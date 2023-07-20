Туристи, а не біженці: українці, які тікали від війни, зрідка затримуються в Туреччині

Транзитна країна

Туреччина для українців — традиційно одна з найпопулярніших країн для відпочинку. А втім, не стала такою для шукачів тимчасового прихистку. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на початок липня навіть удвічі менша за площею Болгарія прихистила майже 163 тисячі українців, тоді як Туреччина — 45,8 тис. Чому так сталося, дізнавалася українська редакція RFI.

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У Туреччині перебувають від 40 до 50 тисяч українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року. Жодних державних програм для них не передбачено, як і соціальної допомоги, розповідає голова ГО «Українська спілка в Анкарі» Юлія Білецька.

Після 90 днів безвізового перебування українці, які залишаються в Туреччині, мають легалізуватись. За словами Юлії Білецької, міграційна служба переважно пропонує оформити туристичну посвідку на проживання, яка разом із медичним страхуванням коштує близько 400 доларів. Українців і на початку повномасштабної війни, і зараз сприймають радше як туристів, ніж біженців.

Інфографіка © RFI

За словами Юлії Білецької, скільки українців вже отримали посвідки, натепер достеменно невідомо:

— Станом на травень 2023 року в Туреччині проживало 42 285 українців, що мають посвідку на проживання (туристичну або гуманітарну. — Ред.). Турецька влада в більшості скеровувала українців отримати саме цей статус, навіть коли вони подавались на міжнародний захист. Турецька сторона відмовляла і часто лякала певними обмеженнями. Але є 7131 людина, яка отримала міжнародний захист. За моїми власними спостереженнями, 2–3 тисячі з них — це турки-месхетинці, яких Туреччина евакуйовувала через Крим. Є кримські татари, але їх евакуювали через наші кордони.

Інфографіка © RFI

Міжнародний захист українцям дають неохоче. І коли вони вирішують його отримати, можуть дуже довго перебувати в статусі «заявника» і чекати на розгляд документів. За словами Юлії Білецької, це може тривати довше за відведені законом 6 місяців:

— Теоретично в перші 6 місяців мають бути інтерв'ю, на основі яких або вам дають цей вторинний захист, або не дають. Але часто намагаються максимально відтермінувати надання статусу. Фактично людина живе з цією посвідкою — офіційно перебуває на території Туреччини. Але ж це не статус. До того ж українцям просто продовжують статус заявника, але не продовжують медичну страховку, бо вона в статусі заявника діє один рік. І це велика проблема для наших українців. Хоча 4–5% від тих, хто подавався, видали вторинний захист (різновид міжнародного захисту. — Ред.).

Голова ГО «Українська спілка в Анкарі» Юлія Білецька © Із особистого архіву Ю. Білецької/ Facebook

Також у Туреччині є українці, які не оформляли жодного статусу. Юлія Білецька проводила опитування і з’ясувала, що таких — 5–10% від загальної кількості українців, що тікали від війни. І переважна більшість цих людей, пояснює вона, просто пересиджують у країні. За її словами, хтось чекає нагоди повернутися додому, решта — отримати візи в інші країни:

— Туреччина — це транзитна зона, особливо для тих, хто знаходиться зараз під окупацією. І фактично це був єдиний шлях, яким можна було виїхати. Бо окупаційні органи забороняли виїзд на підконтрольну Україні територію. Тому ці люди виїжджали через Крим на Росію, а далі — у Грузію, Туреччину, Білорусь, Вірменію.

Тягар допомоги ліг на плечі діаспори

У Туреччині з 2016–2017 років діє більш як 15 громадських організацій української діаспори. Як пояснює Юлія Білецька, перші спілки з'явились в 2008–2009 роках в Анталії та Стамбулі, процес активізувався після Революції Гідності та початку війни з Росією:

— З’явився запит на українську ідентичність, культуру, мову. І тому вже частині наших українців було дуже некомфортно ділити простір із «русскім міром», із людьми, які називали нас раніше «наші дєвочкі» або «дівчата з СНГ». У мене своя історія: я — з Криму і ніколи не хотіла мати нічого спільного з тією частиною світу, бо в мене великий і гіркий досвід спілкування.

Акція на підтрмку України в Анкарі, березень 2022-го © Із особистого архіву Ю. Білецької/ Facebook

Українська діаспора в Туреччині — це переважно жінки. І в перші місяці після повномасштабного вторгнення саме вони стали підтримкою для співвітчизників, які шукали порятунку від війни. Якщо до 24 лютого 2022-го йшлося про 16–17 тисяч українців у Туреччині, то після, за словами Юлії Білецької, у країну приїхали 25 тисяч людей, які потребували допомоги:

— Перші місяці весь тягар допомоги ліг на плечі діаспори. З березня ми організували безкоштовне розміщення. Знайшли гуртожиток заселяли людей. Організували збір та видачу гумдопомоги — робили все абсолютно. Ми всі — громадські організації, волонтери. У нас ніхто не отримує зарплату. Ми домовлялися з лікарнями, міграційними службами. Усі етапи, які проходили вимушені переселенці, частково брали на себе і допомагали. І тільки в липні одна із вагомих організацій (Туреччини. — Ред.) спромоглася відкрити проєкт для українців (пізніше доєдналися інші. — Ред.). Зараз же ми повернулися до своєї початкової діяльності і організовуємося, якщо потрібно збирати допомогу на ЗСУ. Локально, не глобально.

