Український ультрамарафонець Микола Таран організовує в Європі забіги, щоб допомогти ЗСУ

Біжимо до перемоги

Легкоатлет Микола Таран за місяць може подолати до 150–200 кілометрів містами Європи. Він почав брати участь у марафонах 2016 року. А з початком вторгнення РФ свої забіги присвячує ЗСУ, збираючи гроші на авто, засоби захисту бійців, ліки для дітей. Спочатку бігав сам, а нещодавно почав організовувати масові заходи на підтримку України. Як розвивається ініціатива і наскільки важко бігати марафони — Микола Таран розповів в інтерв’ю українській редакції RFI.

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— Як та чому ви почали бігати марафони?

— Моє захоплення легкою атлетикою почалося в Івано-Франківському університеті нафти та газу: я почав відвідувати спортивну секцію, хоча вчився на спеціальності, ніяк не пов’язаній зі спортом. Але захопився, подружився з хлопцями, які теж займалися в секції.

Марафони я почав бігати, коли вже повернувся з університета до рідного прикарпатського села Небилів. Спочатку я просто долав по 3–10 кілометрів на місцевому стадіоні. А згодом дізнався про марафон, який мав проходити 2018 року в Лос-Анджелесі. Тоді в Україні про марафонські забіги ще мало хто знав. Я вирішив убити відразу двох зайців: і взяти участь у марафоні, і побачити США. Тож я зареєструвався і почав готуватися. Тоді я працював у лісогосподарстві поблизу села, мав досить часу та грошей.

Микола Таран © З особистого архіву Миколи Тарана

Займався я сам, без куратора і тренера. Перший мій старт був в Одесі, у 2016 році. Я тоді біг півмарафон, дистанція 21 кілометр. Повний же марафон — 42 кілометри — пробіг того ж року у Вільнюсі.

У Лос-Анджелес я також потрапив: щоправда, біг із травмованим пальцем. Коли фінішував, кросівок був повний крові. Але дистанцію я подолав, країну подивився. Гуляв, не зупиняючись, навіть майже всю ніч перед стартом. Ледве не проспав, адже старт був дуже рано, о п’ятій. Довелося викликати таксі. Та своєї мети досяг.

Потім марафони стали частиною мого життя: я брав участь у забігах по всій Європі, став учасником марафону в Нью-Йорку. У 2019 році в Польщі став призером екстремальних змагань «Спартан Рейс Ультра», що передбачали подолання 60 кілометрів перешкод.

Згодом я встановив і рекорд для України, пробігши 72 кілометри в Норвегії. До того жоден українець таку дистанцію в цій країні не долав. Мій рекорд я офіційно зареєстрував: він записаний у Книзі рекордів України.

Потім я повторив його, а цьогоріч подолав ще довшу дистанцію в Норвегії — 80 кілометрів.

— Де Ви зустріли повномасштабне вторгнення і як почали власні забіги за Україну?

— Я і уявити не міг, що в сучасному світі, у ХХІ столітті, може початися велика війна. 24 лютого 2022-го я, як і завжди, прокинувся рано–вранці, новини не дивився. І побіг по гірських дорогах, як і щодня. Зазвичай ці шляхи майже безлюдні: за кілька годин пробіжки я міг зустріти два–три авто. Але того дня мене насторожило те, що кількість машин на віддаленій трасі різко зросла: повз мене проїхало два–три десятки. Одне авто навіть було з американськими номерами. Я відразу відчув: щось відбувається. Коли прибіг додому, дізнався — війна.

У наступні дні під час пробіжки я зустрів знайому, яка збирала гроші на ремонт авто для бійців. Я вирішив допомогти у зборі: написав у соцмережах, що присвячую великий марафон нашим бійцям і взяв зобов’язання пробігти 250 кілометрів за 5 днів. Якщо ж пробіжу їх, то закликав скинути гроші на рахунок благодійного фонду. Тоді ми зібрали 250 євро та 15 тисяч гривень.

