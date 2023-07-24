Серед кращих спортсменок континенту: як учителька з Маріуполя дивує спортивний світ

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ

Учителька та тренерка з Маріуполя увійшла до вісімки найкращих спортсменок на Чемпіонаті Європи 2023 з настільного тенісу в Норвегії. У своєму здобутку Наталя Коновалова має чемпіонський титул рідного Маріуполя та Донецької області, а зараз виходить на новий рівень.

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Наталя Коновалова почала займатися тенісом іще з дитинства. Її батьки, майстри спорту та тренери зі спортивної гімнастики, вирішили, що дочку теж треба долучити до спорту. Вибір припав на настільний теніс.

— У гімнастику мене батьки не взяли, — пригадує пані Наталя. — Сказали, що я для гімнастики не підходжу. Але теніс мені одразу дуже сподобався. Я почала займатися з 12 років, і тренував мене тато.

Уже тоді пані Наталя неодноразово брала участь у різноманітних змаганнях і турнірах, об’їздивши всю область. Донецьк, Харцизьк, Бахмут… Зараз усі ці міста окуповані Росією.

Серед здобутків спортсменки чемпіонський титул у рідному Маріуполі та Донецькій області, а також чимало медалей всеукраїнських та міжнародних турнірів.

Наталя Коновалова з українськими спортсменами на Чемпіонаті Європи для ветеранів © Наталя Коновалова / Facebook

Пізніше Наталя Коновалова вступила до Дніпропетровського інституту фізкультури, а вже після першого курсу почала працювати у новій Маріупольській школі №67:

— Це була нова школа, дуже велика. Ми з батьками працювали там разом. І так я працювала з 1992 року до 24 лютого (2022 року. — Ред.), 29 із половиною років на одному місці.

Повномасштабне вторгнення кардинально змінило життя родини Наталі Коновалової. На щастя, їм вдалося виїхати з міста в березні 2022 року. Тоді в Маріуполі вже не було ані світла, ані інтернету, тож вони взагалі не розуміли, що відбувається довкола. Але 21 березня Наталі пощастило «упіймати» зв’язок та повідомити брату, що вона та родина живі.

— Ми були на околиці міста, там, де дачні селища. І наша частина міста вціліла. А головне — вціліло моє авто. У мене «Славута», так що я тут на справжньому «запорожці». Хорвати досі дивуються, коли бачать мою автівку, — сміється Наталя.

Наталя Коновалова продовжує тренуватися щодня © Наталя Коновалова / Facebook

Спочатку родина Наталі Коновалової виїхала до Львова. Спортсменка одразу почала шукати варіанти для влаштування життя та продовження кар’єри і своєї, і сина, який також професійно грає в настільний теніс:

— Звісно, я розуміла, що для того, аби все це пережити, потрібен спорт, теніс. І мені важливо було, аби син продовжував займатися.

Тож пані Наталя зв’язалася зі своїми знайомими спортсменами та з’ясувала, що одна з тенісисток зараз тренується у Хорватії, а тенісний клуб в місті Осієк готовий прийняти ще спортсменів.

— Люди тут дуже хороші, — розповідає Наталя Коновалова. — Річ у тім, що вони теж пережили війну, тож розуміють нас і дуже добре ставляться до нас. Розпитують про Україну та розповідають, що теж пережили подібне 30 років тому.

Важливо, наголошує Наталя, що хорватська мова має чимало спільного з українською, тож звикнути до нової країни було простіше. Вона розглядала можливість переїзду до Німеччини, проте саме незнання мови стало основною перепоною. Утім, не менш важлива і можливість повноцінно тренуватися в тенісних клубах.

Спортивні успіхи на чужині

— Я ще до війни збиралась на Чемпіонат Європи, але то коронавірус заважав, то вторгнення. Але коли ми виїхали, я зрозуміла, що потрібно виходити з депресії, потрібно знаходити якісь цілі. Просто, розумієте, коли у школі, якій віддала 29 років, усе згоріло, усе, у що вкладала сили, а потрібно якось жити далі. І саме завдяки спорту ми повернулися до нормального життя.

