Як змінилися правила надання грошової допомоги в Чехії та на що розраховувати українцям

НОВІ ПРАВИЛА

Із 1 липня в Чехії стали чинними нові правила надання фінансової допомоги українцям, які отримали в країні тимчасовий прихисток. Влада ухвалила зміни до законопроєкту «Lex Ukrajina», які передбачають зменшення суми виплат. Якою тепер є процедура отримання допомоги та на що варто розраховувати українцям?

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Що було раніше?

Насправді це не перша зміна надання фінансової допомоги, яку запроваджує чеський уряд. Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну біженці могли розраховувати на отримання 2500 крон разової допомоги.

Згодом уряд розробив спеціальний закон для перебування українців у Чехії. Згідно з ним, наші співвітчизники, отримавши тимчасовий захист, одразу могли розраховувати на виплати в п'ять тисяч крон. Тоді таку суму отримували і дорослі, і діти.

Надія Мельничук, яка виїхала до Праги одразу після початку повномасштабного вторгнення, розповідає:

— Узагалі це було складно. Ми реєструвалися на сайті та отримували штрих-код, із яким потім ішли до Центру зайнятості, а там такі черги… До того ж чомусь постійно змінювалися правила, тому оформити допомогу було ще й довго. Хоча, мабуть, так усюди було.

За півтора року спецзакон «Lex Ukrajina» змінювався декілька разів, розповідає Надія, і не всім біженцями вдавалося одразу розібратися з усіма новаціями.

Чехія — одна з тих країн ЄС, що прийняла найбільше українців © AP / Petr David Josek

— Якщо ти вже пів року прожив у Чехії, то розмір допомоги зменшують. Крім того, починають ураховувати доходи та дивляться на те, де ти живеш: якщо безкоштовно та з харчуванням, то там інший розрахунок. А ще потрібно підтвердити адресу проживання в Чехії.

Що буде зараз?

Із 1 липня 2023 року набрала чинності вже п’ята редакція закону Lex Ukrajina. Відтепер українці отримуватимуть одну комплексну фінансову допомогу як на життєві потреби, так і на житло.

Діють нові умови для отримання допомоги:

Тепер ураховуватимуть доходи особи, зокрема отримані з України. Також перевірятимуть стан рахунків у чеських банках. Додатково потрібно надати довідку про доходи за місяць, що передує даті подання заяви. Українці, які проживають разом і спільно оплачують свої потреби, мають подавати один спільний запит на допомогу. Якщо зазначені в заяві та Реєстрі населення адреси проживання не збігаються, людину можуть викликати до Центру зайнятості для усунення невідповідності. Виконання вимог слід підтвердити всіма наявними документами або заявою під присягою (тобто з відповідальністю, що це правдиві дані) в електронній формі.

Формула нарахування фінансової допомоги така: сума допомоги всіх членів родини, що проживають разом + фіксовані витрати на житло – доходи всіх членів родини = розмір допомоги.

Чехія вже кілька разів змінювала правила надання грошової допомоги українцям, проте не скасовує її © AP - Petr David Josek

Змінюються і суми допомоги:

Першу виплату для новоприбулих українців зменшують до 4860 крон. Якщо людина перебуває на території Чехії понад 150 днів, вона може розраховувати на 3130 крон.

Для дітей від 6 до 10 років гуманітарна виплата становитиме 1,2 розміру прожиткового мінімуму, тобто 4188. Діти до 18 років отримуватимуть 3190 крон.

Люди з інвалідністю 1,5 допомоги відповідно до віку: дитина до 18 років — 5 235 крон, дорослий — 7 290 крон.

Вікторія Станкова, яка виїхала до Чехії після деокупації Херсона, розповідає:

— Моя мати має інвалідність, але, звісно, українську. Спочатку мені пояснили, що потрібно підтвердити інвалідність через лікарню. Але тепер правила змінили, і ми можемо надавати українське посвідчення. Це дуже полегшило життя насправді, бо шлях через лікарню довгий та складний.

Отримуватимуть виплати надалі і чехи, які прихистили українців і проживають із ними разом. Сума становитиме 2400 крон (раніше було 3000 крон). Ті ж особи, які надали житло біженцям, але не живуть із ними, допомоги більше не отримуватимуть.

Надія Мельничук розповідає, що жила з дітьми саме в такій квартирі:

— Сама, без власників. Але в мене з ними хороші стосунки, тож ми домовилися про оренду за прийнятну ціну. Але не всім так пощастило. Ви ж чули, що дехто був змушений повернутися? Це саме тому, що житла не так багато, а коштує оренда чимало.

Чехія прийняла близько 300 тисяч українських біженців AP - Petr David Josek

Також є можливість розміститися в соціальному житлі, але воно надаватиметься лише на 150 днів із моменту отримання людиною тимчасового захисту. Якщо термін безплатного проживання на момент набуття чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безплатних днів на пошук квартири.

Як реагують українці?

До змін та зменшення розміру допомоги українці ставляться із розумінням, адже Чехія принаймні продовжує її виплачувати, на відміну від деяких інших країн. Проте нарікають на місцеві центри зайнятості, через які оформлюється допомога.

Пані Вікторія вважає, що в цій ситуації важить людський чинник:

— Атмосфера в Центрі зайнятості, скажімо так, напружена. Не всі чехи задоволені тим, що ми отримуємо допомогу. Тож інколи те, чи отримаєш ти гроші та скільки, залежить від того, який спеціаліст тобі попався, адже розрахунок ведеться за певною схемою. Я чула чимало таких історій.

До того ж розмір допомоги насправді доволі скромний: 3130 крон — це близько 130 євро, прожити на які, звісно, неможливо. Тож біженці не сидять склавши руки, а активно шукають роботу та починають працювати. Щоправда, у Чехії українці стикаються з тією самою проблемою, що й в інших країнах ЄС: здебільшого їхні дипломи тут нічого не вартують.

Пані Вікторія ділиться своїм досвідом працевлаштування:

— Я педагог. І тут, до речі, деякі наші дівчата-вчительки змогли влаштуватися, наприклад, у спеціальні центри для українських дітей. Але тут більше пощастило тим, хто приїхав одразу на початку війни, а не, як я, наприкінці листопада. Тому я працюю на складі. Але я впевнена, що це тимчасово. Зараз я сумлінно вчу мову та почала процедуру нострифікації свого диплома. А потім є надія влаштуватися в одну некомерційну організацію.

Українці продовжують облаштовувати своє життя в новій країні © AP - Petr David Josek

Українці в Чехії вже звикли до постійних змін у правилах надання допомоги, зауважує Надія Мельничук, тож поступово пристосовуються до нових реалій та знаходять своє місце:

— І ми все одно віримо, що скоро повернемося, лишилося лише трохи потерпіти. А хіба ми не зможемо?