Працюють дистанційно або чекають на дозволи місяцями

Одна з основних причин, через яку українці їдуть з Туреччини, — складно знайти роботу. Якщо людина має туристичну посвідку на проживання, то вона не має права працювати. Працевлаштуватись можна тільки якщо роботодавець самостійно оформить дозвіл. Або українкам із туристичною посвідкою пропонують важку роботу за невеликі зарплати. Олена з Дніпра тимчасово проживає в Анталії. Вона розповідає, що навіть не намагалась працевлаштуватись там:

— Я приїхала в Туреччину в квітні 2022-го. Обрала цю країну, оскільки вона мені подобалась: прекрасні природа та клімат. Я не намагалась знайти тут роботу, бо не хочу працювати шість днів на тиждень за малі гроші, що пропонує більшість компаній.

Зазвичай, українці в Туреччині або живуть на кошти, які надсилають рідні з України, або працюють дистанційно, як Влада Сергієнко із Полтави. Вона приїхала до Туреччини торік після випуску із КНУ ім. Т. Шевченка, де вивчала кримськотатарську мову й літературу, а також англійську. Влада від початку не розраховувала на працевлаштування в чужій країні:

— Роботу в Туреччині знайти було б складно, тому що, на жаль, я не володію такою вільною турецькою. Мого рівня достатньо для базової комунікації, але не достатньо для базової роботи в Туреччині. І як би ти гарно не знав турецьку, завжди перевагу нададуть місцевій людині. Із нею менше клопоту, бо не треба займатись робочою візою.

Полтавка Влада Сергієнко зараз тимчасово проживає в Анкарі © Із особистого архіву В. Сергієнко

А от ті, кому вдається знайти роботу в Туреччині, інколи чекають дозволу не один місяць. Влада розповідає про досвід своєї подруги:

— Моя близька подруга працює в Аланії, і її з другого разу взяли на роботу. Перший раз вона чекала на відповідь, здається, два місяці, подавалася на позицію guest relation (робота з гостями. — Ред.) в один із готелів. Зараз вона працює спортивним аніматором, але чекала понад місяць на дозвіл.

Потрібна українська школа

Відсутність очного навчання та спілкування з однолітками — ще одна причина, через яку українці не затримують в Туреччині. Переважна більшість дітей, що вимушено виїхали з України, сьогодні навчаються дистанційно. Отримати освіту в державних школах Туреччини теоретично можливо, але туди навчатися пішли переважно учні молодших класів.

За словами Юлії Білецької, учням старших класів це зробити складніше, адже турецькі школи вимагають певний формат табеля, а його українські освітні заклади не могли видати через бойові дії або тимчасову окупацію. Інколи українським родинам і турецьким освітянам вдавалося знаходити компроміс, а часом — ні.

Соціалізуватися, поспілкуватись з однолітками та вчителями, а головне вивчати рідну мову та історію наші діти могли б в українських школах, впевнена пані Юлія, але їх в Туреччині немає:

— Туреччина забороняє державні безкоштовні школи будь-якими мовами, крім турецької. Можна робити приватні ліцеї, але це бізнес. А поки ніхто не готовий відкрити нову справу на дуже невелику кількість українців (йдеться про Анкару, де проживає 4-5 тисяч українців. — Ред.). Умовно, якщо Україна готова відкрити тут якусь школу, то це можна зробити на території посольства, наприклад. Саме посольство не може цього зробити. Хто може відкрити? Міністерство освіти. Потрібен дуже великий ресурс, а країні, яка воює, не дуже просто відкривати школу з нуля.

Торік «Українська спілка в Анкарі» власними силами організувала факультативну школу для українських дітей, домоглася відкриття мовних курсів задля інтеграції — турецьку вчили і діти, і дорослі, розповідає Юлія Білецька:

— Нам дуже довго відмовляли, не хотіли, але ми вмовляли і відкрили ці курси. Це була наша ініціатива, тому що бідні діти взагалі були ізольовані від суспільства. І це дуже страшно — дитина вчиться онлайн, закрита в чотирьох стінах.

Факультативна школа для українських дітей в Анкарі © Із особистого архіву В. Зарецької

Факультативна школа в Анкарі почала працювати вже в березні 2022-го, у різний час її відвідувало від 40 до 80 дітей. Діти приходили тричі на тиждень, на уроки доводилося з’їжджатись з усього мегаполіса. У програмі — українська мова, література, історія, англійська мова, образотворче мистецтво, фізкультура. Координаторка факультативної школи та вчителька Віта Зарецька розповідає, що навчались діти за віковими групами 6–8 та 9–11 років:

— Зазвичай, це не дуже зручно, бо велика вікова різниця в розрізі знань. 6-річній дитині хочеться малювати, писати, а 8-річна вже читає. Підбирала матеріал, щоб задовольнити всі групи. Для наймолодших підбирала різні завдання, наприклад, на розвиток математичних здібностей. Зі старшими дітьми ми включали шкільну програму, на прохання батьків. Вивчали побут українців, традиції. З групою учнів 9–11 років було легше. Наприклад, розглядали такі теми, як соціальні інститути. Вони слухали, відкривши рота.

Чи буде працювати дистанційна школа в Анкарі наступного навчального року, поки не відомо, адже дуже багато родин із дітьми роз’їхались. За словами Віти Зарецької, одні переїхали на південь країни, у курортні міста. А більша частина вимушених переселенців повернулись в Україну.

В минулому навчальному році в школі було до 80 дітей © Із особистого архіву В. Зарецької

Українці говорять, що ставлення місцевих мешканців переважно позитивне. І попри те, що в турецькому суспільстві є різні погляди на розв'язану РФ війну, турки точно вже не ототожнюють українців із росіянами:

— Раніше нас завжди плутали з росіянами. Я на це ображалася. Але в якийсь момент вже цього року мені почали казати: «Ви говорите турецькою з українським акцентом». Або питали відразу, чи я українка? Для мене це був настільки приємний комплімент!