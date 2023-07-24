Українці у Польщі: як не втратити тимчасовий захист?

Поради українцям

Варшава, Польща – Польща серед усіх європейських країн прийняла найбільшу кількість біженців із України. За останніми даними ООН, тимчасовий прихисток попросили більше 1,6 мільйонів українців. Для того, щоб у Польщі жити, навчатись, працювати на когось чи відкрити власну справу достатньо мати PESEL UKR. Попри всю простоту отримання цього документу, так само просто його втратити. А відтак, і тимчасовий захист у Польщі.

Від початку війни прихисток у Польщі знайшли більше 1,5 мільйони українців

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Згідно з останніми змінами до польського законодавства, всі українці, які прибули на територію Польщі, зобов'язані отримати PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — персональний ідентифікаційний номер. І зробити це треба протягом 30 днів з моменту перетину кордону.

Відразу при отриманні цього документу, який дає право на тимчасовий прихисток, громадянин України отримує, по суті, ті самі ж права, що й громадянин Польщі. Наприклад, право на працевлаштування, право на навчання, право на безкоштовну медицину, право на соціальну виплати.

Українські діти-переселенці. Березень 2022 року © Польське радіо

Однак разом із тим українські тимчасові переселенці забувають про ключовий нюанс — втратити PESEL UKR, а відтак, і всі соціальні блага — дуже просто.

Міграційна платформа EWL називає основні причини, через які зникає цей статус:

🔻 виїзд за межі Польщі на строк понад 30 днів за один раз. Польські органи соцстрахування отримають від Прикордонної служби інформацію із реєстру про дати перетину кордону;

🔻 зміна громадянином України документів, про що він не повідомив до Управління соціального захисту (ZUS в Польщі — ред.)

🔻 ігнорування громадянином України запити ZUS. Управління соціального захисту в Польщі має право перевірити місцеперебування людини, його працівники можуть завітати за адресою проживання, дзвонити чи писати. Залишати без відповіді ці повідомлення не варто;

🔻отримання громадянином України тимчасового захисту в іншій країні.

Українські вимушені переселенці. Березень 2022 року © AP / Darko Vojinovic

Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL, радить при кожному перетині польсько-українського кордону просити прикордонників ставити штамп у закордонний паспорт, а також показувати електронний документ в мобільному додатку Diia.pl:

— Таким чином буде легше довести, що перебування за межами Польщі становить менше, ніж 30 днів. Це зменшить ризик втрати тимчасового захисту і соціальних виплат.

Українські переселенці у пошуках кращої долі AP - Evgeniy Maloletka

Трапляються випадки, коли людина не порушувала жодного з правил, однак втратила статус UKR.

— Якщо так сталось, необхідно звернутися до найближчого ґмінного управління Польщі (urzędy gmin — ред.) із заявою відповідного зразка, мати із собою паспорт та PESEL. А також потрібно знати точну дату виїзду та в’їзду в Польщу та вказати причину поїздки.

А ще бажано мати докази, що людина нічого не порушувала. Підійде усе — чеки з магазинів, довідка від лікаря, інші документи, де зазначена дата — це й підтвердить той факт, що громадянин України перебував на території Польщі.

Українські переселенці на польсько-українському кордоні AP - Markus Schreiber

Відновити PESEL UKR, згідно з новими правилами, а також соціальні виплати — можна, навіть, якщо людина перебувала за межами Польщі більше 30 днів. Однак польський законодавець зауважує: лише тим особам, які у місці проживання яких в Україні тривають активні бойові дії.