У межах турніру Наталя Коновалова зіграла з президенткою Міжнародної федерації настільного тенісу Петрою Сорлінг © Наталя Коновалова / Facebook

Нещодавно Наталя Коновалова взяла участь у Чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед ветеранів, який проходив у Норвегії. За останній час це для спортсменки вже третій чемпіонат високого рівня, тож, як вона зауважує, хвилювання майже не було. Натомість було бажання виступити якомога краще. І це їй вдалося: пані Наталя показала один із кращих результатів на чемпіонаті та ввійшла до вісімки найкращих спортсменів як в одиночному розряді, так і в парі з тенісисткою Анжелою Гассан.

— Я ж практично кожного дня тренуюся, з понеділка по п’ятницю. Тож насправді не сказала б, що є якесь хвилювання. Усе нормально, — говорить Наталя Коновалова.

У межах турніру пані Наталя також зіграла з президенткою Міжнародної організації настільного тенісу Петрою Сорлінг. Із нею, пригадує спортсменка, вона познайомилася ще кілька років тому на турнірі в Туреччині. Тож виїхавши з Маріуполя, одразу написала їй:

— Вона дуже допомогла мені, зокрема із проживанням на Чемпіонаті Європи. Узагалі тут усі спортсмени дуже добре ставляться, розпитують про Маріуполь, намагаються якось допомогти.

Торік Наталя Коновалова також брала участь у турнірі в Італії, а у січні була на Чемпіонаті світу в Омані. І планує продовжувати грати на найвищому рівні й надалі. Окремий здобуток: пані Наталя почала суддівську кар'єру, тепер вона судить тенісні турніри. Хорватська федерація настільного тенісу активно залучає її до проведення міжнародних матчів на вищому європейському рівні.

Наталя Коновалова як суддя бере участь у Чемпіонаті Європи з настільного тенісу © Наталя Коновалова / Facebook

Плани на майбутнє

Виступи на світових турнірах та щоденні тренування пані Наталя поєднує з роботою у звичайному хорватському кафе. Після багатьох років роботи вчителькою це, звісно, неочікуваний та новий досвід, проте, як зауважує вона, інших варіантів усе одно поки що немає. Хоча цілком імовірно, що невдовзі все зміниться:

— Я переклала свої документи про освіту хорватською та відправила до місцевих Міністерств освіти і спорту, аби вони поглянули на мій диплом. Я закінчила Дніпропетровський інститут фізкультури за спеціальністю «Викладач фізкультури, тренер», тож є надія, що його можна тут підтвердити. Хоча це дуже складно.

А поки Наталя Коновалова активно вчить хорватську мову, спілкується, практикуючись, із місцевими мешканцями і підтримує зв’язок із своїми колишніми учнями.

— Я ж була класним керівником, — розповідає пані Наталя. — І після мого виступу на Чемпіонаті Європи стільки колишніх учнів мені написало та зателефонувало. Вітали. До того ж троє моїх колишніх учнів живуть фактично тут неподалік, у Загребі. Я намагаюся підтримувати дітей та надавати їм упевненості у власних силах.

Незабаром Наталя Коновалова має взяти участь у новому турнірі — уже 4 серпня вона вирушає на змагання до Угорщини. Та найголовніше зараз для неї — подбати про майбутнє сина, який уже став чемпіоном Осієку з настільного тенісу та вийшов на регіональний рівень. Але найбільше пані Наталя мріє про повернення на батьківщину.

— Бо а як же ж інакше? Ми всі віримо в перемогу та повернення до Маріуполя, — впевнено говорить спортсменка.

А поки Наталя Коновалова продовжує виступати на міжнародних турнірах та прославляти рідний Маріуполь © Наталя Коновалова / Facebbook