох людей, ще 300 на харчування. Виглядає ніби непогано, так? Але грошей немає. І ці 300 євро на оплату квартири треба дістати зі свого гаманця, але вони є далеко не в усіх. Я, наприклад, працюю, але моя зарплата лише 400 євро, ще 100 лишається нам з дитиною на їжу та одяг. Якби не допомога чоловіка з України, то я б уже повернулася під обстріли, — зазначає Аліса Вовк.

Раніше Магдалена Турза, ексрадниця канцелярії прем'єр-міністра, наголошувала, що «Румунія — єдина країна в ЄС, яка забезпечила таку велику програму розміщення біженців на вільному ринку. А сума, виділена на сім'ю в новому механізмі, не тільки гідна, але й гармонізована з реаліями».

Проте доки програма не працює, українці самостійно долають усі виклики, які постали перед ними. Зараз ситуація складна, а відповіді на питання, як та коли вона буде розв'язана, немає.