Микола Таран © З особистого архіву Миколи Тарана

Побачивши гарний результат, я вирішив зробити це системою: почав співпрацювати з благодійними фондами та оголосив збір 100 тисяч гривень на протези бійцям. Цьогоріч я вирішив продовжити індивідуальні забіги вже Європою: адже відчув, що в ЄС почали втомлюватися від війни в Україні, підтримка зменшувалася. Власними зусиллями вирішив знову звернути увагу на трагедію, що відбувається в нашій державі.

Свій план марафонів я затвердив з Міністерством фізкультури та спорту. Я робив індивідуальні забіги у чотирьох містах: Берлін, Краков, Барселона та Валенсія. З 6 лютого по 6 березня цього року я пробіг 250 кілометрів. Насправді, нікому б таких темпів я б не порекомендував: це дуже багато навіть для професіоналів. Але я готувався вдома: 30 кілометрів пробігав по горах 3–4 рази на тиждень.

— Як вирішили організовувати масові благодійні забіги у Європі?

— По-перше, я хотів згуртувати українців. Адже багато хто не має можливості повернутися додому і дуже сумує на чужині. По-друге, продемонструвати, що ми незламні, і разом впевнено крокуємо до перемоги. Показати, що українська нація — частина Західного світу, і ми гідні бути у ЄС та НАТО.

Перший благодійний забіг із українськими прапорами я організував у травні в Женеві: там ми збирали кошти для дитячих лікарень на Київщині. Це незабутні відчуття та величне видовище: коли в чужій країні ти бачиш багато української символіки, здається, ніби ти вдома.

Микола Таран у Женеві © Микола Таран / Facebook

Наступний забіг у вишиванках я провів в Осло у травні. У Норвегії я сам долав дистанцію в 80 кілометрів — ставив рекорд України. Одночасно вирішив організувати масовий забіг. Домовився з благодійними фондами про організований збір коштів та спонсорство. У забігу взяли участь 30 людей: прийшли як українці, так і норвежці. Глядачі активно підтримали захід, а разом з ним і ЗСУ. Збори були чималими.

29 червня був забіг із прапорами в Аліканте, а 9 липня в Барселоні ми організували благодійну пробіжку під гаслом «Я піднімаю прапор за Україну в НАТО» з нагоди Вільнюського саміту Альянсу. Ми символічно бігли 3,3 км, адже Україна має стати 33-ю країною НАТО. Цю подію ми організували спільно з асоціацією «Джерело». У благодійному забігу взяли участь понад 100 людей: усі вони бігли з українськими прапорами, несли плакати. Це було дуже потужно і переконливо.

Забіг у Барселоні © Забіг у Барселоні

Загалом організація таких заходів потребує і часу, і терпіння. Адже потрібно отримати ліцензію на проведення. Указати, які вулиці перетинатимуть бігуни, узгодити маршрут із мерією. На ділянці повинні чергувати поліція та швидка. Потрібно зв’язуватись із відповідними організаціями. Українців, які перебувають у містах забігів, я закликаю просто приходити. Пробігти чи пройти дистанцію, підтримати мене та наших бійців.

Зараз ми плануємо проведення наступного благодійного заходу. 23 серпня відбудеться забіг до Дня українського прапора у Валенсії. Я очікую, що захід буде масштабним: українців в Валенсії чимало, і дуже багато активних громадян. А такі забіги — це і засіб покращити здоров’я, і можливість зібратися разом, підняти бойовий дух одне одного, а найголовніше — допомогти ЗСУ та загалом Україні.

— Наскільки важкими є для Вас марафони?

— Кожен марафон — це як розмова зі Всевишнім. Іноді як подумаєш, скільки кілометрів ти маєш бігти, і суцільний жах охоплює. Незважаючи на те, що я бігаю марафони вже кілька років, все одно я ще не звик до таких великих дистанцій. До того ж часто забіги йдуть один за одним. І за тиждень дистанція може сягнути сотні кілометрів. Тренера в мене немає, тож вчуся я тільки на власних помилках.

Український ультрамарафонець Микола Таран організовує в Європі забіги, щоб допомогти ЗСУ © З особистого архіву Миколи Тарана

Та це мене не зупиняє. Адже така діяльність допомагає встановлювати мені рекорди для України, а під час війни — ще й збирати кошти нашій армії. І це набагато важливіше за всі мої страхи.